Ένταση Αναστασίου και Βούλτεψη: «Με τρομάζει η κουλτούρα διαφθοράς» – «Γιατί; Επί ΠΑΣΟΚ έγινε θεσμοθετημένη»

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Υψηλοί τόνοι επικράτησαν από ένα σημείο και μετά στη συζήτηση – αντιπαράθεση που είχαν η Σοφία Βούλτεψη από τη Νέα Δημοκρατία και η Βάσια Αναστασίου του ΠΑΣΟΚ, το πρωί σήμερα, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου. Αφορμή υπήρξε η υπόθεση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη, που παραιτήθηκε χτες από την κυβέρνηση, μετά από όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, σχετικά με τα περί ευνοϊκής μεταχείρισης της κόρης του σε αθλητικό σύλλογο, με στόχο την εξασφάλιση μοριοδότησης για την εισαγωγή της σε πανεπιστημιακό ίδρυμα.

«Κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα, για όποιο κόμμα και αν αφορά, εν προκειμένω αφορά τη Νέα Δημοκρατία, πρέπει να τελειώσει ο μπάρμπας στην Κορώνη, το επώνυμο, το προνόμιο. Να λειτουργήσει ο κόπος και η αξία. Βλέπουμε μια κουλτούρα αναξιοκρατίας, μια κουλτούρα διαφθοράς, η οποία εμένα με τρομάζει», ανέφερε αρχικά η Βάσια Αναστασίου σε εκπομπή του ΣΚΑΪ.

«Γιατί τρομάζεις, Βάσια μου; Επί ΠΑΣΟΚ η διαφθορά έγινε θεσμοθετημένη», απάντησε δηκτικά η βουλευτής της ΝΔ, με την κ. Αναστασίου να ανταπαντά αμέσως:

«Πείτε μου έναν υπουργό του ΠΑΣΟΚ που μοριοδότησε ψευδώς το παιδί του».

Βούλτεψη: «Το 1993, μόλις γυρίσατε στην εξουσία, κάνατε την απιστία περί την υπηρεσία πλημμέλημα και αθωώθηκαν όλοι. Δεν θέλω να συμψηφίζω».

Ο δημοσιογράφος του σταθμού παρατήρησε ότι, «πάντως, τη Διαύγεια την έκανε ο Παπανδρέου».

Βούλτεψη: «Για τον εαυτό του».

Πιτταράς: «Μέσω της Διαύγειας βγήκε η ιστορία Τσαβδαρίδη».

Αναστασίου: «Κυρία Βούλτεψη, τουλάχιστον είχαμε τη μαγκιά και για το κόμμα μας να την κάνουμε τη Διαύγεια. Εσείς τι κάνατε για να καθαρίσει το κόμμα σας;».

Βούλτεψη: «Είχατε το σκάνδαλο του Χρηματιστηρίου, το οποίο με νόμο το αθωώσατε».

-Αναστασίου: «Εγώ καταδικάζω την αναξιοκρατία και τη διαφθορά και αυτό συμβαίνει σήμερα».

-Βούλτεψη: «Κάτσε βρε Βάσια μου, τα είπες».

-Αναστασίου: «Τσαβδαρίδης, Μπεκίρης, Λαζαρίδης με πτυχίο από το σουβλατζίδικο».

– Βούλτεψη: «Τώρα θέλεις να λέω ποιοι παραιτήθηκαν επί ΠΑΣΟΚ;».

– Αναστασίου: «Ελλάδα 2.0, Ελλάδα 2.0! Υπάρχει μια στρατιά αναξιοκρατίας και ψευτών».