Μαρινάκης: «Δυστυχώς, ακόμη και οι Ανεξάρτητες Αρχές γίνονται όμηροι των μικροπολιτικών επιλογών του κ. Ανδρουλάκη»

«Δυστυχώς, ένα ακόμη γεγονός έρχεται σήμερα να επιβεβαιώσει την ανευθυνότητα και την υποκρισία της αντιπολίτευσης και ιδίως του ΠΑΣΟΚ» τονίζει ο Παύλος Μαρινάκης σε ανακοίνωση που εξέδωσε το μεσημέρι της Παρασκευής (13/11) με αφορμή τα όσα έγιναν στη σημερινή Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής για την επιλογή προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

«Το ΠΑΣΟΚ αντιφάσκει διπλά»

Όπως υπογραμμίζει ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, «το ΠΑΣΟΚ, με την αποχή του, αρνήθηκε να στηρίξει έναν υποψήφιο που το ίδιο είχε προτείνει στο παρελθόν: τον καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου Άλκη Δερβιτσιώτη, την υποψηφιότητα του οποίου αποδέχθηκε και η Κυβέρνηση».

Ο Παύλος Μαρινάκης σημειώνει ότι «το ίδιο πρόσωπο είχε προταθεί από το ΠΑΣΟΚ πριν από λίγους μήνες για τη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη. Τότε τον θεωρούσε κατάλληλο για να ηγηθεί μιας Ανεξάρτητης Αρχής. Σήμερα, ξαφνικά, δεν τον στηρίζει για την προεδρία μιας άλλης, εξίσου σημαντικής Ανεξάρτητης Αρχής, για την οποία επίσης είχε θέσει υποψηφιότητα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπενθυμίζει ότι «και η συγκεκριμένη κοινοβουλευτική διαδικασία είχε προταθεί από το ΠΑΣΟΚ και είχε γίνει αποδεκτή από την Κυβέρνηση. Με άλλα λόγια, το ΠΑΣΟΚ αντιφάσκει διπλά: και ως προς το πρόσωπο και ως προς τη διαδικασία.

Σημειώνει στη συνέχεια ο κ. Μαρινάκης ότι «το αποτέλεσμα είναι να παραμένει σε εκκρεμότητα η επιλογή νέου Προέδρου της Αρχής, ενώ η θέση του Προέδρου είναι κενή από τον Ιούνιο του 2025. Και όλα αυτά για μια Ανεξάρτητη Αρχή με εξαιρετικά κρίσιμες αρμοδιότητες, οι οποίες διαρκώς ενισχύονται στο πλαίσιο του ενωσιακού δικαίου».

«Δυστυχώς, ακόμη και οι Ανεξάρτητες Αρχές γίνονται όμηροι των μικροπολιτικών επιλογών του κ. Ανδρουλάκη»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στρέφει τα βέλη του κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι «δυστυχώς, ακόμη και οι Ανεξάρτητες Αρχές γίνονται όμηροι των μικροπολιτικών επιλογών του κ. Ανδρουλάκη. Ενός αρχηγού που βρέθηκε από συγκυρία στην ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τον θεσμικό του ρόλο με όρους διαμαρτυρίας και άρνησης».

«Η χώρα έχει ανάγκη από μια αντιπολίτευση που θα συμβάλλει στην πρόοδο και στον εκσυγχρονισμό της, όχι από μια αντιπολίτευση που αρνείται ακόμη και όσα η ίδια έχει προτείνει. Την αντίφαση αυτή την παραδίδουμε στην κρίση των πολιτών και κυρίως των φίλων του ΠΑΣΟΚ, που βλέπουν το κόμμα τους να μετατρέπεται ολοένα και περισσότερο σε ένα κίνημα διαμαρτυρίας», καταλήγει ο Παύλος Μαρινάκης.