Λάζαρος Τσαβδαρίδης: Το παρασκήνιο της παραίτησής του από τη θέση του υφυπουργού Ανάπτυξης και οι πολιτικές αντιδράσεις

Εκτός κυβέρνησης τέθηκε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Λάζαρος Τσαβδαρίδης, μετά τις καταγγελίες περί ευνοϊκής μεταχείρισης της κόρης του σε αθλητικό σύλλογο, με στόχο την εξασφάλιση μοριοδότησης για την εισαγωγή της σε πανεπιστημιακό ίδρυμα.

Ο Λάζαρος Τσαδαρίδης υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του υφυπουργού Ανάπτυξης, το πρωί της Πέμπτης (12/11) και αυτή έγινε αποδεκτή από τον Πρωθυπουργό ενώ λίγο αργότερα ανακοινώθηκε ότι την θέση του παίρνει ο Βασίλης Σπανάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εξηγήσεις που έδωσε ο κ. Τσαβδαρίδης σχετικά με την υπόθεση «δεν κρίθηκαν επαρκείς».

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι «ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε δεκτή την παραίτηση που υπέβαλε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης».

Το παρασκήνιο της παραίτησης Τσαβδαρίδη

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το κλίμα στο Μέγαρο Μαξίμου ήταν ήδη βαρύ για τον Λάζαρο Τσαβδαρίδη. Το θέμα βρέθηκε στο επίκεντρο σχετικών κύκλων συζητήσεων, ήδη από χθες, όταν και κατά την πρωινή καθιερωμένη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπήρχαν αρκετοί συνεργάτες του Πρωθυπουργού, οι οποίοι επέμεναν ότι δεν θα πρέπει να συνεχιστεί η παρουσία του κ. Τσαβδαρίδη στην κυβέρνηση. Πέρα από το νόμιμο υπάρχει και το ηθικό σκέλος, επισήμαναν.

Χθες το βράδυ, υπήρξε επικοινωνία του Μεγάρου Μαξίμου με την υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, η οποία χειρίστηκε το θέμα. Σε αυτή τη μίνι σύσκεψη, σύμφωνα με το ΟΡΕΝ, συμμετείχαν και δύο σύμβουλοι του Πρωθυπουργού και η απόφαση ήταν να φύγει από την κυβέρνηση ο κ. Τσαβδαρίδης. Ένας άλλος σύμβουλος του Πρωθυπουργού επεσήμανε την ανάγκη να βρεθεί πρώτα λύση για το τι θα γίνει στην Ημαθία, που είναι η εκλογική του περιφέρεια. Ωστόσο, είχε γίνει κατανοητό σε όλους ότι είχε κριθεί η τύχη του κυρίου Τσαβδαρίδη.

Από το Μέγαρο Μαξίμου, εξάλλου, έψαξαν αρκετά την όλη υπόθεση και τις προβλέψεις της νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση, εκείνο το οποίο κρίθηκε, είναι ότι το περιεχόμενο των απαντήσεων του κ. Τσαβδαρίδη ήταν τέτοιο που δεν άφηνε τα περιθώρια στον Πρωθυπουργό για κάτι διαφορετικό. Πέραν του νόμιμου, υπάρχει και το ηθικό σκέλος.

Το χρονικό της παραίτησης Τσαβδαρίδη

Η παραίτηση Τσαβδαρίδη ήρθε στον απόηχο όσων είδαν το φως της δημοσιότητας για την κόρη του. Σύμφωνα με ρεπορτάζ, η κόρη του εισήχθη με τη βαθμολογία της στο Γεωπονικό Τμήμα της Λάρισας. Παράλληλα, όμως, είχε εξασφαλίσει μέσω του χάντμπολ το δικαίωμα εισαγωγής με το επιπλέον ποσοστό του 10%, γεγονός που της έδινε τη δυνατότητα να περάσει και στο Παιδαγωγικό Τμήμα της Ρόδου.

Παρά το γεγονός ότι ο κ. Τσαβδαρίδης τόνισε ότι η κόρη του πέρασε «με το σπαθί της» και χωρίς να κάνει χρήση της ευνοϊκής ρύθμισης του 10%, εντούτοις ο ίδιος ο κ. Τσαβδαρίδης σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, έχει καταθέσει αίτηση ως κηδεμόνας του παιδιού για να χρησιμοποιηθεί η ευνοϊκή μοριοδότηση, ασχέτως αν στο τέλος η κόρη του επέλεξε να μην γραφτεί στο τμήμα της Ρόδου.

Το ότι πέρασε και δεν γράφτηκε πάντως σημαίνει ότι κάποιος άλλος ενδιαφερόμενος έμεινε εκτός, καθώς μια κενή θέση δεν καλύπτεται από επιλαχόντα.

Οι αντιδράσεις μετά την παραίτηση Τσαβδαρίδη

Γιάννης Οικονόμου: Ανέλαβε την πολιτική ευθύνη για ένα ζήτημα ηθικής διάστασης

Στην παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη και στις πολιτικές προεκτάσεις της υπόθεσης αναφέρθηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Οικονόμου, ο οποίος, μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» στο ΕΡΤnews, έκανε λόγο για ανάληψη πολιτικής ευθύνης απέναντι σε ένα ζήτημα που δημιουργούσε ερωτήματα.

«Ανέλαβε ο κ. Τσαβδαρίδης την πολιτική ευθύνη για ένα ζήτημα ηθικής διάστασης, το οποίο δημιουργούσε τουλάχιστον ερωτηματικά. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο, πολύ περισσότερο όταν πρόκειται για ένα ζήτημα με αυτά τα χαρακτηριστικά, τα οικογενειακά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Οικονόμου σημείωσε ότι υποθέσεις που προκαλούν ηθικά ερωτήματα και δεν συνοδεύονται από ικανοποιητικές απαντήσεις επιφέρουν πολιτική φθορά. Ωστόσο, χαρακτήρισε την παραίτηση αξιοπρεπή και γενναία στάση.

«Η ανάληψη της ευθύνης και η παραίτηση είναι μια αξιοπρεπής, γενναία στάση. Και η αποδοχή από την κυβέρνηση αυτής της στάσης περνάει τα δικά της μηνύματα», πρόσθεσε.

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας έθεσε, παράλληλα, ζήτημα επανεξέτασης του πλαισίου μοριοδότησης αθλητικών διακρίσεων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, επισημαίνοντας ότι το σύστημα ενδεχομένως χρειάζεται επαναπροσέγγιση, καθώς, όπως ανέφερε, έχει διευρυνθεί πέρα από τις αρχικές κατηγορίες αθλητικών επιτυχιών.

ΠΑΣΟΚ: «Να μην αφήσουμε ανοιχτά τα “παράθυρα” για τους επόμενους»

Ερώτηση προς την υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη κατέθεσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Στέφανος Παραστατίδης σχετική με την αναμόρφωση του συστήματος αθλητικής μοριοδότησης στην εισαγωγή στα πανεπιστήμια.

«Ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης παραιτήθηκε από την κυβέρνηση. Το πρόβλημα, όμως, που ανέδειξε η υπόθεσή του παραμένει», αναφέρει η ερώτηση του Στέφανου Παραστατίδη και συνεχίζει:

«Η παραίτηση ενός υφυπουργού μετά τις καταγγελίες για εικονική αθλητική συμμετοχή της κόρης του, με στόχο την εξασφάλιση πρόσθετης μοριοδότησης για την εισαγωγή σε πανεπιστήμιο, δεν μπορεί να αποτελέσει το τέλος της υπόθεσης.

Γιατί το κρίσιμο ερώτημα είναι τι θα γίνει με τα θεσμικά “παράθυρα” που επιτρέπουν να αποκτά κάποιος ένα τόσο σημαντικό εκπαιδευτικό προνόμιο χωρίς να διασφαλίζεται η πραγματική αθλητική του συμμετοχή. Η πολιτική ευθύνη δεν εξαντλείται στην απομάκρυνση ενός προσώπου. Περιλαμβάνει και την υποχρέωση της Πολιτείας να διορθώσει τους κανόνες που επιτρέπουν την επανάληψη αντίστοιχων φαινομένων».

Δημήτρης Μάντζος: Να υπάρξει θεσμική διερεύνηση της υπόθεσης

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, μέσα από την εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews, υποστήριξε ότι οι απαντήσεις του πρώην υφυπουργού δεν ήταν πειστικές, επισημαίνοντας ότι το κόμμα του είχε ζητήσει από την προηγούμενη ημέρα την ανάληψη της πολιτικής ευθύνης.

«Νομίζω ότι οι απαντήσεις που έδωσε ο υφυπουργός χθες δεν κρίθηκαν και δεν ήταν πειστικές. Ζητήσαμε ήδη από χθες να αναλάβει την πολιτική του ευθύνη και νομίζω ότι αυτό έπραξε με την παραίτησή του», ανέφερε.

Ο κ. Μάντζος ζήτησε, ωστόσο, να υπάρξει θεσμική διερεύνηση της υπόθεσης επί της ουσίας, τονίζοντας την ανάγκη να διασφαλίζεται ότι οι κανόνες ισχύουν ισότιμα για όλους, ιδίως όταν συνδέονται οι αθλητικές επιδόσεις με την ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.

Όπως σημείωσε, τα παιδιά πρέπει να εκπαιδεύονται με την αντίληψη ότι δεν υπάρχουν παρακάμψεις και προνομιακές διαδρομές για την εξασφάλιση μιας θέσης στο πανεπιστήμιο. «Οι κανόνες να ισχύουν το ίδιο για όλους και αυτό να είναι το ηθικό μήνυμα όλων αυτών των υποθέσεων», υπογράμμισε.

ΣΥΡΙΖΑ: Στις πόσες παραιτήσεις «καίγεται» η κυβέρνηση;

Αιχμηρή ανακοίνωση εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αναφέροντας: «Στις πόσες παραιτήσεις «καίγεται» η κυβέρνηση;».

Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, «σε κανονικότητα έχουν εξελιχθεί οι αναγκαστικές παραιτήσεις κυβερνητικών στελεχών για το επιτελικό κράτος των “αρίστων” της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σειρά πήρε σήμερα ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Λάζαρος Τσαβδαρίδης, ο οποίος οδηγήθηκε σε παραίτηση μετά από καταγγελίες για μεθόδευση αντικανονικής μοριοδότησης με στόχο την ευνοϊκή εισαγωγή συγγενικού του προσώπου σε πανεπιστημιακό ίδρυμα».

«Άραγε, στις πόσες παραιτήσεις στελεχών της, λόγω σκανδάλων, παραβίασης κανόνων ή ακόμη και ποινικά κολάσιμων πράξεων, “καίγεται” η κυβέρνηση; Είναι προφανές ότι η πολιτική αξιοπιστία και η περίφημη κυβερνητική σταθερότητα είναι έννοιες ασύμβατες με την καθεστωτική νοοτροπία της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Η χώρα χρειάζεται προοδευτική κυβερνητική αλλαγή στις επερχόμενες εκλογές και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα δώσει όλες του τις δυνάμεις για να την κάνει πράξη», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

ΕΛ.Α.Σ.: «Ο υφυπουργός φεύγει, το σύστημα μένει»

Σε υψηλούς τόνους ήταν η αντίδραση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), με την εκπρόσωπο Τύπου, Θεώνη Κουφονικολάκου, να ασκεί σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση.

«Ο υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης έφυγε. Αφού, όμως, προσπάθησε να μας πείσει ότι δεν καταλάβαμε καλά. Ότι η κόρη του ‘πέρασε με το σπαθί της’. Ότι τα μόρια δεν τα χρησιμοποίησε. Ότι δεν ξέρει καν για ποιο πράγμα κατηγορείται» τονίζει η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

«Ο προπονητής καταγγέλλει ότι δύο αθλήτριες έμειναν εκτός αποστολής, για να χωρέσει το παιδί του υφυπουργού. Δύο κορίτσια που πάλευαν στις προπονήσεις έμειναν εκτός για να ευνοηθεί ένα άλλο παιδί από το σωστό γαλάζιο σπίτι», επισημαίνει η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ. και προσθέτει: «Αυτή είναι η Ελλάδα που θέλουν. Αυτή προσπαθούν να κρατήσουν με νύχια και με δόντια. Για τα δικά τους παιδιά υπάρχει πάντα μία θέση, για τα παιδιά της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, πάντα λείπει μία. Τα δικά τους στελέχη στις παροχές, στα προγράμματα, στους μηχανισμούς. Όλοι οι άλλοι στην ουρά. Χθες ήταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά ήρθαν τα πτυχία. Σήμερα τα μόρια. Αύριο κάτι άλλο».

Συνεχίζοντας την κριτική στην κυβέρνηση, η κ. Κουφονικολάκου υπογραμμίζει πως «βλάπτουν το δημόσιο συμφέρον. Φορτώνουν το κόστος στους πολίτες. Και μετά μας κοροϊδεύουν κατάμουτρα. Ο υφυπουργός φεύγει. Το σύστημα μένει. Γιατί η ηθική φτώχεια δεν ξεκινά από έναν υφυπουργό. Ξεκινά από την κορυφή».

«Ο κ. Μητσοτάκης δεν παρακολουθεί τη διαφθορά. Είναι ο αρχιερέας της. Και έπρεπε ήδη να έχει στήσει κάλπες», καταλήγει η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ.

Τσαβδαρίδης: Το παιδί μου δεν έκανε χρήση μορίων από την αθλητική της δραστηριότητα για να εισαχθεί σε Πανεπιστήμιο

Μιλώντας χθες το πρωί, (Τετάρτη 11/11) στον ΑΝΤ1, ο κ. Τσαβδαρίδης αρνήθηκε ότι η κόρη του αξιοποίησε τη δυνατότητα πρόσθετης μοριοδότησης λόγω της αθλητικής της δραστηριότητας στο χάντμπολ, υποστηρίζοντας ότι εισήχθη στη Γεωπονική Σχολή της Λάρισας αποκλειστικά μέσω των Πανελληνίων Εξετάσεων.

«Αρχικά δεν έχω καταλάβει τον λόγο για τον οποίο κατηγορούμαι. Το παιδί μου ποτέ δεν έκανε χρήση των μορίων από την αθλητική της δραστηριότητα. Έδωσε Πανελλήνιες εξετάσεις όπως όλα τα παιδιά και πέρασε σε Γεωπονική σχολή στη Λάρισα με το σπαθί της, χωρίς να κάνει χρήση μορίων από την ομάδα χάντμπολ στην οποία αγωνίστηκε. Μάλιστα δεν φοίτησε καθόλου εκεί και αυτή τη στιγμή σπουδάζει σε Πανεπιστήμιο της Κύπρου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τοποθετήθηκε και για τις αναφορές περί χρηματοδότησης του συλλόγου στον οποίο αγωνιζόταν η κόρη του, διαψεύδοντας οποιαδήποτε προσωπική παρέμβαση ή αξιοποίηση της πολιτικής του θέσης για την εξασφάλιση οικονομικής ενίσχυσης.

«Διαψεύδω κατηγορηματικά όσα αναφέρονται για χρηματοδότηση του συλλόγου στον οποίο αγωνιζόταν η κόρη μου, με μεσολάβηση δική μου και χρήση της επιρροής μου λόγω της πολιτικής μου ιδιότητας. Ουδέποτε έχω δει τον προπονητή της ομάδας που φέρεται να είναι μεταξύ αυτών που καταγγέλλουν», ανέφερε.

«Τα παιδιά πρέπει να μείνουν μακριά από αυτό το τοξικό κλίμα»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης στην εμπλοκή της οικογένειάς του στη δημόσια αντιπαράθεση, εκφράζοντας την ανησυχία του για τη στοχοποίηση των παιδιών εξαιτίας της πολιτικής του ιδιότητας.

«Γνωρίζω ότι λόγω της πολιτικής μου ιδιότητας, έχω μπει στο στόχαστρο, αλλά πρέπει τα παιδιά να μείνουν μακριά από αυτό το τοξικό κλίμα, να προστατευτούν και να μην αντιμετωπίζονται ως παράπλευρες απώλειες», υπογράμμισε.

Κλείνοντας, ο υφυπουργός ξεκαθάρισε ότι επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός του απέναντι σε όσους, όπως υποστηρίζει, τον συκοφαντούν.