Μαρούσι: Θρασύτατη ληστεία σε βάρος ηλικιωμένης – Την πέταξαν κάτω για μία αλυσίδα – ΒΙΝΤΕΟ

Θρασύτατη ληστεία σε βάρος ηλικιωμένης σημειώθηκε στο Μαρούσι κοντά στον σταθμό του ΗΣΑΠ κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τρεις νεαροί με ακάλυπτα χαρακτηριστικά προσέγγισαν τη γυναίκα, με τον έναν να της αρπάζει τη χρυσή αλυσίδα και να τη ρίχνει στο έδαφος, όπου χτύπησε σε κολωνάκι του πεζοδρομίου. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο της ΕΡΤ, ενώ οι δράστες διέφυγαν αμέσως μετά την πράξη τους

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μία θρασύτατη ληστεία σημειώθηκε στο Μαρούσι σε βάρος ηλικιωμένης, την οποία τρία άτομα έριξαν στο έδαφος για να της αφαιρέσουν μία χρυσή αλυσίδα.
  • Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στον σταθμό του ΗΣΑΠ, με τη γυναίκα να χτυπά σε κολωνάκι του πεζοδρομίου όταν ο ένας νεαρός της όρμησε.
  • Οι δράστες δεν είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους και στη συνέχεια έσπευσαν να εξαφανιστούν.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μία θρασύτατη ληστεία σημειώθηκε στο Μαρούσι και μάλιστα όχι νυχτερινές ώρες. Θύμα μία ηλικιωμένη, στην οποία όρμησαν ξαφνικά τρία άτομα, την έριξαν στο έδαφος, για να της αφαιρέσουν μία χρυσή αλυσίδα που φορούσε.

Στο βίντεο της ΕΡΤ έχει αποτυπωθεί η ληστεία, με τους τρεις νεαρούς να κινούνται μπροστά από τη γυναίκα, κοντά στον σταθμό του ΗΣΑΠ. Η γυναίκα είναι πάνω στο πεζοδρόμιο, κρατώντας ένα καροτσάκι με τα ψώνια της.

Κάποια στιγμή ο ένας εκ των τριών νεαρών της ορμά, αρπάζει την αλυσίδα και τη ρίχνει κάτω, με αποτέλεσμα η γυναίκα να χτυπήσει και στο κολωνάκι του πεζοδρομίου.

Στη συνέχεια σπεύδουν να εξαφανιστούν.

Οι δράστες δεν είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους.

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