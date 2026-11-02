Ιράν: Ο Τραμπ προκρίνει τη διπλωματία και ο Νετανιάχου πιέζει για επανέναρξη πληγμάτων – Το ακραίο σενάριο και το όρος Πικάξ

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Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκονται οι ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, καθώς η Ουάσινγκτον κινείται μεταξύ διπλωματίας και στρατιωτικής κλιμάκωσης λίγο πριν από τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές.

Την ώρα που οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν συνεχίζονται μέσω του Κατάρ, η παρασκηνιακή πίεση του Ισραήλ για άμεσο πλήγμα στις πυρηνικές υποδομές της Τεχεράνης φέρνει στην επιφάνεια τις έντονες διαφωνίες μεταξύ των δύο συμμάχων.

Η «σκληρή» τηλεφωνική επαφή Τραμπ – Νετανιάχου

Σύμφωνα με μία αμερικανική και μία ισραηλινή πηγή που επικαλείται το Axios, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε το Σάββατο μια ιδιαίτερα «ειλικρινή» και «σκληρή» τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Αντικείμενο της συνομιλίας ήταν η πορεία των αμερικανικών διαπραγματεύσεων με το Ιράν και το πόσο γρήγορα θα υπάρξει επιστροφή στις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι ο Νετανιάχου πιέζει τον Τραμπ να χτυπήσει το Ιράν αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης.

Ωστόσο, ο Αμερικανός Πρόεδρος, προς το παρόν, επιθυμεί να αφήσει περιθώριο στη διπλωματία — μια στρατηγική που προκαλεί έντονη ανησυχία στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό.

Η ισραηλινή πηγή χαρακτήρισε τη συνομιλία «σκληρή», ενώ η αμερικανική πηγή την περιέγραψε ως «άμεση». Τόσο ο Λευκός Οίκος όσο και το γραφείο του Νετανιάχου αρνήθηκαν να κάνουν οποιοδήποτε σχόλιο.

Την πρώτη αναφορά για το τηλεφώνημα Τραμπ – Νετανιάχου έκανε η Wall Street Journal, χωρίς όμως να περιγράψει το περιεχόμενό του.

Όπως είχε πράξει πριν από την «Επιχείρηση Μεσονύκτιο Σφυρί» (Operation Midnight Hammer) τον Ιούνιο του 2025 και την «Επιχείρηση Επική Οργή» (Operation Epic Fury) τον Φεβρουάριο, ο Τραμπ ακολουθεί παράλληλους δρόμους: επιχειρεί να καταλήξει σε συμφωνία για την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών, ενώ παράλληλα προετοιμάζεται για μια πιθανή επανέναρξη ευρείας κλίμακας πολεμικών επιχειρήσεων μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς απέστειλε επιστολή στον επικεφαλής εθνικής ασφάλειας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, σχετικά με το ενδεχόμενο επανέναρξης των διαπραγματεύσεων.

Επρόκειτο για την υψηλότερου επιπέδου αμερικανική προσέγγιση προς το Ιράν εδώ και αρκετούς μήνες.

«Πλήγμα σε 10 λεπτά»

Μιλώντας σε δημοσιογράφους το Σάββατο από το θέρετρό του στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν «πάνε καλά», σημειώνοντας παράλληλα ότι ο ίδιος «δεν βιάζεται ιδιαίτερα».

Παράλληλα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν εξασθενήσει σοβαρά τις ένοπλες δυνάμεις, το ναυτικό, την αεροπορία, την αεράμυνα, τον στρατιωτικό εξοπλισμό και τις πυρηνικές υποδομές του Ιράν, αφήνοντας μόνο λίγες εγκαταστάσεις στο στόχαστρο.

«Πρέπει ακόμα να φροντίσουμε, θα έλεγα, μία ή δύο εγκαταστάσεις, αλλά μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε 10 λεπτά. Επομένως, έχουμε αυτό το σχέδιο».

Trump on Iran: We still have to take care of, I would say, one or two sites, but we can do that in 10 minutes. Ten minutes. So we have that plan. https://t.co/7qd7QgxyBE — Clash Report (@clashreport) November 1, 2026



«Πιθανότατα θα μπορούσατε να κοιτάξετε το όρος Πικάξ (Pickaxe), πρέπει να το φροντίσουμε κι αυτό. Μπορούμε να τα κάνουμε όλα αυτά πολύ γρήγορα», πρόσθεσε, αναφερόμενος στην ύποπτη ιρανική πυρηνική εγκατάσταση που είναι χτισμένη μέσα στο βουνό.

Όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για τις διεξαγόμενες διαπραγματεύσεις μέσω του Κατάρ ή αν η Ουάσινγκτον θα μπορούσε να επαναλάβει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις ακόμα και αυτή την εβδομάδα, ο Τραμπ απέφυγε να δώσει ευθεία απάντηση.

«Γιατί κάνεις μια τόσο χαζή ερώτηση;», είπε, πριν συμπληρώσει: «Δεν μπορώ να σου πω».

Παράλληλα, επανέλαβε την πάγια θέση της Ουάσινγκτον. «Το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Θέλουν να κάνουν μια συμφωνία – θα το μάθουμε αυτό».

«Πάνε καλά [οι διαπραγματεύσεις], αλλά δεν είναι πολύ αξιόπιστοι. Θα σας πω, κάνουν μια συμφωνία και μετά υπαναχωρούν. Θέλουν να κάνουν συμφωνία. Θα δούμε αν θα κάνουν συμφωνία», κατέληξε.

Διπλωματικός μαραθώνιος στη Ντόχα

Οι δηλώσεις Τραμπ έγιναν ενώ οι Ιρανοί διαπραγματευτές συναντήθηκαν με Καταριανούς μεσολαβητές στη Ντόχα το Σάββατο και την Κυριακή —για τρίτη συνεχή ημέρα— σε μια προσπάθεια να επιτευχθεί συμφωνία για την επανέναρξη των άμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σε συνέχεια των επαφών που είχαν προηγηθεί στην Τεχεράνη την Παρασκευή.

Οι διαπραγματεύσεις στη Ντόχα διεξάγονται την ώρα που αυξάνονται οι ανησυχίες για αναζωπύρωση των εχθροπραξιών μετά τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε την Κυριακή ότι δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία, τονίζοντας ότι η επίτευξή της εξαρτάται από το αν οι ΗΠΑ θα απαντήσουν στις απαιτήσεις του Ιράν.

«Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ως προς αυτό και ελπίζουμε ότι η άλλη πλευρά θα επιδείξει αρκετή λογική ώστε να επιλέξει τη διπλωματία αντί για άλλους δρόμους», είπε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, το Ιράν προειδοποιεί ότι σε περίπτωση επανάληψης των εχθροπραξιών, ο πόλεμος θα είναι μεγάλης διάρκειας, θα εξαπλωθεί σε μεγάλη γεωγραφική ζώνη και το χρονικό σημείο του τερματισμού του δεν θα υπαγορευθεί από την Ουάσινγκτον.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Αραγτσί σημείωσε από τη Ντόχα ότι «η Τεχεράνη είναι έτοιμη τόσο για άμυνα όσο και για διπλωματία».

Υπογράμμισε, πάντως, ότι οι συνομιλίες στη Ντόχα για την «πρόταση των δύο ημερών συνεχίζονται, αλλά δεν έχουν φθάσει στο τελικό αποτέλεσμα», αναφερόμενος στη φόρμουλα που έχουν διαμορφώσει το Κατάρ με το Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ «σε δύο ημέρες» έπειτα από την επίτευξη συμφωνίας με την Ουάσινγκτον.

Η προειδοποίηση Κάρλσον για πυρηνικό πλήγμα

Την ίδια στιγμή, μια δραματική διάσταση στο παρασκήνιο έδωσε ο συντηρητικός σχολιαστής Τάκερ Κάρλσον.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X την Κυριακή, υποστήριξε ότι ο Τραμπ, δεχόμενος πιέσεις από τον Νετανιάχου, ενδέχεται να εξαπολύσει ακόμη και πυρηνικά πλήγματα κατά του Ιράν αυτή την εβδομάδα.

Ο Κάρλσον ανέφερε ότι ο Νετανιάχου πιέζει επιτακτικά τον Τραμπ να επανεκκινήσει τον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο κατά του Ιράν, στοχεύοντας την υπόγεια εγκατάσταση στο όρος Πικάξ, κοντά στη Νατάνζ.

Under pressure from Israeli prime minister Benjamin Netanyahu, the Trump administration may be within days of launching a nuclear strike on Iran. The target would be Pickax Mountain in central Iran, where Israeli intelligence claims the Iranian government has restarted its nuclear enrichment program. No conventional weapon in the American arsenal can penetrate 300 feet of solid granite to destroy the tunnels where enrichment is supposedly taking place. The only military option is a nuclear strike. Netanyahu has been pushing hard for one. “Bibi calls Trump about it every day,” says an informed observer. Netanyahu is cornered and desperate. After last week’s election results, he can’t form a government unless Trump intervenes directly in Israeli politics and brokers a deal with other parties that gives Netanyahu 61 seats in the Knesset. Otherwise, he is out as prime minister and on his way to ignominy, investigations and possibly jail. Netanyahu must stay close to Trump. He needs this war. To that end, he’s applied maximum pressure to his closest allies in the administration, including Secretary of Defense Pete Hegseth and CENTCOM commander Brad Cooper. Both oppose a negotiated settlement to the war they’ve so grievously mismanaged; both are pushing to restart major combat operations. Secretary of State Marco Rubio and CIA director John Ratcliffe are also following Netanyahu’s lead, as are leaders of the Democratic Party. In a recent meeting on the subject, former president Barack Obama said he opposes the current Iran peace deal being drafted in Doha. The rest of America’s longtime allies in the Middle East are terrified by the prospect of more war. On September 27th, Netanyahu flew secretly to Abu Dhabi to enlist the UAE in his lobbying effort for a final attack on Iran. The Emiratis refused. After eight months of conflict, Gulf economies are teetering. So are global energy and fertilizer markets. They won’t recover soon. Globally, there are a total of about 850 supertankers used to transport oil from producers to the rest of the world. In October alone, 11 of them were badly damaged in Hormuz. At this pace, a global depression is imminent. A nuclear strike would radically accelerate the destruction. Fallout from a ground explosion at Pickax Mountain would contaminate the Persian Gulf, poisoning the water supply for 100 million people. And those are just some of the immediate consequences for the region. The rest of the world is every bit as exposed. No country other than the United States has ever used a nuclear weapon in war. Some would like to. An American nuclear attack on Iran would set a new precedent. The Russians have already told at least two other governments that an American nuclear strike on Iran would free them to use nuclear weapons against Ukraine. Pakistan and India would be tempted to do the same against each other, as would North Korea against Seoul. After the first nuclear strike, World War Three is inevitable. That war would be short and final. We’ve been sleepwalking toward this moment for months. Since February, the administration has quietly rewritten America’s nuclear doctrine to make first use of so-called “battlefield nukes” easier and therefore more likely. No one in Washington in either party seems bothered by this. Now we’re on the brink of it. Close observers say Trump is likely to decide by next weekend whether or not to use nuclear weapons. That would be November 7, six days from now. To his credit, he’s hesitating. At the moment, Trump is listening to his vice president, JD Vance, and to his envoy and friend Steve Witkoff, both of whom argue a deal with Iran can be made. They’re right, though it won’t be simple. The Iranians are famously frustrating to negotiate with under any circumstances, and elements of that government have become more radical since Ayatollah Ali Khamenei and his family were killed in February. After decades of isolation, even relatively moderate Iranian leaders seem confused by how decisions are made in the West. (There is a widespread belief in Tehran, for example, that the United States government controls Israel.) But overall, people who have spoken to decision-makers in Iran say there is consensus there that more war is bad for everyone and a deal is worth making. One group that hasn’t been consulted so far is the global population — the hundreds of millions of people who will be killed along with their children if Trump is pushed by Netanyahu into launching a nuclear strike next week. Now would be the time for them to speak up. — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) November 2, 2026



Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός συνειδητοποίησε μετά τα αποτελέσματα των εκλογών της προηγούμενης εβδομάδας ότι η πολιτική του επιβίωση εξαρτάται από την επανέναρξη του πολέμου, καθώς δεν μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση χωρίς την άμεση παρέμβαση του Τραμπ.

Αν και οι ΗΠΑ έχουν ήδη πλήξει ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις στη Νατάνζ, το Φορντό και το Ισφαχάν, δεν έχουν χτυπήσει το βουνό Πικάξ.

Η συγκεκριμένη εγκατάσταση βρίσκεται σε πολύ μεγάλο βάθος -βαθύτερα από την εγκατάσταση του Φορντό- καλυμμένη από τουλάχιστον 100 μέτρα συμπαγούς βράχου, καθιστώντας την απρόσβλητη από τα περισσότερα συμβατικά όπλα.

Ο Κάρλσον υποστήριξε ότι σύμμαχοι του Νετανιάχου μέσα στη διοίκηση Τραμπ, όπως ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και ο Διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης (CENTCOM) ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, ασκούν πιέσεις υπέρ του Ισραήλ, ενώ και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο υποστηρίζει την ιδέα ενός πυρηνικού πλήγματος.

«Κανένα συμβατικό όπλο στο αμερικανικό οπλοστάσιο δεν μπορεί να διεισδύσει σε 90 μέτρα συμπαγούς γρανίτη για να καταστρέψει τις σήραγγες όπου εικάζεται ότι πραγματοποιείται ο εμπλουτισμός [ουρανίου]. Η μόνη στρατιωτική επιλογή είναι ένα πυρηνικό πλήγμα. Ο Νετανιάχου πιέζει σκληρά για αυτό. ‘Ο Μπίμπι τηλεφωνεί στον Τραμπ για αυτό κάθε μέρα‘, λέει ένας ενημερωμένος παρατηρητής», έγραψε ο Κάρλσον.

Σύμφωνα με τον Κάρλσον, ενημερωμένές πηγές εκτιμούν ότι ο Τραμπ θα αποφασίσει μέχρι το ερχόμενο Σάββατο (7 Νοεμβρίου) αν θα χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα.

Ο ίδιος σημείωσε ότι ο Τραμπ διστάζει και προς το παρόν ακούει τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι μια συμφωνία με το Ιράν είναι εφικτή.

Πάντως, παρά τους ισχυρισμούς του Κάρλσον, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αποκλείσει στο παρελθόν τη χρήση πυρηνικών όπλων κατά του Ιράν, προκρίνοντας τη χρήση συμβατικών όπλων μεγάλης ισχύος, όπως τη «μητέρα όλων των βομβών».

«Δεν θα χρησιμοποιούσα πυρηνικά. Δεν χρειάζεται. Είμαστε η μεγαλύτερη πυρηνική δύναμη στον κόσμο», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή παραμένουν στο κατακόρυφο από τις 28 Φεβρουαρίου, όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά του Ιράν, προκαλώντας ιρανικά αντίποινα σε ολόκληρη την περιοχή.