Υεμένη: Η Σαουδική Αραβία βομβάρδισε λιμάνι ελεγχόμενο από τους Χούθι

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Η Σαουδική Αραβία, η οποία υποστηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης, βομβάρδισε λιμάνι στη Χοντάιντα, όπου βρίσκονται υποδομές στρατηγικής σημασίας υπό τον έλεγχο των Χούθι στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, όπως μετέδωσε μέσο ενημέρωσης φίλα προσκείμενο στους αντάρτες.

«Ο σαουδάραβας εχθρός εξαπέλυσε δυο αεροπορικά πλήγματα εναντίον του λιμανιού της Ρας Ίσα», στη Χοντάιντα, ανέφερε το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μασίρα, προσθέτοντας ότι στόχοι ήταν «προκυμαία» και «εμπορικό πλοίο που βρισκόταν σ’ αυτήν».

Στη Χοντάιντα βρίσκεται το μεγαλύτερο λιμάνι υπό τον έλεγχο της Ανσαραλά, που αποτελεί απόλυτα απαραίτητη πύλη εισόδου για τα εισαγόμενα τρόφιμα και την ανθρωπιστική βοήθεια στους τομείς της χώρας υπό τον έλεγχο του κινήματος ανταρτών.

Ο πόλεμος αναζωπυρώθηκε τον Ιούλιο

Στο λιμάνι Ρας Ίσα, στο βόρειο τμήμα της πόλης, εισάγονται και αποθηκεύονται επίσης καύσιμα.

Ο πόλεμος στην Υεμένη, που γενικεύτηκε το 2014, ανάμεσα στην Ανσαραλά και τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση, που υποστηρίζεται από το Ριάντ, αναζωπυρώθηκε τον Ιούλιο, έπειτα από τέσσερα χρόνια σχετικής ηρεμίας στο φτωχότερο κράτος της αραβικής χερσονήσου, που μετατράπηκε σε νέο μέτωπο στην ευρύτερη σύρραξη στη Μέση Ανατολή.