Μητσοτάκης από Δουβλίνο: Στόχος όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι να είναι εξοικειωμένοι με την Τεχνητή Νοημοσύνη στα επόμενα 3-4 χρόνια

Στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης μιας εθνικής στρατηγικής για την Τεχνητή Νοημοσύνη βρίσκεται η Ελλάδα εδώ και χρόνια, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο της άτυπης Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Δουβλίνο, ενώ υπογράμμισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι στη χώρα μας να είναι εξοικειωμένοι με τις βασικές λειτουργίες της Τεχνητής Νοημοσύνης, εντός των επόμενων 3-4 ετών.

Ο Πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι η Ελλάδα θα είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που από 1η Ιανουαρίου 2027 θα απαγορεύει με νομοθετικές κυρώσεις την πρόσβαση των παιδιών κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Χαρακτήρισε την τεχνητή νοημοσύνη «μια τεχνολογία η οποία πράγματι έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τα πάντα» και ένα εργαλείο που μπορεί να είναι πολύτιμο για τη βελτίωση της παραγωγικότητας του δημόσιου τομέα. Όπως είπε, «έχουμε θέσει έναν ξεκάθαρο στόχο μέσα στα επόμενα 3 με 4 χρόνια όλοι οι Έλληνες δημόσιοι υπάλληλοι να είναι εξοικειωμένοι με τις βασικές λειτουργίες της Τεχνητής Νοημοσύνης».

Αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στις δημόσιες συμβάσεις

Προτεραιότητα της κυβέρνησης θα είναι, επίσης, η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στις δημόσιες συμβάσεις, «προκειμένου να επιταχύνουμε, να απλοποιήσουμε αλλά να προσθέσουμε και σημαντικούς δείκτες διαφάνειας». Εκεί, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η τεχνολογία «έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει ουσιαστικά τη χώρα και να εξοικονομήσει πόρους, αλλά και να βελτιώσει ακόμα περισσότερο τη διαφάνεια». Το ζήτημα αυτό, όπως ανέφερε, η Ελλάδα θέλει να θέσει στην ευρωπαϊκή ατζέντα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής της προεδρίας.

Υπογράμμισε ακόμη ότι πρέπει να υπάρχει «πλήρης αίσθηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη εγείρει πολλά ερωτήματα, τα οποία χρήζουν απάντησης», από το πώς θα επηρεάσει την αγορά εργασίας μέχρι τις επιπτώσεις στην εκπαίδευση και το πώς μπορεί να ενσωματωθεί στα σχολεία «χωρίς να υποκαταστήσουμε την ανάγκη των παιδιών μας να αναπτύξουν κριτική σκέψη». Όλα αυτά, όπως είπε, είναι «εξαιρετικά σύνθετα ζητήματα» που επιβάλλουν ανοιχτή συζήτηση με τις μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και τις μεγάλες πλατφόρμες, με τις οποίες η χώρα, όπως σημείωσε, έχει αποδείξει ότι έχει διάθεση να το κάνει, «επιβάλλοντας εθνική νομοθεσία όπου κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο».

Για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα παιδιά

«Θέλω να θυμίσω ότι η χώρα μας θα είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα η οποία από 1ης Ιανουαρίου του 2027 θα επιβάλλει με συγκεκριμένες νομοθετικές κυρώσεις την απαγόρευση της πρόσβασης των Ελλήνων και των Ελληνίδων παιδιών κάτω των 15 στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η απόφαση, όπως είπε, θα υποχρεώσει τις μεγάλες πλατφόρμες να προσαρμοστούν στην εθνική νομοθεσία.

Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση θεωρεί πως κάνει «κάτι το οποίο είναι σωστό για να προστατεύσουμε την ψυχική υγεία των παιδιών μας και για να τα κρατήσουμε μακριά από τους εθιστικούς αλγόριθμους, οι οποίοι έχουν ως μόνο σκοπό να εκμεταλλευτούν την ευαλωτότητα των παιδιών μας και των εφήβων μας, προκειμένου να κερδίσουν με αυτό παραπάνω χρήματα». Και πρόσθεσε: «Αυτό είναι κάτι το οποίο για την ελληνική κυβέρνηση δεν είναι αποδεκτό».

Καταλήγοντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι προσβλέπει «με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον» στη συζήτηση και ότι είναι σημαντικό η Ευρώπη να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη. «Είμαι απολύτως βέβαιος ότι σε αυτή την προσπάθεια η Ελλάδα θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή», κατέληξε.