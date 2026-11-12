Ισραηλινά ΜΜΕ: «Καβγάς από την κόλαση» μεταξύ Τραμπ – Νετανιάχου σε τηλεφωνική επικοινωνία για τον πόλεμο στο Ιράν

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Ρήξη στις σχέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ αποκαλύπτουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, φέρνοντας στο φως έναν εκρηκτικό τηλεφωνικό καβγά ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου για την επόμενη μέρα του πολέμου με το Ιράν.

Η επίμονη απαίτηση του Νετανιάχου για άμεση επανέναρξη των στρατιωτικών πληγμάτων προσέκρουσε στην απόφαση του Τραμπ να δώσει χώρο στη διπλωματία και την οικονομική πίεση, οδηγώντας σε μια πρωτοφανή αντιπαράθεση που το Γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού έσπευσε να διαψεύσει.

«Καβγάς από την κόλαση»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ενεπλάκησαν σε έναν «καβγά από την κόλαση» το περασμένο Σαββατοκύριακο, εξαιτίας των διαφορετικών προσεγγίσεών τους για το μέλλον του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ των δύο ηγετών, ο Νετανιάχου πίεσε επανειλημμένα για την επανέναρξη του πολέμου, όμως ο Τραμπ επέμεινε στη διπλωματική οδό, προκειμένου να επιτραπεί η πρόοδος των τρεχουσών ειρηνευτικών συνομιλιών με το Ιράν, όπως μετέδωσαν ο ιστότοπος Ynet και η εφημερίδα Yedioth Ahronoth.



Η συνομιλία έλαβε τελικά συγκρουσιακό χαρακτήρα, εξελισσόμενη σε αυτό που πηγές περιέγραψαν και στα δύο μέσα ως έναν «καβγά από την κόλαση».

Το Γραφείο του Νετανιάχου διέψευσε αυτόν τον χαρακτηρισμό της επικοινωνίας μεταξύ τους, κατακεραυνώνοντας τα δημοσιεύματα ως «fake news».

Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στα ίδια ΜΜΕ ότι όντως πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία το Σαββατοκύριακο, επέμεινε ωστόσο πως δεν σημειώθηκε καμία σύγκρουση μεταξύ των δύο ανδρών.

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Ιστορικό εντάσεων

Ο Τραμπ και ο Νετανιάχου έχουν βεβαρημένο ιστορικό έντονων τηλεφωνικών συνομιλιών αναφορικά με τον πόλεμο, συμπεριλαμβανομένων αρκετών συγκρούσεων τον Ιούνιο, όταν ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δηλώσει στη New York Post ότι αποκάλεσε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό «εντελώς τρελό» κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Οι αποκαλύψεις για τη συνομιλία του Σαββατοκύριακου ήρθαν μόλις λίγες ημέρες αφότου οι Financial Times ανέφεραν ότι ο Νετανιάχου τηλεφωνούσε καθημερινά στον Τραμπ, προτρέποντάς τον να επανεκκινήσει έναν ολοκληρωτικό πόλεμο.

Επιμονή Νετανιάχου

Ο Νετανιάχου, η θέση του οποίου ως του μακροβιότερου πρωθυπουργού του Ισραήλ κρέμεται από μια κλωστή μετά την απώλεια εδρών στις γενικές εκλογές του Οκτωβρίου, παραμένει ανένδοτος ότι οι ΗΠΑ πρέπει να επαναλάβουν τα πλήγματα κατά του Ιράν και να επιβάλουν αλλαγή καθεστώτος.

Απευθυνόμενος στην ολομέλεια της 26ης Κνέσετ την Τρίτη, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η αλλαγή καθεστώτος στην Τεχεράνη αποτελεί τον μοναδικό τρόπο για να τερματιστεί η «βασιλεία του τρόμου» του Ιράν και να σταματήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Παρά την επιμονή του Νετανιάχου, ο Τραμπ αποφεύγει την επανέναρξη των εχθροπραξιών, προκρίνοντας να αφήσει την αμερικανική εκστρατεία οικονομικής πίεσης να αποδώσει καρπούς, ώστε να εξαναγκαστεί η Τεχεράνη σε παραχωρήσεις.

Ερωτηθείς κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στην εκπομπή «60 Minutes» την Κυριακή εάν θα επανεκκινούσε τον πόλεμο, ο Τραμπ απάντησε ότι δεν πιστεύει πως «υπάρχει οποιοσδήποτε λόγος να το κάνει».