Βελόπουλος: «Θα σπάσουμε το βασίλειο του Μητσοτάκη» – Πυρά για το καλώδιο και τα ελληνοτουρκικά

Σε μετωπική σύγκρουση με την κυβέρνηση και προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη προχώρησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, ανοίγοντας τη βεντάλια της κριτικής του από τους χειρισμούς στο ζήτημα με το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου μέχρι την εξωτερική πολιτική, τη διαφθορά και την οικονομία.

Με ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, ο κ. Βελόπουλος μιλώντας το πρωί της Παρασκευής (13/11) στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» με τους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά, έκανε λόγο για «γκριζάρισμα» ελληνικών περιοχών, αμφισβήτησε τη σκοπιμότητα των διπλωματικών χειρισμών και προανήγγειλε πολιτική σύγκρουση με την κυβέρνηση, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Θα σπάσουμε το βασίλειο του Μητσοτάκη».

«Λάθος η γαλλική μεσολάβηση – Γκριζάρισμα ανατολικά της Κρήτης»

Ο κ. Βελόπουλος τάχθηκε υπέρ του έργου ως προς την ευρωπαϊκή του προστιθέμενη αξία, αλλά χαρακτήρισε «λάθος» τη γαλλική εμπλοκή και την ενημέρωση της Τουρκίας. Κατά την άποψή του, «στο δικό μας οικόπεδο κάνουμε εμείς κουμάντο» και η Ελλάδα όφειλε να προχωρήσει με τα δικά της μέσα, ακόμη και με παρουσία πλοίων του Λιμενικού, χωρίς τρίτους διαμεσολαβητές. Επικαλέστηκε τη θέση ότι η γαλλική πλευρά επιδίωξε να αποφύγει επεισόδια, ενώ προειδοποίησε πως δημιουργείται «κακό προηγούμενο» και «γκριζάρισμα» της περιοχής, ιδίως ανατολικά της Κρήτης, όπου διαβλέπει πως θα κριθούν οι επόμενες κινήσεις σε καλώδια ή πιθανές εξορύξεις.

Παράλληλα, επανέφερε την κριτική του για τη μερική οριοθέτηση ΑΟΖ με την Αίγυπτο, λέγοντας ότι άφησε «ανοιχτό» πεδίο στην Ανατολική Μεσόγειο. Επισήμανε ότι θα ζητήσει να δει τη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας προς την Τουρκία, αλλά και την απάντηση της Άγκυρας, με πιστοποιημένη μετάφραση, αφήνοντας αιχμές για την αξιοπιστία της κυβερνητικής ενημέρωσης.

Βολές για «κυβέρνηση διαφθοράς» και αιχμές κατά Τσίπρα

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ως «κυβέρνηση της διαφθοράς» και έκανε λόγο για αναξιοπιστία του πρωθυπουργού και υπουργών. Παράλληλα εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση και στον Αλέξη Τσίπρα, επικαλούμενος δημόσιες αναφορές κυβερνητικού στελέχους για τους ποινικούς κώδικες, ζητώντας να υπάρξει δικαστική διερεύνηση. Υποστήριξε ότι η στάση ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ συνιστά «συγκοινωνούντα δοχεία» που αλληλοκαλύπτονται, καλώντας σε ξεκάθαρες νομικές ενέργειες και όχι σε προεκλογική πόλωση χωρίς συνέπειες.

Κάλεσμα για προανακριτική και όροι συνεργασιών

Ο κ. Βελόπουλος ζήτησε την κατάθεση πρότασης προανακριτικής εξέτασης για την υπόθεση των ποινικών κωδίκων, προτρέποντας το ΠΑΣΟΚ να καταθέσει σχετική πρόταση με την απαιτούμενη κοινοβουλευτική στήριξη. Δήλωσε κατηγορηματικά ότι δεν συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία και άφησε περιθώριο συζήτησης μόνο εάν υπάρξουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες διερεύνησης. Κατηγόρησε, επίσης, τη ΝΔ ότι επωφελείται από την πολυδιάσπαση του πολιτικού σκηνικού και ανέφερε χαρακτηριστικά: «Εμείς θα του το σπάσουμε το βασίλειο».

Καταγγελία για ρύθμιση στον ΕΝΦΙΑ και κριτική σε φόρους

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση επιχείρησε να περάσει διάταξη (άρθρο 51) που θα εξαιρούσε από ΕΝΦΙΑ ακίνητα στην κατοχή funds και servicers, προσθέτοντας ότι μετά την αντίδρασή του υπήρξε δέσμευση για τροποποίηση. Παράλληλα κατέκρινε φορολογικές επιβαρύνσεις όπως τον ειδικό φόρο στον καφέ, τα υψηλά καύσιμα, τον φόρο κληρονομιάς σε αδέλφια, τη διπλή επιβάρυνση με διόδια και τέλη κυκλοφορίας και την αυξημένη φορολογία στα καπνικά. Υποστήριξε ότι ως κυβέρνηση η Ελληνική Λύση θα «κατεδαφίσει την αδικία» σε αυτά τα μέτωπα.

Ενστάσεις για εισαγωγές μέσω αθλητικών διακρίσεων

Ο κ. Βελόπουλος εξέφρασε αντιρρήσεις για τη μοριοδότηση και τις ειδικές κατηγορίες εισαγωγής στα πανεπιστήμια μέσω αθλητικών διακρίσεων, επικαλούμενος περιπτώσεις αθλημάτων, και έκανε λόγο για αδικία εις βάρος μαθητών που βασίζονται αποκλειστικά στις επιδόσεις των εξετάσεων.

Κλείνοντας, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εμφανίστηκε βέβαιος ότι το κόμμα του θα ενισχυθεί εκλογικά και επανέλαβε ότι δεν προτίθεται να μπει σε κυβερνητικά σχήματα που, κατά την άποψή του, συντηρούν παθογένειες. «Στόχος μας είναι πολιτικές αλλαγές με όφελος για τους πολίτες», υπογράμμισε.