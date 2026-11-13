Ρένα Δούρου για την ορκωμοσία του Γιώργου Κυριακόπουλου: Τον καλωσορίζω στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Η Ρένα Δούρου καλωσόρισε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τον βουλευτή Αχαΐας, Γιώργο Κυριακόπουλο. Η πρόεδρος της ΚΟ τόνισε σε δήλωσή της πως ο βουλευτής με συνέπεια αθροίζει τη φωνή του στους αγώνες εντός και εκτός Βουλής, επισημαίνοντας ότι τιμάει την υπογραφή του.

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Δούρου - Κυριακόπουλος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ρένα Δούρου καλωσόρισε τον βουλευτή Αχαΐας, Γιώργο Κυριακόπουλο, στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.
  • «Ο κόσμος της Αχαΐας, με τη μακρά ιστορία των αγώνων και διεκδικήσεων, ξέρει να ξεχωρίζει τη συνέπεια από τα μεγάλα λόγια», υπογράμμισε σε δήλωσή της.
  • «Ο Γιώργος με συνέπεια αθροίζει τη φωνή του στους αγώνες που δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εντός και εκτός Βουλής. Ο Γιώργος τιμάει την υπογραφή του», τόνισε η πρόεδρος της ΚΟ του κόμματος.

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Η Ρένα Δούρου καλωσόρισε τον βουλευτή Αχαΐας, Γιώργο Κυριακόπουλο, στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Καλωσορίζω σήμερα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τον Γιώργο Κυριακόπουλο. Ο κόσμος της Αχαΐας, με τη μακρά ιστορία των αγώνων και διεκδικήσεων, ξέρει να ξεχωρίζει τη συνέπεια από τα μεγάλα λόγια. Ο Γιώργος με συνέπεια αθροίζει τη φωνή του στους αγώνες που δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εντός και εκτός Βουλής. Ο Γιώργος τιμάει την υπογραφή του. Καλώς ήρθες, Γιώργο!», τονίζει σε δήλωσή της η πρόεδρος της ΚΟ του κόμματος.

 

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