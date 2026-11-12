Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα έως το τέλος του έτους – Αναλυτικά οι ημερομηνίες

Ακόμη 4 Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα της χώρας έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν τις παρακάτω Κυριακές:

στις 29 Νοεμβρίου 2026 (μετά τον εορτασμό της Black Friday)

στις 13 Δεκεμβρίου 2026

στις 20 Δεκεμβρίου 2026

στις 27 Δεκεμβρίου 2026. Αυτή είναι η τελευταία Κυριακή του 2026.

Τι ισχύει για τις αμοιβές των εργαζομένων

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία « η απασχόληση των εργαζομένων στις περιπτώσεις του παρόντος είναι νόμιμη και αμείβεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που ορίζουν πρόσθετη αμοιβή για εργασία κατά τις Κυριακές. Στους εργαζόμενους που απασχολούνται σε εμπορικά καταστήματα την Κυριακή, σύμφωνα με το παρόν και το άρθρο 15Α, χορηγείται, επιπλέον, υποχρεωτικά μία (1) ημέρα ανάπαυσης σε άλλη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας που ξεκίνησε την Κυριακή αυτή».

Επίσης επισημαίνεται πως ο εργαζόμενος μισθωτός που θα εργαστεί την Κυριακή θα πρέπει να γνωρίζει τα εξής για την αμοιβή του:

δικαιούται να λάβει αμοιβή (και το 75%) για την απασχόλησή του μέχρι 5 ώρες, εκτός αν ο ίδιος ζήτησε ισόχρονη ανάπαυση (οπότε δικαιούται μόνον την προσαύξηση 75%). Και εάν δεν ζητηθεί, τότε ο εργοδότης θα πρέπει να παρέχει αμοιβή και όχι να χορηγήσει ρεπό.

απασχόλησή του μέχρι 5 ώρες, εκτός αν ο ίδιος ζήτησε ισόχρονη ανάπαυση (οπότε δικαιούται μόνον την προσαύξηση 75%). Και εάν δεν ζητηθεί, τότε ο εργοδότης θα πρέπει να παρέχει αμοιβή και όχι να χορηγήσει ρεπό. εάν όμως δουλέψει πέρα των 5 ωρών, τότε η μη χορήγηση αναπληρωματικής ανάπαυσης στον αμειβόμενο με μηνιαίο μισθό, θα σημαίνει καταβολή αμοιβής για την απασχόληση κατά την Κυριακή σύμφωνα με τις διατάξεις για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό. Και αυτό διότι θεωρείται παράνομη από τον νόμο η μη χορήγηση ημέρας αναπαύσεως.

Ο εργαζόμενος που πληρώνεται με ημερομίσθιο θα πρέπει να έχει αμοιβή (και το 75%). Ωστόσο δεν δίνεται αμοιβή για την ημέρα της αναπληρωματικής αναπαύσεως.