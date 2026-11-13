Νομοσχέδιο για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος: Με ονομαστική ψηφοφορία ολοκληρώνεται η συζήτηση στη Βουλή

Με ονομαστική ψηφοφορία επί 17 άρθρων που ζήτησε η Νέα Δημοκρατία ολοκληρώνεται στη Βουλή η διήμερη συζήτηση για το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος. Οι διατάξεις περιλαμβάνουν παρεμβάσεις για φορολογικές ελαφρύνσεις, μείωση ασφαλιστικών εισφορών, ρυθμίσεις στον ΕΝΦΙΑ και αύξηση κοινωνικών επιδομάτων. Όπως υπογράμμισε ο αρμόδιος υπουργός, Κυριάκος Πιερρακάκης, η ψηφοφορία καλείται να καταγράψει τη στάση των κομμάτων απέναντι σε ρυθμίσεις που αγγίζουν σχεδόν κάθε ελληνικό νοικοκυριό.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με ονομαστική ψηφοφορία, που ζήτησε η ΝΔ επί 17 άρθρων «που αγγίζουν σχεδόν κάθε ελληνικό νοικοκυριό», ολοκληρώνεται σήμερα το μεσημέρι η διήμερη συζήτηση στη Βουλή επί του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
  • Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακακης, τόνισε χαρακτηριστικά ότι «η ώρα της συζήτησης παρέρχεται. Η ώρα της ψήφου ήρθε».
  • Στα άρθρα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο μηδενικός φορολογικός συντελεστής για τρίτεκνους και αγρότες, η μείωση ασφαλιστικών εισφορών, η αύξηση επιδομάτων και η δημιουργία παιδικού επενδυτικού «κουμπαρά».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με ονομαστική ψηφοφορία, που ζήτησε η ΝΔ επί 17 άρθρων «που αγγίζουν σχεδόν κάθε ελληνικό νοικοκυριό», ολοκληρώνεται σήμερα το μεσημέρι η διήμερη συζήτηση στη Βουλή επί του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «Ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, της αποταμίευσης και των επενδύσεων, φορολογικές, μισθολογικές, συνταξιοδοτικές διατάξεις και λοιπές διατάξεις κοινωνικής πολιτικής».

«Σήμερα, με πρωτοβουλία της ΝΔ θα τεθούν σε ονομαστική ψηφοφορία 17 άρθρα του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Για να δούμε ποιος είναι υπέρ ή κατά σε αυτές τις παρεμβάσεις, που αγγίζουν σχεδόν κάθε ελληνικό νοικοκυριό», ανέφερε σχετικά ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακακης. Τόνισε, δε, ότι «η ώρα της συζήτησης παρέρχεται. Η ώρα της ψήφου ήρθε».

Τα 17 άρθρα, για τα οποία η ΝΔ κατέθεσε πρόταση ονομαστικής ψηφοφορίας, είναι τα εξής:

Άρθρο 4: Μηδενικός φορολογικός συντελεστής για τρίτεκνους και αγρότες
Άρθρο 7: Επιτάχυνση φορολογικών αποσβέσεων μηχανολογικού εξοπλισμού
Άρθρο 8: Μη εφαρμογή προσαυξήσεων σε φορολογικά συνεπείς
Άρθρο 9: Περιορισμός ελάχιστου καθαρού εισοδήματος για εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ και επέκταση της μείωσης του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος για επιχειρήσεις σε μικρούς οικισμούς
Άρθρο 14: Μείωση και σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος με ορίζοντα το 2028
Άρθρο 15: Επέκταση απαλλαγής από ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς
Άρθρο 16: Αύξηση συντελεστή φόρου μεταβίβασης, από 3% σε 15%, για αγορά κατοικίας από φορολογικούς κατοίκους εκτός ΕΕ και ΕΟΧ
Άρθρο 20: Διεύρυνση δικαιούχων της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και αύξηση της ενίσχυσης από 300 σε 400 ευρώ
Άρθρο 21: Μείωση ασφαλιστικών εισφορών
Άρθρο 22: Αναπροσαρμογή αναπηρικών επιδομάτων
Άρθρο 23: Αύξηση επιδόματος γέννησης
Άρθρο 25: Κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής στον Δήμο Μεγίστης
Άρθρο 28: Επίδομα εορτών Χριστουγέννων 500 ευρώ στο δημόσιο τομέα
Άρθρο 35: Δημιουργία παιδικού επενδυτικού «κουμπαρά» (Ατομικός Επενδυτικός Λογαριασμός Ανηλίκων – ΑΕΛΑ)
Άρθρο 37: Εισφορές στον ΑΕΛΑ από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έως του ποσού των 10.000 ετησίως
Άρθρο 38: Συνεισφορά του Δημοσίου στον «κουμπαρά» έως του ποσού των 1.200 ευρώ ετησίως
Άρθρο 51: Απαλλαγή επιβολής αναδρομικού ΕΝΦΙΑ, τόκων και προστίμων για διόρθωση λαθών και παραλείψεων στο Ε9 για τα έτη 2014 έως 2026

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