Ρωσία: Έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου στη Μόσχα – Στο στόχαστρο εξόριστος πρώην σύμβουλος Ουκρανού πρωθυπουργού

Δεύτερη βομβιστική επίθεση σε όχημα μέσα σε διάστημα δύο ημερών σημειώθηκε στη Ρωσία, καθώς αυτοκίνητο εξερράγη στη Μόσχα τραυματίζοντας σοβαρά τον οδηγό του, Σεργκέι Ζαβορότνι, πρώην εκπρόσωπο Τύπου του πρώην πρωθυπουργού της Ουκρανίας Μικόλα Αζάροφ. Η Ανακριτική Επιτροπή της Ρωσίας ξεκίνησε έρευνα για το συμβάν στη ρωσική πρωτεύουσα, το οποίο ακολουθεί τη χθεσινή φονική έκρηξη σε όχημα Ρώσου στρατιωτικού στην Αγία Πετρούπολη.

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Διεθνή Νέα

Σεργκέι Ζαβορότνι
Πηγή: Χ / Nexta
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δεύτερη βομβιστική επίθεση σε όχημα μέσα σε διάστημα μόλις δύο ημερών συγκλονίζει τη Ρωσία, καθώς την Παρασκευή εξερράγη αυτοκίνητο στη Μόσχα, προκαλώντας τον σοβαρό τραυματισμό του οδηγού του.
  • Σύμφωνα με ρωσικά δημοσιεύματα, το όχημα ανήκε στον Σεργκέι Ζαβορότνι, πρώην εκπρόσωπο Τύπου του πρώην πρωθυπουργού της Ουκρανίας, Μικόλα Αζάροφ, ο οποίος διακομίστηκε σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο.
  • Το περιστατικό αποτελεί τον πιο πρόσφατο κρίκο σε μια σειρά φερόμενων αποπειρών δολοφονίας, καθώς την Πέμπτη Ρώσος στρατιωτικός έχασε τη ζωή του στην Αγία Πετρούπολη όταν το όχημα που οδηγούσε ανατινάχθηκε.

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Δεύτερη βομβιστική επίθεση σε όχημα μέσα σε διάστημα μόλις δύο ημερών συγκλονίζει τη Ρωσία, καθώς την Παρασκευή εξερράγη αυτοκίνητο στη Μόσχα, προκαλώντας τον σοβαρό τραυματισμό του οδηγού του, ο οποίος σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης είναι εξόριστος Ουκρανός πολιτικός σύμβουλος.

Έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου στην Αγία Πετρούπολη: Νεκρός Ρώσος στρατιωτικός στη στοχευμένη επίθεση

Όπως μεταδίδει το Reuters, η Ανακριτική Επιτροπή της Ρωσίας, η οποία χειρίζεται σοβαρά εγκλήματα, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ξεκίνησε έρευνα για την έκρηξη αυτοκινήτου στη ρωσική πρωτεύουσα.

Ειδικότερα, ρωσικά δημοσιεύματα ανέφεραν ότι το όχημα ανήκε στον Σεργκέι Ζαβορότνι, πρώην εκπρόσωπο Τύπου του πρώην πρωθυπουργού της Ουκρανίας, Μικόλα Αζάροφ.

Ο Ζαβορότνι ζει στη Ρωσία αφότου διέφυγε από την Ουκρανία εν μέσω των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων το 2014.


Η ρωσική εφημερίδα Kommersant μετέδωσε ότι ο Ζαβορότνι διακομίστηκε στο νοσοκομείο, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι τραυματίστηκε σοβαρά από την έκρηξη.

Αλλεπάλληλες επιθέσεις

Το περιστατικό της Παρασκευής αποτελεί τον πιο πρόσφατο κρίκο σε μια σειρά φερόμενων αποπειρών δολοφονίας στο εσωτερικό της Ρωσίας.


Υπενθυμίζεται πως χθες, Πέμπτη, Ρώσος στρατιωτικός έχασε τη ζωή του στην περιοχή Πουσκίνσκι της Αγίας Πετρούπολης, όταν το όχημα που οδηγούσε ανατινάχθηκε, με την Ανακριτική Επιτροπή της Ρωσίας να εκκινεί ποινική δικογραφία για ανθρωποκτονία.


Πληροφορίες συνδέουν το θύμα με τον βαθμό του συνταγματάρχη.

 

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