Σκάνδαλο Nvidia: «Πόλεμος» μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας για τα μικροτσίπ – Αντιδρά το Πεκίνο στους αμερικανικούς περιορισμούς

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Την αντίθεσή του στην επιβολή νέων αμερικανικών περιορισμών όσον αφορά τις πωλήσεις μικροτσίπ εκφράζει το Πεκίνο, τη στιγμή που στις ΗΠΑ ενισχύονται οι φωνές υπέρ της αυστηροποίησης των ελέγχων, στον απόηχο του σκανδάλου που οδήγησε στην παραίτηση τον επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ.

«Η Κίνα είναι διαχρονικά αντίθετη με την κατάχρηση των μέτρων ελέγχου επί των εξαγωγών, που διαταράσσει την σταθερότητα των παγκόσμιων βιομηχανικών εφοδιαστικών αλυσίδων και δεν εξυπηρετούν κανενός τα συμφέροντα», δήλωσε η εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Μάο Νινγκ.

Η Κίνα και οι ΗΠΑ θα πρέπει να εργασθούν για να θέσουν σε εφαρμογή τη συναίνεση που επιτεύχθηκε από τους αρχηγούς των δύο κρατών και να διατηρήσουν τη σταθερή ανάπτυξη του εμπορίου και των οικονομικών δεσμών, πρόσθεσε η Μάο.

Μηνύματα διαλόγου

Στο μεταξύ, το κινεζικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα πως το Πεκίνο εκτιμά τη στρατηγική επικοινωνία με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις και διατηρεί το διάλογο με τους αμερικανικούς αμυντικούς θεσμούς σε διάφορα επίπεδα, μετά τη συνάντηση μιας ομάδας εργασίας στις αρχές Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

«Ελπίζουμε ότι η αμερικανική πλευρά θα συνεργαστεί μαζί μας για να υλοποιηθεί η σημαντική συναίνεση που επιτεύχθηκε από τους δύο προέδρους, να ενισχυθεί η επικοινωνία και να υπάρξει ορθή διαχείριση των διαφορών», δήλωσε ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Άμυνας, Τσεν Σι.

Παραίτηση του CEO της Nvidia

Ο τεχνολογικός ανταγωνισμός ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα έχει οδηγήσει στην απαγόρευση της εξαγωγής από τις ΗΠΑ προς την Κίνα προϊόντων αιχμής που είναι κρίσιμης σημασίας στην κούρσα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ, επικεφαλής μέχρι χθες της Nvidia, No 1 παγκοσμίως στον τομέα, είχε ωστόσο εξασφαλίσει στο τέλος του 2025 άδεια για την πώληση των παλαιότερων τσιπ H200 στην Κίνα καταβάλλοντας το 25% των εσόδων της στο αμερικανικό κράτος.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ παραιτήθηκε χθες υπό την πίεση των πληροφοριών για εξωσυζυγική του σχέση με μία Κινέζα επιχειρηματία που θεωρείται ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ του Πεκίνου.

Πιέσεις στις ΗΠΑ

Μέλη του Κονγκρέσου δηλώνουν στα μέσα ενημέρωσης ότι υποστηρίζουν την θέσπιση επιπλέον ελέγχων επί των εξαγωγών μικροτσίπ προς την Κίνα.

«Εδώ μιλάμε πολύ για ελέγχους επί των εξαγωγών τσιπ στην Κίνα. Είμαι υπέρ ενός περιορισμού των εξαγωγών», δήλωσε ο Μάικ Τζόνσον, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, σύμφωνα με δημοσιεύματα των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης.

«Πιστεύω ότι διαμορφώνεται στο Κονγκρέσο συναίνεση για την σημασία της θέσης αυτής».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ