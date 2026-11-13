Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Έξω οι ψεύτες, έξω οι κλέφτες» – Τι απάντησε στην καταγγελία του Άδωνι Γεωργιάδη για το επεισόδιο με την προϊσταμένη της Επιθεώρησης Εργασίας

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου απάντησε από το βήμα της Βουλής στην καταγγελία του Άδωνι Γεωργιάδη περί νευρικού κλονισμού προϊσταμένης της Επιθεώρησης Εργασίας, κάνοντας λόγο για «αισχρά ψέματα» του υπουργού Υγείας. Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση στα ΜΜΕ για άκριτη υιοθέτηση των ισχυρισμών χωρίς προηγούμενη διασταύρωση και αμφισβήτησε την εφημερία του νοσοκομείου «Γεννηματάς» όπου διακομίστηκε η υπάλληλος. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δεσμεύτηκε για αναλυτικές ανακοινώσεις σχετικά με το περιστατικό, κλείνοντας την παρέμβασή της με το σύνθημα «έξω οι ψεύτες, έξω οι κλέφτες»

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Πολιτική

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ζωή Κωνσταντοπούλου απάντησε στη Βουλή στην καταγγελία του Άδωνι Γεωργιάδη περί νευρικού κλονισμού εργαζόμενης, κάνοντας λόγο για «αισχρά ψέματα» και αποκαλώντας τον «Γκέμπελς της κυβέρνησης».
  • Παράλληλα, έστρεψε τα πυρά της κατά των ΜΜΕ, κατηγορώντας τα πως υιοθέτησαν άκριτα την καταγγελία χωρίς να αισθανθούν την ανάγκη να τη διασταυρώσουν μέσω επικοινωνίας μαζί της.
  • Αφού αμφισβήτησε τη διακομιδή της επιθεωρήτριας στο νοσοκομείο Γεννηματάς, δεσμεύτηκε πως θα προβεί σε αναλυτικές δηλώσεις για το περιστατικό, καταλήγοντας: «Έξω οι ψεύτες, έξω οι κλέφτες».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η Ζωή Κωνσταντοπούλου μιλώντας στη Βουλή και θέλοντας να απαντήσει στην καταγγελία του Άδωνι Γεωργιάδη περί νευρικού κλονισμού που υπέστη εργαζόμενη, και συγκεκριμένα η της Επιθεώρησης Εργασίας, μετά τον καβγά που είχε μαζί της, επιτέθηκε και κατηγόρησε τα ΜΜΕ που αναπαρήγαγαν τη δημόσια ανάρτηση υπουργού Υγείας.

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Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έκανε λόγο για «αισχρά ψέματα» από τον υπουργό Υγείας, τον οποίο αποκάλεσε «Γκέμπελς της κυβέρνησης». Στη συνέχεια, έστρεψε τα πυρά κατά των ΜΜΕ, που, όπως ανέφερε, υιοθέτησαν άκριτα την καταγγελία του κ. Γεωργιάδη, ο οποίος «δεν έριξε δάκρυ για τη “Βιολάντα”.

«Αναπαράγουν τα ψέματα αυτού του τύπου» τόνισε και συμπλήρωσε πως με εξαίρεση ένα Μέσο, κανένα άλλο δεν αισθάνθηκε ανάγκη να διασταυρώσει την καταγγελία μέσω επικοινωνίας μαζί της.

«Μήπως αναρωτήθηκε κανείς το νοσοκομείο Γεννηματάς εφημέρευε; Διαβάζω ότι διακομίστηκε εκεί (η επιθεωρήτρια εργασίας). Όχι, είναι η απάντηση. Εφημέρευε η οφθαλμολογική και η ψυχιατρική κλινική» διευκρίνισε και απέδωσε τη διακομιδή στο γεγονός πως στο συγκεκριμένο νοσοκομείο είναι η κ. Παγώνη.

Δεσμεύτηκε, δε, πως θα προβεί σε αναλυτικές δηλώσεις για το περιστατικό, ενώ κατέληξε λέγοντας: «Έξω οι ψεύτες, έξω οι κλέφτες».

 

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