Ε9: Ποιοι δεν θα πληρώσουν αναδρομικό ΕΝΦΙΑ και πρόστιμα με τη νέα ρύθμιση – Τι ισχύει για τα αδήλωτα ακίνητα

Διευκρινίσεις για την ευνοϊκή ρύθμιση που προωθεί η ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που θα προβλέπει διορθώσεις στα στοιχεία χωρίς έξτρα ΕΝΦΙΑ και πρόστιμα έδωσε χθες από το βήμα της Βουλής ο αρμόδιος υπουργός, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Όπως επεσήμανε, θα υπάρξει νομοτεχνική βελτίωση στη σχετική διάταξη του φορολογικού νομοσχεδίου, προκειμένου η ρύθμιση να αφορά μόνο στα ακίνητα που έχουν δηλωθεί στο Ε9, αλλά δεν θα εμφανίζουν τα πραγματικά τετραγωνικά μέτρα, τα οποία και θα μπορούν να διορθωθούν χωρίς την επιβολή φόρων και προστίμων Αυτό πρακτικά σημαίνει πως, οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που δεν δήλωσαν ποτέ τα σπίτια τους στο Ε9 θα κληθούν να πληρώσουν φόρους και μάλιστα αναδρομικά για αυτά.

«Άλλο να δηλώσει κάποιος το ακίνητό του με λιγότερα τετραγωνικά και άλλο να έχει αποκρύψει πλήρως την ύπαρξή του» δήλωσε ο κ. Πιερρακάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι «όσοι δεν είχαν δηλώσει καθόλου το ακίνητό τους θα πληρώσουν τους φόρους που τους αναλογούν, γιατί δεν μπορεί ο συνεπής πολίτης να σηκώνει το βάρος εκείνου που δεν δήλωσε τίποτα».

Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι η δυνατότητα τακτοποίησης των στοιχείων χωρίς πρόστιμα δεν θα επαναληφθεί. «Αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία», υπογράμμισε, καλώντας τους πολίτες να δηλώσουν τώρα τα πραγματικά στοιχεία της περιουσίας τους γιατί όπως είπε στη συνέχεια οι κανόνες θα εφαρμόζονται «χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς άλλη περίοδο χάριτος, χωρίς αστερίσκους».

Τα “ψιλά γράμματα” της ρύθμισης- Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι

Ουσιαστικά βελτιώνεται νομοθετικά το άρθρο 51 του πολυνομοσχεδίου, όπως αυτό προέκυψε από τις δηλώσεις του κ. Πιερρακάκη. Σύμφωνα με τις αλλαγές της ρύθμισης θα υπάρξουν δύο κατηγορίες ιδιοκτητών. Ειδικότερα:

Η μια θα αφορά τους πολίτες που έχουν καταχωρίσει τα ακίνητά τους στο Ε9, αλλά τα στοιχεία τους δεν αποτυπώνουν την πραγματική τους κατάσταση.

τους πολίτες που Και η άλλη αφορά τους πολίτες που απέκρυψαν πλήρως την ύπαρξη ακινήτου. Εδώ θα εφαρμόζονται οι κανόνες φορολόγησης που προβλέπονται και σε αυτούς θα συμπεριλαμβάνονται οι αναδρομικές υποχρεώσεις, όπου αυτές μπορούν νόμιμα να καταλογιστούν, με βάση και τους ισχύοντες κανόνες παραγραφής.

Ο ρόλος του ΜΙΔΑ

Αξίζει να σημειωθεί πως η ευκαιρία για τη διόρθωση λαθών η παραλείψεων στην περιουσιακή εικόνα όπως καταγράφεται στο Ε9 χωρίς επιβαρύνσεις παρέχεται εν όψει της ενεργοποίησης του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ).

Σε αυτό θα καταγράφονται αναλυτικά όλα τα στοιχεία για τη «ταυτότητα» και τη χρήση των ακινήτων και αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στον ελεγκτικό μηχανισμό να διενεργεί εξπρές διασταυρώσεις και να εντοπίζει αποκλίσεις ανάμεσα στη δηλωμένη και την πραγματική ακίνητη περιουσία.

Επίσης επισημαίνεται πως με την ενεργοποίηση του ΜΙΔΑ, αναμένεται να περιοριστούν οι δυνατότητες για τη διατήρηση ανακριβών δηλώσεων αλλά και ο έλεγχος των των διάσπαρτων πληροφοριών θα μπορεί να γίνεται συνδυαστικά.

Τι ισχύει για τράπεζες και servicers

Ταυτόχρονα δεν θα συμπεριληφθούν στη ρύθμιση συνολικά οι τράπεζες και οι εταιρείες διαχείρισης πιστώσεων (servicers) για τα ακίνητα που έχουν στην κατοχή τους.

Επιπλέον ο κ.Πιερρακάκης ξεκαθάρισε πως, η δυνατότητα τακτοποίησης των στοιχείων χωρίς πρόστιμα δεν θα επαναληφθεί κάνοντας λόγο για «τελευταία ευκαιρία» και κάλεσε τους πολίτες να δηλώσουν τώρα τα πραγματικά στοιχεία της περιουσίας τους γιατί όπως είπε στη συνέχεια οι κανόνες θα εφαρμόζονται «χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς άλλη περίοδο χάριτος, χωρίς αστερίσκους».

Σημειώνεται ότι η ευκαιρία για τη διόρθωση λαθών η παραλείψεων στην περιουσιακή εικόνα όπως καταγράφεται στο Ε9 χωρίς επιβαρύνσεις παρέχεται εν όψει της ενεργοποίησης του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) όπου θα καταγράφονται αναλυτικά όλα τα στοιχεία που αφορούν τη «ταυτότητα» και τη χρήση των ακινήτων, πράγμα που θα δώσει τη δυνατότητα στον ελεγκτικό μηχανισμό να διενεργεί εξπρές διασταυρώσεις και να εντοπίζει αποκλίσεις ανάμεσα στη δηλωμένη και την πραγματική ακίνητη περιουσία.