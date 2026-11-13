Θεσσαλονίκη: Εξερράγη λέβητας αερίου στο Δημαρχείο Αμπελοκήπων-Μενεμένης

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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής (13/11) στη δυτική Θεσσαλονίκη καθώς εξερράγη λέβητας αερίου στο Δημαρχείο Αμπελοκήπων-Μενεμένης.

Συγκεκριμένα, η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε στις 10.40 για καπνούς που έβγαιναν από υπόγειο κτιρίου επί της οδού Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’.

Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα, ωστόσο δεν χρειάστηκε η επέμβαση τους καθώς δεν εκδηλώθηκε φωτιά και δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Προληπτική εκκένωση του κτιρίου

Για το συμβάν ενημερώθηκαν οι αρμόδιοι φορείς ενώ το κτίριο εκκενώθηκε προληπτικά πριν την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Για τη διερεύνηση των αιτιών του περιστατικού κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.