Παγκόσμιο «μπλακάουτ» στη Microsoft: Προβλήματα σε 74 χώρες για περισσότερες από 20 ώρες – Τι προκάλεσε τη βλάβη

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Σοβαρά προβλήματα σε επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες, νοσοκομεία και εκατομμύρια χρήστες σε ολόκληρο τον κόσμο έχει προκαλέσει η εκτεταμένη διακοπή λειτουργίας υπηρεσιών της Microsoft, η οποία ξεκίνησε την Πέμπτη (12/11) και συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα. Η βλάβη επηρεάζει εφαρμογές όπως το Outlook, το Teams και το Copilot, με την εταιρεία να ανακοινώνει την Παρασκευή (13/11) ότι καταγράφεται πρόοδος στην αποκατάσταση, χωρίς ωστόσο να έχουν επιλυθεί όλα τα προβλήματα.

Σύμφωνα με το BBC, περίπου 140.000 αναφορές προβλημάτων στο Outlook καταγράφηκαν από χρήστες σε 74 χώρες μέσω της πλατφόρμας Downdetector το βράδυ της Πέμπτης. Ο πραγματικός αριθμός των επηρεαζόμενων χρηστών παραμένει άγνωστος και εκτιμάται ότι είναι σημαντικά μεγαλύτερος, καθώς τα στοιχεία της πλατφόρμας βασίζονται σε εθελοντικές αναφορές.

Η Microsoft απέκλεισε το ενδεχόμενο κυβερνοεπίθεσης, αποδίδοντας τη δυσλειτουργία σε προβλήματα της υποδομής της, τα οποία οδήγησαν σε υπερφόρτωση των διακομιστών που παρέμειναν ενεργοί.

Ποιες υπηρεσίες επηρεάστηκαν

Τα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στις υπηρεσίες Microsoft 365, τις οποίες χρησιμοποιούν καθημερινά εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι για επαγγελματική και προσωπική επικοινωνία.

Χρήστες του Outlook ανέφεραν ότι δεν μπορούσαν να στείλουν ή να λάβουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ άλλοι δεν είχαν πρόσβαση στα εισερχόμενά τους.

Δυσλειτουργίες παρουσιάστηκαν επίσης στο Microsoft Teams, κυρίως σε λειτουργίες που συνδέονται με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τα ημερολόγια. Ωστόσο, ορισμένοι χρήστες μπορούσαν να συνεχίσουν κανονικά τις συνομιλίες και τις διαδικτυακές συσκέψεις τους.

Προβλήματα καταγράφηκαν και στο Copilot, το εργαλείο Τεχνητής Νοημοσύνης της Microsoft, καθώς και στην πρόσβαση σε ορισμένα αρχεία και υπηρεσίες αποθήκευσης.

Σύμφωνα με το BBC, περισσότερα από 430 εκατομμύρια άτομα χρησιμοποιούν εφαρμογές Microsoft 365. Αυτό, πάντως, δεν σημαίνει ότι όλοι οι χρήστες επηρεάστηκαν από τη συγκεκριμένη βλάβη.

Από νοσοκομεία και αστυνομικές υπηρεσίες μέχρι κυβερνήσεις

Οι συνέπειες της διακοπής δεν περιορίστηκαν στις ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Στη Βρετανία, ιατρεία, φαρμακεία, σχολεία και αστυνομικές υπηρεσίες αντιμετώπισαν προβλήματα στην ηλεκτρονική επικοινωνία. Ορισμένα ιατρεία ζήτησαν από τους ασθενείς να αποφεύγουν την υποβολή αιτημάτων μέσω των ιστοσελίδων τους, ενώ αστυνομικές αρχές συνέστησαν στους πολίτες να επικοινωνούν τηλεφωνικά για την αναφορά περιστατικών.

Σύμφωνα με το Associated Press, η βλάβη επηρέασε ακόμη και τη λειτουργία της Δικαιοσύνης. Στο Μάντσεστερ διακόπηκε δικαστική διαδικασία, με τον δικαστή να στέλνει τους ενόρκους στα σπίτια τους εξαιτίας των τεχνικών προβλημάτων.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, δικαστήρια από το Λος Άντζελες μέχρι το Τέξας προειδοποίησαν για πιθανές καθυστερήσεις στην επικοινωνία.

Στον Καναδά, δίκτυο υγειονομικής περίθαλψης που διαχειρίζεται νοσοκομεία στο Τορόντο αντιμετώπισε προβλήματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σύμφωνα με το καναδικό δημόσιο δίκτυο CBC, η περίθαλψη των ασθενών δεν επηρεάστηκε.

Στην Ιαπωνία, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι παρουσιάστηκαν δυσλειτουργίες στην κοινή πληροφοριακή της υποδομή, ενώ προβλήματα καταγράφηκαν και σε κυβερνητικές υπηρεσίες της Σιγκαπούρης και των Φιλιππίνων.

Στη Νορβηγία, αρκετά υπουργεία έχασαν την πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τους, ενώ στην Αυστραλία επηρεάστηκαν κυβερνητικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών πληροφοριών.

Προβλήματα και στις OpenAI και Anthropic

Η διακοπή επηρέασε και εταιρείες που χρησιμοποιούν την τεχνολογική υποδομή της Microsoft.

Η OpenAI, δημιουργός του ChatGPT, ανακοίνωσε ότι διερευνούσε δυσλειτουργίες στις συνδέσεις των εργαλείων της με υπηρεσίες της Microsoft, με αποτέλεσμα ορισμένες δυνατότητες να μη λειτουργούν όπως αναμενόταν.

Αντίστοιχα προβλήματα ανέφερε και η Anthropic, εταιρεία ανάπτυξης συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Τα περιστατικά αυτά αναδεικνύουν την αλληλεξάρτηση των ψηφιακών υπηρεσιών, καθώς μια εκτεταμένη βλάβη σε έναν μεγάλο πάροχο μπορεί να επηρεάσει εφαρμογές και επιχειρήσεις που βασίζονται στις υποδομές του.

BREAKING: Microsoft services are beginning to come back online after a massive global outage left millions of users without access for nearly 18 hours. The disruption affected businesses, schools and government agencies in at least 74 countries, including the United States. Major services impacted included Outlook email, Microsoft Teams and Copilot. Microsoft says the outage was not caused by a cyberattack but by overwhelmed servers responsible for establishing secure connections, preventing them from processing requests. Download the FOX News app for the latest details: https://t.co/BAyV31y5kz — Fox News (@FoxNews) November 13, 2026

Τι προκάλεσε το παγκόσμιο πρόβλημα

Η Microsoft ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως η διακοπή προκλήθηκε από κακόβουλη ενέργεια ή κυβερνοεπίθεση.

Σύμφωνα με την εταιρεία, μεγάλος αριθμός διακομιστών τέθηκε απροσδόκητα εκτός λειτουργίας, με αποτέλεσμα η κίνηση να μεταφερθεί στους υπόλοιπους, προκαλώντας υπερφόρτωση.

Η τεχνική διερεύνηση εντόπισε επίσης πρόβλημα σε διαδικασία που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ασφαλών συνδέσεων. Όταν οι σχετικοί διακομιστές δέχονταν υπερβολικά μεγάλο φόρτο, σταματούσαν να ανταποκρίνονται στα αιτήματα των χρηστών.

Όπως εξήγησε στο BBC ο καθηγητής Πληροφορικής Τζέιμς Φέριμαν, από το Πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ, μια τέτοια βλάβη μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις.

Όταν ένας διακομιστής σταματά να λειτουργεί, το φορτίο μεταφέρεται σε άλλους, οι οποίοι ενδέχεται με τη σειρά τους να υπερφορτωθούν. Την ίδια στιγμή, εκατομμύρια υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα επιχειρούν συνεχώς να επανασυνδεθούν, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο την πίεση στο σύστημα.

Για τον λόγο αυτό, η αποκατάσταση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα σε ολόκληρο το δίκτυο. Οι τεχνικοί πρέπει να επαναφέρουν σταδιακά τις υπηρεσίες, ελέγχοντας ότι οι διακομιστές μπορούν να αντέξουν τον φόρτο.

Microsoft: Βελτίωση στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική

Στις νεότερες ενημερώσεις της την Παρασκευή, η Microsoft ανακοίνωσε ότι διαπιστώνει πρόοδο στην αποκατάσταση των υπηρεσιών της.

Η εταιρεία ανέφερε ότι η διαθεσιμότητα των εφαρμογών και η παράδοση των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου βελτιώνονται σε ολοένα μεγαλύτερο μέρος της υποδομής της.

Σύμφωνα με το Associated Press, η Microsoft κατέγραψε σημαντική βελτίωση στη Βόρεια Αμερική και σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης, καθώς και θετικές ενδείξεις στην περιοχή Ασίας και Ειρηνικού.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι οι συσσωρευμένες εκκρεμότητες στην αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχουν περιοριστεί σημαντικά και πλησιάζουν τα φυσιολογικά επίπεδα.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι ορισμένοι χρήστες ενδέχεται να συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν διακοπτόμενα προβλήματα πρόσβασης ή καθυστερήσεις στην παράδοση μηνυμάτων μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης.

Γιατί η αποκατάσταση διαρκεί τόσο πολύ

Η διάρκεια της βλάβης, η οποία έχει ξεπεράσει τις 20 ώρες, έχει προκαλέσει προβληματισμό στην τεχνολογική κοινότητα.

Ο Γκέργκελι Όρος, πρώην ανώτερο στέλεχος ανάπτυξης λογισμικού σε μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, δήλωσε στο BBC ότι πρόκειται ενδεχομένως για μία από τις σοβαρότερες διακοπές επαγγελματικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν καταγραφεί.

Ο ίδιος επισήμανε ότι είναι ακόμη δύσκολο να προσδιοριστεί πόσοι άνθρωποι έχουν επηρεαστεί, σημειώνοντας πως δεν θυμάται αντίστοιχη διακοπή υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιχειρήσεων που να έχει διαρκέσει τόσο πολύ.

Ο Αυστραλός ειδικός κυβερνοασφάλειας Τρόι Χαντ υπογράμμισε ότι η έκταση της βλάβης υπενθυμίζει πόσο εξαρτημένες είναι οι καθημερινές δραστηριότητες από τις ψηφιακές υποδομές.

Όπως εξήγησε, μια διακοπή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν εμποδίζει μόνο την εργασία, αλλά μπορεί να επηρεάσει τον προγραμματισμό ιατρικών ραντεβού, την επιβεβαίωση ηλεκτρονικών αγορών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς και υπηρεσίες.

Η Microsoft συνεχίζει τις εργασίες αποκατάστασης, χωρίς να έχει ανακοινώσει συγκεκριμένη ώρα πλήρους επαναφοράς όλων των υπηρεσιών της.