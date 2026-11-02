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Ιράν: Ο Τραμπ προκρίνει τη διπλωματία και ο Νετανιάχου πιέζει για επανέναρξη πληγμάτων – Το ακραίο σενάριο και το όρος Πικάξ

Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκονται οι ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, καθώς η Ουάσινγκτον κινείται μεταξύ διπλωματίας και στρατιωτικής κλιμάκωσης, την ώρα που ο Μπενιαμίν Νετανιάχου πιέζει τον Ντόναλντ Τραμπ για άμεσο πλήγμα στις πυρηνικές υποδομές του Ιράν. Παρά τις παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις μέσω Κατάρ και την επιθυμία του Αμερικανού Προέδρου να αφήσει περιθώριο στη διπλωματία, στο επίκεντρο της συζήτησης παραμένει το ενδεχόμενο στοχοποίησης της υπόγειας πυρηνικής εγκατάστασης στο όρος Πικάξ.

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Διεθνή Νέα

Τραμπ Νετανιάχου Γάζα
Φωτογραφία: AP
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε μια ιδιαίτερα «ειλικρινή» και «σκληρή» τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος τον πιέζει να χτυπήσει το Ιράν αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης.
  • Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται μέσω του Κατάρ στη Ντόχα, με τον Τραμπ να δηλώνει ότι «πάνε καλά», αφήνοντας ωστόσο ανοικτό το ενδεχόμενο ταχείας στρατιωτικής δράσης κατά εγκαταστάσεων όπως στο όρος Πικάξ.
  • Την ίδια στιγμή, ο Τάκερ Κάρλσον υποστήριξε ότι ο Νετανιάχου πιέζει την Ουάσινγκτον ακόμη και για πυρηνικό πλήγμα, παρότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αποκλείσει στο παρελθόν τη χρήση πυρηνικών όπλων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκονται οι ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, καθώς η Ουάσινγκτον κινείται μεταξύ διπλωματίας και στρατιωτικής κλιμάκωσης λίγο πριν από τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές.

Τραμπ: “Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει πολύ σύντομα”

Την ώρα που οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν συνεχίζονται μέσω του Κατάρ, η παρασκηνιακή πίεση του Ισραήλ για άμεσο πλήγμα στις πυρηνικές υποδομές της Τεχεράνης φέρνει στην επιφάνεια τις έντονες διαφωνίες μεταξύ των δύο συμμάχων.

Η «σκληρή» τηλεφωνική επαφή Τραμπ – Νετανιάχου

Σύμφωνα με μία αμερικανική και μία ισραηλινή πηγή που επικαλείται το Axios, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε το Σάββατο μια ιδιαίτερα «ειλικρινή» και «σκληρή» τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

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Αντικείμενο της συνομιλίας ήταν η πορεία των αμερικανικών διαπραγματεύσεων με το Ιράν και το πόσο γρήγορα θα υπάρξει επιστροφή στις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι ο Νετανιάχου πιέζει τον Τραμπ να χτυπήσει το Ιράν αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης.

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Ωστόσο, ο Αμερικανός Πρόεδρος, προς το παρόν, επιθυμεί να αφήσει περιθώριο στη διπλωματία — μια στρατηγική που προκαλεί έντονη ανησυχία στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό.

Η ισραηλινή πηγή χαρακτήρισε τη συνομιλία «σκληρή», ενώ η αμερικανική πηγή την περιέγραψε ως «άμεση». Τόσο ο Λευκός Οίκος όσο και το γραφείο του Νετανιάχου αρνήθηκαν να κάνουν οποιοδήποτε σχόλιο.

Την πρώτη αναφορά για το τηλεφώνημα Τραμπ – Νετανιάχου έκανε η Wall Street Journal, χωρίς όμως να περιγράψει το περιεχόμενό του.

Όπως είχε πράξει πριν από την «Επιχείρηση Μεσονύκτιο Σφυρί» (Operation Midnight Hammer) τον Ιούνιο του 2025 και την «Επιχείρηση Επική Οργή» (Operation Epic Fury) τον Φεβρουάριο, ο Τραμπ ακολουθεί παράλληλους δρόμους: επιχειρεί να καταλήξει σε συμφωνία για την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών, ενώ παράλληλα προετοιμάζεται για μια πιθανή επανέναρξη ευρείας κλίμακας πολεμικών επιχειρήσεων μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς απέστειλε επιστολή στον επικεφαλής εθνικής ασφάλειας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, σχετικά με το ενδεχόμενο επανέναρξης των διαπραγματεύσεων.

Επρόκειτο για την υψηλότερου επιπέδου αμερικανική προσέγγιση προς το Ιράν εδώ και αρκετούς μήνες.

«Πλήγμα σε 10 λεπτά»

Μιλώντας σε δημοσιογράφους το Σάββατο από το θέρετρό του στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν «πάνε καλά», σημειώνοντας παράλληλα ότι ο ίδιος «δεν βιάζεται ιδιαίτερα».

Παράλληλα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν εξασθενήσει σοβαρά τις ένοπλες δυνάμεις, το ναυτικό, την αεροπορία, την αεράμυνα, τον στρατιωτικό εξοπλισμό και τις πυρηνικές υποδομές του Ιράν, αφήνοντας μόνο λίγες εγκαταστάσεις στο στόχαστρο.

«Πρέπει ακόμα να φροντίσουμε, θα έλεγα, μία ή δύο εγκαταστάσεις, αλλά μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε 10 λεπτά. Επομένως, έχουμε αυτό το σχέδιο».


«Πιθανότατα θα μπορούσατε να κοιτάξετε το όρος Πικάξ (Pickaxe), πρέπει να το φροντίσουμε κι αυτό. Μπορούμε να τα κάνουμε όλα αυτά πολύ γρήγορα», πρόσθεσε, αναφερόμενος στην ύποπτη ιρανική πυρηνική εγκατάσταση που είναι χτισμένη μέσα στο βουνό.

Όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για τις διεξαγόμενες διαπραγματεύσεις μέσω του Κατάρ ή αν η Ουάσινγκτον θα μπορούσε να επαναλάβει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις ακόμα και αυτή την εβδομάδα, ο Τραμπ απέφυγε να δώσει ευθεία απάντηση.

«Γιατί κάνεις μια τόσο χαζή ερώτηση;», είπε, πριν συμπληρώσει: «Δεν μπορώ να σου πω».

Παράλληλα, επανέλαβε την πάγια θέση της Ουάσινγκτον. «Το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Θέλουν να κάνουν μια συμφωνία – θα το μάθουμε αυτό».

«Πάνε καλά [οι διαπραγματεύσεις], αλλά δεν είναι πολύ αξιόπιστοι. Θα σας πω, κάνουν μια συμφωνία και μετά υπαναχωρούν. Θέλουν να κάνουν συμφωνία. Θα δούμε αν θα κάνουν συμφωνία», κατέληξε.

Διπλωματικός μαραθώνιος στη Ντόχα

Οι δηλώσεις Τραμπ έγιναν ενώ οι Ιρανοί διαπραγματευτές συναντήθηκαν με Καταριανούς μεσολαβητές στη Ντόχα το Σάββατο και την Κυριακή —για τρίτη συνεχή ημέρα— σε μια προσπάθεια να επιτευχθεί συμφωνία για την επανέναρξη των άμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σε συνέχεια των επαφών που είχαν προηγηθεί στην Τεχεράνη την Παρασκευή.

Οι διαπραγματεύσεις στη Ντόχα διεξάγονται την ώρα που αυξάνονται οι ανησυχίες για αναζωπύρωση των εχθροπραξιών μετά τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε την Κυριακή ότι δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία, τονίζοντας ότι η επίτευξή της εξαρτάται από το αν οι ΗΠΑ θα απαντήσουν στις απαιτήσεις του Ιράν.

«Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ως προς αυτό και ελπίζουμε ότι η άλλη πλευρά θα επιδείξει αρκετή λογική ώστε να επιλέξει τη διπλωματία αντί για άλλους δρόμους», είπε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, το Ιράν προειδοποιεί ότι σε περίπτωση επανάληψης των εχθροπραξιών, ο πόλεμος θα είναι μεγάλης διάρκειας, θα εξαπλωθεί σε μεγάλη γεωγραφική ζώνη και το χρονικό σημείο του τερματισμού του δεν θα υπαγορευθεί από την Ουάσινγκτον.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Αραγτσί σημείωσε από τη Ντόχα ότι «η Τεχεράνη είναι έτοιμη τόσο για άμυνα όσο και για διπλωματία».

Υπογράμμισε, πάντως, ότι οι συνομιλίες στη Ντόχα για την «πρόταση των δύο ημερών συνεχίζονται, αλλά δεν έχουν φθάσει στο τελικό αποτέλεσμα», αναφερόμενος στη φόρμουλα που έχουν διαμορφώσει το Κατάρ με το Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ «σε δύο ημέρες» έπειτα από την επίτευξη συμφωνίας με την Ουάσινγκτον.

Η προειδοποίηση Κάρλσον για πυρηνικό πλήγμα

Την ίδια στιγμή, μια δραματική διάσταση στο παρασκήνιο έδωσε ο συντηρητικός σχολιαστής Τάκερ Κάρλσον.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X την Κυριακή, υποστήριξε ότι ο Τραμπ, δεχόμενος πιέσεις από τον Νετανιάχου, ενδέχεται να εξαπολύσει ακόμη και πυρηνικά πλήγματα κατά του Ιράν αυτή την εβδομάδα.

Ο Κάρλσον ανέφερε ότι ο Νετανιάχου πιέζει επιτακτικά τον Τραμπ να επανεκκινήσει τον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο κατά του Ιράν, στοχεύοντας την υπόγεια εγκατάσταση στο όρος Πικάξ, κοντά στη Νατάνζ.


Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός συνειδητοποίησε μετά τα αποτελέσματα των εκλογών της προηγούμενης εβδομάδας ότι η πολιτική του επιβίωση εξαρτάται από την επανέναρξη του πολέμου, καθώς δεν μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση χωρίς την άμεση παρέμβαση του Τραμπ.

Αν και οι ΗΠΑ έχουν ήδη πλήξει ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις στη Νατάνζ, το Φορντό και το Ισφαχάν, δεν έχουν χτυπήσει το βουνό Πικάξ.

Η συγκεκριμένη εγκατάσταση βρίσκεται σε πολύ μεγάλο βάθος -βαθύτερα από την εγκατάσταση του Φορντό- καλυμμένη από τουλάχιστον 100 μέτρα συμπαγούς βράχου, καθιστώντας την απρόσβλητη από τα περισσότερα συμβατικά όπλα.

Ο Κάρλσον υποστήριξε ότι σύμμαχοι του Νετανιάχου μέσα στη διοίκηση Τραμπ, όπως ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και ο Διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης (CENTCOM) ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, ασκούν πιέσεις υπέρ του Ισραήλ, ενώ και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο υποστηρίζει την ιδέα ενός πυρηνικού πλήγματος.

«Κανένα συμβατικό όπλο στο αμερικανικό οπλοστάσιο δεν μπορεί να διεισδύσει σε 90 μέτρα συμπαγούς γρανίτη για να καταστρέψει τις σήραγγες όπου εικάζεται ότι πραγματοποιείται ο εμπλουτισμός [ουρανίου]. Η μόνη στρατιωτική επιλογή είναι ένα πυρηνικό πλήγμα. Ο Νετανιάχου πιέζει σκληρά για αυτό. ‘Ο Μπίμπι τηλεφωνεί στον Τραμπ για αυτό κάθε μέρα‘, λέει ένας ενημερωμένος παρατηρητής», έγραψε ο Κάρλσον.

Σύμφωνα με τον Κάρλσον, ενημερωμένές πηγές εκτιμούν ότι ο Τραμπ θα αποφασίσει μέχρι το ερχόμενο Σάββατο (7 Νοεμβρίου) αν θα χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα.

Ο ίδιος σημείωσε ότι ο Τραμπ διστάζει και προς το παρόν ακούει τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι μια συμφωνία με το Ιράν είναι εφικτή.

Πάντως, παρά τους ισχυρισμούς του Κάρλσον, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αποκλείσει στο παρελθόν τη χρήση πυρηνικών όπλων κατά του Ιράν, προκρίνοντας τη χρήση συμβατικών όπλων μεγάλης ισχύος, όπως τη «μητέρα όλων των βομβών».

«Δεν θα χρησιμοποιούσα πυρηνικά. Δεν χρειάζεται. Είμαστε η μεγαλύτερη πυρηνική δύναμη στον κόσμο», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή παραμένουν στο κατακόρυφο από τις 28 Φεβρουαρίου, όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά του Ιράν, προκαλώντας ιρανικά αντίποινα σε ολόκληρη την περιοχή.

 

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