Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα έως το τέλος του έτους – Αναλυτικά οι ημερομηνίες

Ακόμη τέσσερις Κυριακές θα παραμείνουν ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα της χώρας έως το τέλος του τρέχοντος έτους,. Παράλληλα, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, η απασχόληση του προσωπικού κατά τις συγκεκριμένες ημέρες προβλέπει πρόσθετη αμοιβή με προσαύξηση 75% και υποχρεωτική χορήγηση αναπληρωματικής ημέρας ανάπαυσης.

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Οικονομία

καταστήματα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ακόμη 4 Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα έως το τέλος του έτους: στις 29 Νοεμβρίου, καθώς και στις 13, 20 και 27 Δεκεμβρίου 2026.
  • Ο εργαζόμενος μισθωτός δικαιούται να λάβει αμοιβή και προσαύξηση 75% για απασχόληση μέχρι 5 ώρες, εκτός αν ο ίδιος ζήτησε ισόχρονη ανάπαυση.
  • Για τον εργαζόμενο που αμείβεται με ημερομίσθιο προβλέπεται αμοιβή με προσαύξηση 75%, ωστόσο δεν δίνεται αμοιβή για την ημέρα της αναπληρωματικής αναπαύσεως.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ακόμη 4 Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα της χώρας έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν τις παρακάτω Κυριακές:

  • στις 29 Νοεμβρίου 2026 (μετά τον εορτασμό της  Black Friday)
  • στις 13 Δεκεμβρίου 2026
  • στις 20 Δεκεμβρίου 2026
  • στις 27 Δεκεμβρίου 2026. Αυτή είναι η τελευταία Κυριακή του 2026.

Τι ισχύει για τις αμοιβές των εργαζομένων

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία  « η απασχόληση των εργαζομένων στις περιπτώσεις του παρόντος είναι νόμιμη και αμείβεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που ορίζουν πρόσθετη αμοιβή για εργασία κατά τις Κυριακές. Στους εργαζόμενους που απασχολούνται σε εμπορικά καταστήματα την Κυριακή, σύμφωνα με το παρόν και το άρθρο 15Α, χορηγείται, επιπλέον, υποχρεωτικά μία (1) ημέρα ανάπαυσης σε άλλη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας που ξεκίνησε την Κυριακή αυτή».

Επίσης επισημαίνεται πως ο εργαζόμενος μισθωτός που θα εργαστεί την Κυριακή θα πρέπει να γνωρίζει τα εξής για την αμοιβή του:

  • δικαιούται να λάβει αμοιβή (και το 75%) για την απασχόλησή του μέχρι 5 ώρες, εκτός αν ο ίδιος ζήτησε ισόχρονη ανάπαυση (οπότε δικαιούται μόνον την προσαύξηση 75%). Και εάν δεν ζητηθεί, τότε ο εργοδότης θα πρέπει να παρέχει αμοιβή και όχι να χορηγήσει ρεπό.
  • εάν όμως δουλέψει πέρα των 5 ωρών, τότε η μη χορήγηση αναπληρωματικής ανάπαυσης στον αμειβόμενο με μηνιαίο μισθό, θα σημαίνει καταβολή αμοιβής για την απασχόληση κατά την Κυριακή  σύμφωνα με τις διατάξεις για τον  αδικαιολόγητο πλουτισμό. Και αυτό διότι θεωρείται παράνομη από τον νόμο η μη χορήγηση ημέρας αναπαύσεως.

Ο εργαζόμενος που πληρώνεται  με ημερομίσθιο θα πρέπει να έχει αμοιβή (και το 75%). Ωστόσο δεν δίνεται αμοιβή για την ημέρα της αναπληρωματικής αναπαύσεως.

 

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