Aγρίνιο: Αιμόφυρτος εντοπίστηκε 27χρονος κοντά σε παιδική χαρά – Διακομίστηκε στο νοσοκομείο

Αιμόφυρτος και με διάσειση διακομίστηκε στο νοσοκομείο ένας 27χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε τραυματισμένος κοντά σε παιδική χαρά πίσω από την πλατεία Βελουχιώτη στο Αγρίνιο. Ο ίδιος ειδοποίησε το ΕΚΑΒ κάνοντας λόγο για πτώση από δίκυκλο, ωστόσο οι ακριβείς συνθήκες παραμένουν αδιευκρίνιστες. Στο νοσοκομείο έσπευσαν οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες εξετάζουν παράλληλα και το ενδεχόμενο να προηγήθηκε επεισόδιο.

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ΕΚΑΒ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ, ekav, asthenoforo
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αιμόφυρτος εντοπίστηκε ένας 27χρονος κοντά σε παιδική χαρά πίσω από την πλατεία Βελουχιώτη στο Αγρίνιο, προκαλώντας κινητοποίηση του ΕΚΑΒ και της Αστυνομίας.
  • Ο παθών ειδοποίησε ο ίδιος για ασθενοφόρο κάνοντας λόγο για πτώση από δίκυκλο και διακομίστηκε στο νοσοκομείο έχοντας υποστεί διάσειση.
  • Οι ακριβείς συνθήκες του τραυματισμού βρίσκονται υπό διερεύνηση, ενώ οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο να προηγήθηκε επεισόδιο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αιμόφυρτος εντοπίστηκε ένας 27χρονος, κοντά σε παιδική χαρά, στην περιοχή πίσω από την πλατεία Βελουχιώτη στο Αγρίνιο, με αποτέλεσμα να προκληθεί μεγάλη αναστάτωση και να υπάρξει κινητοποίηση του ΕΚΑΒ και της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ιστοσελίδας agrinionews.gr, ο 27χρονος εντοπίστηκε τραυματισμένος κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Ο παθών ειδοποίησε το ΕΚΑΒ, ζητώντας την άμεση συνδρομή ασθενοφόρου, κάνοντας λόγο για πτώση από δίκυκλο.

Με διάσειση ο 27χρονος, τι ερευνά η ΕΛΑΣ

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ έφτασαν στο σημείο, παρέλαβαν τον 27χρονο και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 27χρονος έχει υποστεί διάσειση.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε ο 27χρονος βρίσκονται υπό διερεύνηση, ενώ στο νοσοκομείο έσπευσαν και οι αστυνομικές αρχές, που φαίνεται να εξετάζουν και το ενδεχόμενο να προηγήθηκε επεισόδιο.

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