Σιδηροδρομική τραγωδία Ισπανίας: Ταυτοποιήθηκαν 66 θύματα – Οι 12 αλλοδαποί

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Στους 69 ανέρχεται ο απολογισμός των νεκρών από τη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ούρντα της Ισπανίας, με τις Aρχές να ανακοινώνουν πως έχουν πλέον ταυτοποιηθεί 66 θύματα, ανάμεσά τους 12 αλλοδαποί, ενώ τρεις άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν το βράδυ της Κυριακής (1/11), μεταξύ των ξένων υπηκόων που έχασαν τη ζωή τους βρίσκονται τέσσερις Αμερικανοί, μία Γαλλίδα και ένας Καναδός. Τα υπόλοιπα έξι ταυτοποιημένα θύματα είχαν υπηκοότητα Ιαπωνίας, Τυνησίας, Πορτογαλίας, Μεξικού, Τσεχίας και Αργεντινής.

Το πολύνεκρο δυστύχημα σημειώθηκε την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου στην επαρχία Τολέδο, όταν επιβατική αμαξοστοιχία της ισπανικής δημόσιας εταιρείας Renfe προσέκρουσε στο πίσω μέρος συρμού της ιδιωτικής εταιρείας Iryo, ο οποίος είχε ακινητοποιηθεί στις ίδιες σιδηροτροχιές.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο συρμός της Iryo είχε σταματήσει λόγω βλάβης στο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου της σηματοδότησης, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η καταστροφική σύγκρουση.

Οι ιατροδικαστικές και αστυνομικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες ταυτοποίησης για 66 από τους 69 νεκρούς, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και οι 54 Ισπανοί που έχασαν τη ζωή τους.

Από τις ταυτοποιήσεις, οι 53 πραγματοποιήθηκαν μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων και οι υπόλοιπες 13 με γενετικές εξετάσεις DNA.

Παράλληλα, παραμένουν ενεργές τρεις δηλώσεις εξαφάνισης, που αφορούν δύο υπηκόους Αυστραλίας και έναν Ιάπωνα. Οι Αρχές εκτιμούν ότι οι τρεις εκκρεμείς ταυτοποιήσεις αφορούν αλλοδαπούς, ενώ αναμένουν την άφιξη συγγενών τους στην Ισπανία για την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών.

Μέχρι στιγμής έχουν ενημερωθεί οι οικογένειες 60 θυμάτων, ενώ 47 σοροί έχουν τεθεί στη διάθεση των συγγενών τους.

Συμμετέχουν περισσότεροι από 60 ειδικοί

Στις έρευνες και στις διαδικασίες αναγνώρισης συμμετέχουν περισσότεροι από 60 ειδικοί, μεταξύ των οποίων ιατροδικαστές, αστυνομικοί, επιστήμονες του Ινστιτούτου Τοξικολογίας και μέλη της Πολιτοφυλακής.

Το δυστύχημα στην Ούρντα αποτελεί τη δεύτερη πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία που συγκλονίζει την Ισπανία μέσα στο 2026.

Τον Ιανουάριο, 46 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους σε άλλο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ανδαλουσία, ενώ η νέα σύγκρουση συγκαταλέγεται πλέον στις χειρότερες σιδηροδρομικές καταστροφές που έχουν καταγραφεί στην Ευρώπη τον 21ο αιώνα.

Η τραγωδία σημειώνεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη πολιτική περίοδο για την Ισπανία, καθώς η χώρα βρίσκεται εν μέσω της προεκλογικής εκστρατείας για τις βουλευτικές εκλογές της 29ης Νοεμβρίου.

Οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης συνεχίζονται, με τις αρχές να εξετάζουν τα αίτια της βλάβης και τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας του σιδηροδρομικού δικτύου.