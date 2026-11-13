Ένταση στη δίκη για τα «χαμένα» βίντεο στα Τέμπη: Ξεσπά η μητέρα θύματος – «Αν αποβληθούμε εμείς, με ποιους θα δικάσετε;»

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Συνεχίζεται σήμερα, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, στο Β’ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, η δίκη για την υπόθεση του χαμένου βιντεοληπτικού υλικού που αφορά τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη.

Στο εδώλιο κάθονται ο τότε πρόεδρος του ΟΣΕ, Σπυρίδων Πατέρας, ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού που τον διαδέχθηκε και παρέμεινε στη θέση έως το καλοκαίρι του 2025, καθώς και ο τότε νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας Interstar Security. Από τους τρεις κατηγορουμένους, στη σημερινή συνεδρίαση παρών ήταν μόνο ο Σπυρίδων Πατέρας.

Στο δικαστήριο βρίσκονται, μεταξύ άλλων, η Μαρία Καρυστιανού, πρόεδρος του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» και μητέρα της Μάρθης, που έχασε τη ζωή της στο δυστύχημα, καθώς και πολλοί ακόμη συγγενείς των θυμάτων.

Η διαδικασία ξεκίνησε με τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας, ενώ η δίκη διεξάγεται εκ νέου, μετά την απόφαση της προέδρου του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου να δηλώσει αποχή.

Ένταση μεταξύ των δύο πλευρών για την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες από τη δικαστική αίθουσα, οι συγγενείς των θυμάτων, μέσω των συνηγόρων τους, δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Από την πλευρά της Interstar Security, ο δικηγόρος Βασίλης Καπερνάρος, αφού αρχικά εξέφρασε τον σεβασμό του προς τους συγγενείς, συνέχισε την αγόρευσή του, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους ζητά να μην γίνουν δεκτές οι δηλώσεις παράστασης της άλλης πλευράς.

Οι δικηγόροι των συγγενών, από την πλευρά τους, υποστήριξαν ότι η μη προσκόμιση του βιντεοληπτικού υλικού από τη φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας, το οποίο είχε ζητήσει ο εφέτης ανακριτής από τον ΟΣΕ, αποτέλεσε σημαντικό εμπόδιο στην ανακριτική διαδικασία και στη διερεύνηση των αιτιών της τραγωδίας.

Παράλληλα, επισήμαναν ότι η αποστολή βίντεο από τον επιβατικό σταθμό της Θεσσαλονίκης είχε ως αποτέλεσμα να παραπλανηθεί ο ανακριτής.

Η συζήτηση συνοδεύτηκε από στιγμές έντασης, ιδιαίτερα όταν οι συνήγοροι των κατηγορουμένων ανέπτυξαν τα επιχειρήματά τους υπέρ της απόρριψης των παραστάσεων προς υποστήριξη της κατηγορίας. Όπως υποστήριξαν, δικαίωμα επίκλησης βλάβης από τις επίμαχες πράξεις θα μπορούσε να έχει μόνο ο ανακριτής.

Οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις προκάλεσαν την έντονη αντίδραση συγγενών που βρίσκονταν στην αίθουσα.

Χαρακτηριστική ήταν η παρέμβαση της Ελένης Βασάρα, η οποία έχασε την κόρη της, Αγάπη, στο σιδηροδρομικό δυστύχημα. Απευθυνόμενη προς την πλευρά των κατηγορουμένων, διερωτήθηκε με έντονη συναισθηματική φόρτιση:

«Αν αποβληθούμε εμείς, με ποιους θα δικάσετε;».

Σε αναμονή της εισαγγελικής πρότασης

Μετά την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων, το δικαστήριο διέκοψε για 45 λεπτά, σύμφωνα με το onlarissa.gr.

Η διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί με την εισαγγελική πρόταση σχετικά με το εάν θα γίνουν δεκτά ή όχι τα αιτήματα των συγγενών των θυμάτων για παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.