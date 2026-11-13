Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Έξω οι ψεύτες, έξω οι κλέφτες» – Τι απάντησε στην καταγγελία του Άδωνι Γεωργιάδη για το επεισόδιο με την προϊσταμένη της Επιθεώρησης Εργασίας

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου μιλώντας στη Βουλή και θέλοντας να απαντήσει στην καταγγελία του Άδωνι Γεωργιάδη περί νευρικού κλονισμού που υπέστη εργαζόμενη, και συγκεκριμένα η της Επιθεώρησης Εργασίας, μετά τον καβγά που είχε μαζί της, επιτέθηκε και κατηγόρησε τα ΜΜΕ που αναπαρήγαγαν τη δημόσια ανάρτηση υπουργού Υγείας.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έκανε λόγο για «αισχρά ψέματα» από τον υπουργό Υγείας, τον οποίο αποκάλεσε «Γκέμπελς της κυβέρνησης». Στη συνέχεια, έστρεψε τα πυρά κατά των ΜΜΕ, που, όπως ανέφερε, υιοθέτησαν άκριτα την καταγγελία του κ. Γεωργιάδη, ο οποίος «δεν έριξε δάκρυ για τη “Βιολάντα”.

«Αναπαράγουν τα ψέματα αυτού του τύπου» τόνισε και συμπλήρωσε πως με εξαίρεση ένα Μέσο, κανένα άλλο δεν αισθάνθηκε ανάγκη να διασταυρώσει την καταγγελία μέσω επικοινωνίας μαζί της.

«Μήπως αναρωτήθηκε κανείς το νοσοκομείο Γεννηματάς εφημέρευε; Διαβάζω ότι διακομίστηκε εκεί (η επιθεωρήτρια εργασίας). Όχι, είναι η απάντηση. Εφημέρευε η οφθαλμολογική και η ψυχιατρική κλινική» διευκρίνισε και απέδωσε τη διακομιδή στο γεγονός πως στο συγκεκριμένο νοσοκομείο είναι η κ. Παγώνη.

Δεσμεύτηκε, δε, πως θα προβεί σε αναλυτικές δηλώσεις για το περιστατικό, ενώ κατέληξε λέγοντας: «Έξω οι ψεύτες, έξω οι κλέφτες».