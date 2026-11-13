Χαμός στο Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης για μια… ελιά: «Πάμε για αυτόφωρο» – «Άμα σηκωθώ πάνω, νούμερο» – ΒΙΝΤΕΟ

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Έντονη αντιπαράθεση, προσωπικοί χαρακτηρισμοί και καταγγελίες για απειλητική συμπεριφορά σημειώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης (12/11) στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης, με αφορμή την κοπή μιας ελιάς στην οδό Παλλάδος Αθηνάς.

Στο επίκεντρο του επεισοδίου βρέθηκαν ο αντιδήμαρχος Ηλεκτροφωτισμού, Θόδωρος Σμυρλιάδης, και η επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΕΜΕΙΣ, η Πόλη μας», Ειρήνη Κουνενάκη, η οποία κατήγγειλε μέσω ανάρτησής της ότι δέχθηκε υβριστική και απειλητική επίθεση κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, ενώ σύμφωνα με δεύτερο οπτικοακουστικό υλικό, η ένταση συνεχίστηκε και μετά τη λήξη της συνεδρίασης.

Πώς ξεκίνησε η αντιπαράθεση για την κοπή της ελιάς

Η ένταση εκδηλώθηκε κατά τη συζήτηση θέματος που αφορούσε την κοπή ενός ελαιόδεντρου στην οδό Παλλάδος Αθηνάς. Η υπόθεση είχε ήδη απασχολήσει τη Δημοτική Επιτροπή, με την Ειρήνη Κουνενάκη να θέτει ερωτήματα σχετικά με την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο αντιδήμαρχος Θόδωρος Σμυρλιάδης παρενέβη, υποστηρίζοντας ότι το δέντρο είχε ήδη κοπεί και εκφράζοντας την άποψη ότι καλώς έγινε η συγκεκριμένη ενέργεια.

«Έχει κοπεί. Καλά έκανε και κόπηκε. Εγώ την έκοψα!», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η δήλωσή του προκάλεσε την αντίδραση της επικεφαλής της δημοτικής παράταξης, η οποία ζήτησε εξηγήσεις για το γεγονός ότι το θέμα συζητούνταν στο Δημοτικό Συμβούλιο ενώ η κοπή είχε ήδη πραγματοποιηθεί.

«Φέρνετε θέμα για κάτι που έχει ήδη γίνει;», ήταν η απάντησή της.

Παρά τις προσπάθειες ορισμένων δημοτικών συμβούλων να εκτονώσουν την κατάσταση, επισημαίνοντας ότι ο αντιδήμαρχος αστειευόταν, η αντιπαράθεση συνεχίστηκε και οι τόνοι ανέβηκαν αισθητά.

«Άμα σηκωθώ πάνω… νούμερο»

Το επεισόδιο κορυφώθηκε όταν η Ειρήνη Κουνενάκη ακούγεται να λέει «Πάμε για αυτόφωρο». Στη συνέχεια, ο Θόδωρος Σμυρλιάδης σηκώθηκε από τη θέση του και κινήθηκε προς το μέρος της, λέγοντας σε έντονο ύφος «Άμα σηκωθώ πάνω…», ενώ την αποκάλεσε «νούμερο».

«Δεν απειλούμαστε για τις απόψεις μας», απάντησε η δημοτική σύμβουλος, με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να παρεμβαίνει, επιχειρώντας να αποκαταστήσει την ηρεμία στην αίθουσα.

Ωστόσο, η αντιπαράθεση δεν σταμάτησε με την ολοκλήρωση της συνεδρίασης. Σε δεύτερο βίντεο που δημοσιοποιήθηκε, ο αντιδήμαρχος εμφανίζεται να απευθύνεται εκ νέου σε έντονο ύφος προς την Ειρήνη Κουνενάκη, λέγοντάς της:

«Κάτσε καλά, γιατί δεν καταλαβαίνω εγώ καλά από τέτοια. Άκουσες; Χ… για το ποια με τραβάει βίντεο».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη iRafina (@irafina.gr)

Η ανάρτηση της Ειρήνης Κουνενάκη: «Αυταρχισμός, τραμπισμός και θεσμική κατάντια»

Μετά το περιστατικό, η Ειρήνη Κουνενάκη προχώρησε σε εκτενή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, περιγράφοντας όσα συνέβησαν και ασκώντας έντονη κριτική στη συμπεριφορά του αντιδημάρχου, αλλά και στη στάση του προεδρείου.

Η ανάρτησή της έχει τίτλο «Αυταρχισμός, τραμπισμός και θεσμική κατάντια στο Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης – Τέρμα η ανοχή».

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Είναι η απόλυτη γελοιοποίηση των συλλογικών οργάνων και η ωμή καθαγίαση του θεσμικού κατήφορου αυτό που συνέβη χθες αργά, βράδυ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης».

Αναφερόμενη στην κοπή της ελιάς, υποστηρίζει ότι οι πολίτες δικαιούνται να περιμένουν μια σοβαρή και διαφανή θεσμική διαδικασία, αντί για συμπεριφορές που απαξιώνουν τον πολιτικό διάλογο.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στη στιγμή κατά την οποία, όπως καταγγέλλει, ο αντιδήμαρχος σηκώθηκε από τη θέση του και απευθύνθηκε προς την ίδια με απειλητικό ύφος.

«Ο ίδιος Αντιδήμαρχος σηκώνεται από τη θέση του και απευθυνόμενος σε εμένα με ωμή, τραμπούκικη απειλή: “Για να ’ρθω από κει… νούμερο!”», σημειώνει στην ανάρτησή της.

Παράλληλα, ασκεί κριτική στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε σαφής αποδοκιμασία της λεκτικής επίθεσης.

«Η “ουδετερότητα” απέναντι στην ωμή βία είναι συνενοχή. Καμία ρητή καταδίκη. Καμία αποδοκιμασία της λεκτικής επίθεσης», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Δεν ζητώ καμία προσωπική προστασία. Απαιτώ θεσμικό σεβασμό»

Στη συνέχεια της ανάρτησής της, η Ειρήνη Κουνενάκη κάνει λόγο για απαξίωση των συλλογικών διαδικασιών και για υποκατάσταση του πολιτικού διαλόγου από προσβολές και επιθετικές συμπεριφορές.

Χρησιμοποιώντας τον όρο «τοπικός τραμπισμός», εκφράζει την ανησυχία της για την κανονικοποίηση τέτοιων περιστατικών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, τονίζοντας ότι η διαφορετική άποψη και ο πολιτικός αντίλογος πρέπει να γίνονται σεβαστά.

Κλείνοντας, ξεκαθαρίζει ότι το ζήτημα, κατά την άποψή της, δεν περιορίζεται στην κοπή ενός δέντρου, αλλά αφορά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι δημοκρατικοί θεσμοί σε τοπικό επίπεδο.

«Δεν ζητώ καμία προσωπική προστασία. Απαιτώ θεσμικό σεβασμό. Για κάθε αιρετό. Για κάθε διαφορετική φωνή. Για την ίδια την ουσία της δημοκρατικής λειτουργίας», τονίζει.

Και καταλήγει:

«Διότι στο τέλος της ημέρας, το ζήτημα δεν είναι η τύχη μιας ελιάς.

Είναι το πώς αντιλαμβανόμαστε τη δημοκρατία. Και πάνω απ’ όλα, το αν τολμάμε να την υπερασπιστούμε στην πράξη, απέναντι σε όσους την λεηλατούν καθημερινά».