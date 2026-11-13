Τραγωδία στην Κένυα: Τουλάχιστον 6 νεκροί από κατάρρευση κτιρίου υπό κατασκευή στο Ναϊρόμπι

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Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Κένυα, όταν ένα πολυώροφο κτίριο που βρισκόταν υπό κατασκευή κατέρρευσε ξαφνικά κοντά στην πρωτεύουσα Ναϊρόμπι, προκαλώντας κινητοποίηση των αρχών.

Το τραγικό περιστατικό, το οποίο έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την πολύνεκρη κατάρρευση κτιρίου στην περιοχή Ίστλεϊ, αποδίδεται σε υποχώρηση της ανώτερης πλάκας την ώρα που στο εργοτάξιο βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες.

Το χρονικό της κατάρρευσης

«Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά την κατάρρευση κτιρίου υπό κατασκευή κοντά στον τερματικό σταθμό SGR στη Mlolongo, πάνω στον αυτοκινητόδρομο Ναρόμπι–Μομπάσα», ανέφερε το Citizen TV σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.



Σύμφωνα με την ιστοσελίδα kenyans.co.ke, το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής κοντά στον τερματικό σταθμό του Σιδηροδρόμου Κανονικού Εύρους (SGR) στο Ναϊρόμπι, ενώ πέντε άτομα ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντρίμμια και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.

Η Νομαρχία του Ναϊρόμπι επιβεβαίωσε ότι καταγράφηκαν έξι θάνατοι, καθώς τρία σώματα ανασύρθηκαν κατά τις αρχικές επιχειρήσεις διάσωσης και τρία ακόμη εντοπίστηκαν αργότερα κάτω από τα μπάζα.

Τα προκαταρκτικά πορίσματα της νομαρχίας έδειξαν ότι η ανώτερη πλάκα του κτιρίου υποχώρησε την ώρα που οι εργάτες δούλευαν στο εργοτάξιο.

Ο ακριβής αριθμός των εργαζομένων που βρίσκονταν μέσα στο κτίριο τη στιγμή της κατάρρευσης δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί, με τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης να συνεχίζουν να χτενίζουν τα συντρίμμια για τυχόν εγκλωβισμένους.

NEWS JUST IN: Panic as Building Collapses in Syokimau

https://t.co/eTnO8S2ua3 https://t.co/YodoxpZ6fN — Kenyans.co.ke (@Kenyans) November 13, 2026

Επιχειρήσεις διάσωσης

Η Πυροσβεστική Ομάδα της Πόλης του Ναϊρόμπι και η Ομάδα Αστικής Έρευνας και Διάσωσης (USAR) αναπτύχθηκαν στο σημείο για να συντονίσουν τις επιχειρήσεις διάσωσης και να προσφέρουν βοήθεια στους πληγέντες.

Η νομαρχία απηύθυνε έκκληση στο κοινό και στους οδηγούς που κινούνται στον δρόμο κοντά στον τερματικό σταθμό SGR να παραμείνουν μακριά από την περίμετρο του συμβάντος, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των σωστικών συνεργείων.

Παράλληλα, ο Ερυθρός Σταυρός της Κένυας επιβεβαίωσε ότι τρία άτομα διασώθηκαν αρχικά και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, ενώ εργάζεται από κοινού με άλλους φορείς στο πεδίο.

«Τρεις άνθρωποι έχουν διασωθεί και μεταφερθεί στο νοσοκομείο μετά την κατάρρευση κτιρίου υπό κατασκευή στη Σιοκιμάου. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης είναι σε εξέλιξη για ένα άτομο που δηλώθηκε ως αγνοούμενος», ανέφερε η οργάνωση σε προηγούμενη ενημέρωσή της.



Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η κατάρρευση παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ ο αριθμός των ατόμων που ενδέχεται να έχουν παγιδευτεί στο εσωτερικό του κτιρίου παραμένει ασαφής όσο συνεχίζονται οι έρευνες.

Το περιστατικό στη Σιοκιμάου σημειώνεται μόλις λίγες εβδομάδες μετά την κατάρρευση ενός 18ωροφου κτιρίου στην περιοχή Ίστλεϊ του Ναϊρόμπι, στις 23 Οκτωβρίου, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οκτώ άνθρωποι, ενώ άλλοι τέσσεροι ανασύρθηκαν ζωντανοί.