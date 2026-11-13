Ρωσία: Έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου στη Μόσχα – Στο στόχαστρο εξόριστος πρώην σύμβουλος Ουκρανού πρωθυπουργού

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Δεύτερη βομβιστική επίθεση σε όχημα μέσα σε διάστημα μόλις δύο ημερών συγκλονίζει τη Ρωσία, καθώς την Παρασκευή εξερράγη αυτοκίνητο στη Μόσχα, προκαλώντας τον σοβαρό τραυματισμό του οδηγού του, ο οποίος σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης είναι εξόριστος Ουκρανός πολιτικός σύμβουλος.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η Ανακριτική Επιτροπή της Ρωσίας, η οποία χειρίζεται σοβαρά εγκλήματα, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ξεκίνησε έρευνα για την έκρηξη αυτοκινήτου στη ρωσική πρωτεύουσα.

Ειδικότερα, ρωσικά δημοσιεύματα ανέφεραν ότι το όχημα ανήκε στον Σεργκέι Ζαβορότνι, πρώην εκπρόσωπο Τύπου του πρώην πρωθυπουργού της Ουκρανίας, Μικόλα Αζάροφ.

Ο Ζαβορότνι ζει στη Ρωσία αφότου διέφυγε από την Ουκρανία εν μέσω των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων το 2014.



Η ρωσική εφημερίδα Kommersant μετέδωσε ότι ο Ζαβορότνι διακομίστηκε στο νοσοκομείο, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι τραυματίστηκε σοβαρά από την έκρηξη.

Αλλεπάλληλες επιθέσεις

Το περιστατικό της Παρασκευής αποτελεί τον πιο πρόσφατο κρίκο σε μια σειρά φερόμενων αποπειρών δολοφονίας στο εσωτερικό της Ρωσίας.

Pro-Kremlin commentator Sergey Zavorotny was reportedly seriously injured when his vehicle suddenly exploded in Moscow this morning. https://t.co/bST5R4mgbN — OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 13, 2026



Υπενθυμίζεται πως χθες, Πέμπτη, Ρώσος στρατιωτικός έχασε τη ζωή του στην περιοχή Πουσκίνσκι της Αγίας Πετρούπολης, όταν το όχημα που οδηγούσε ανατινάχθηκε, με την Ανακριτική Επιτροπή της Ρωσίας να εκκινεί ποινική δικογραφία για ανθρωποκτονία.

Suspect in bombing of senior officer in St. Petersburg successfully escapes Russia According to Russian media reports, a 31-year-old man from the Pskov region planted an explosive device under the officer’s car, then flew to Istanbul before travelling on to Chisinau. His trail goes cold after that. The identity of the victim has still not been disclosed. — NEXTA (@nexta_tv) November 12, 2026



Πληροφορίες συνδέουν το θύμα με τον βαθμό του συνταγματάρχη.