Aγρίνιο: Αιμόφυρτος εντοπίστηκε 27χρονος κοντά σε παιδική χαρά – Διακομίστηκε στο νοσοκομείο

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Αιμόφυρτος εντοπίστηκε ένας 27χρονος, κοντά σε παιδική χαρά, στην περιοχή πίσω από την πλατεία Βελουχιώτη στο Αγρίνιο, με αποτέλεσμα να προκληθεί μεγάλη αναστάτωση και να υπάρξει κινητοποίηση του ΕΚΑΒ και της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ιστοσελίδας agrinionews.gr, ο 27χρονος εντοπίστηκε τραυματισμένος κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Ο παθών ειδοποίησε το ΕΚΑΒ, ζητώντας την άμεση συνδρομή ασθενοφόρου, κάνοντας λόγο για πτώση από δίκυκλο.

Με διάσειση ο 27χρονος, τι ερευνά η ΕΛΑΣ

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ έφτασαν στο σημείο, παρέλαβαν τον 27χρονο και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 27χρονος έχει υποστεί διάσειση.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε ο 27χρονος βρίσκονται υπό διερεύνηση, ενώ στο νοσοκομείο έσπευσαν και οι αστυνομικές αρχές, που φαίνεται να εξετάζουν και το ενδεχόμενο να προηγήθηκε επεισόδιο.