Μαρούσι: Θρασύτατη ληστεία σε βάρος ηλικιωμένης – Την πέταξαν κάτω για μία αλυσίδα – ΒΙΝΤΕΟ

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Μία θρασύτατη ληστεία σημειώθηκε στο Μαρούσι και μάλιστα όχι νυχτερινές ώρες. Θύμα μία ηλικιωμένη, στην οποία όρμησαν ξαφνικά τρία άτομα, την έριξαν στο έδαφος, για να της αφαιρέσουν μία χρυσή αλυσίδα που φορούσε.

Στο βίντεο της ΕΡΤ έχει αποτυπωθεί η ληστεία, με τους τρεις νεαρούς να κινούνται μπροστά από τη γυναίκα, κοντά στον σταθμό του ΗΣΑΠ. Η γυναίκα είναι πάνω στο πεζοδρόμιο, κρατώντας ένα καροτσάκι με τα ψώνια της.

Κάποια στιγμή ο ένας εκ των τριών νεαρών της ορμά, αρπάζει την αλυσίδα και τη ρίχνει κάτω, με αποτέλεσμα η γυναίκα να χτυπήσει και στο κολωνάκι του πεζοδρομίου.

Στη συνέχεια σπεύδουν να εξαφανιστούν.

Οι δράστες δεν είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους.