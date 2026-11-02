Τραμπ: “Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει πολύ σύντομα”

Στην εκτίμηση πως ο πόλεμος με το Ιράν θα τερματιστεί πολύ σύντομα έφτασε ο Ντόναλντ Τραμπ, επαναλαμβάνοντας πως η Τεχεράνη θα πρέπει να καταλήξει σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον, διαφορετικά οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα βάλουν τέλος στη σύγκρουση.

Σε συνέντευξή του στο Right Side Broadcasting Network (RSBN), ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη πετύχει σημαντική νίκη απέναντι στο Ιράν.

«Είτε θα κάνουν μια συμφωνία είτε απλώς θα την τερματίσουμε»

«Είχαμε μια τέτοια νίκη και θα την ξεπεράσουμε πολύ σύντομα, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Είτε θα κάνουν μια συμφωνία είτε απλώς θα την τερματίσουμε», πρόσθεσε ο κ. Τραμπ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να επιτευχθεί «ίσως με τον εύκολο τρόπο».

Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε να διατάξει να καταφερθεί «συντριπτικό πλήγμα» στο Ιράν, ενώ νωρίτερα ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios ανέφερε πως είχε «ειλικρινή» συνδιάλεξη με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για το ενδεχόμενο επανέναρξης των αμερικανοϊσραηλινών βομβαρδισμών.

«Ο μόνος λόγος για τον οποίο δεν έχω ακόμα τελειώσει με το Ιράν είναι ότι θέλω να είμαι ευγενικός… Αλλά κάποια στιγμή θα καταφέρουμε συντριπτικό πλήγμα» στην Ισλαμική Δημοκρατία, είπε χθες ο ρεπουμπλικανός δισεκατομμυριούχος κατά τη διάρκεια προεκλογικής ομιλίας του στην Άιοβα (κεντρικές ΗΠΑ), δυο ημέρες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές.