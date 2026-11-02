Στενά Ορμούζ: Εκρήξεις σε τάνκερ που προσέκρουσαν σε νάρκες

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Διεθνή Νέα

Στενά του Ορμούζ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εκρήξεις καταγράφηκαν σε δύο τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ όταν προσέκρουσαν σε νάρκες ενώ ακολουθούσαν «μη εγκεκριμένη διαδρομή», σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν.
  • Οι ιρανικές Αρχές ανέφεραν ότι τα δεξαμενόπλοια είχαν απενεργοποιήσει τα συστήματα πλοήγησης και αναγνώρισής τους και ακινητοποιήθηκαν μετά τις εκρήξεις.
  • Το Ιράν έχει επιβάλει περιορισμούς στα διερχόμενα πλοία, καθώς επιδιώκει να επιβάλει τον έλεγχό του επί της στρατηγικής αυτής θαλάσσιας οδού και να ασκήσει πίεση στις ΗΠΑ.

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Εκρήξεις καταγράφηκαν σε δύο τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ όταν προσέκρουσαν σε νάρκες ενώ ακολουθούσαν «μη εγκεκριμένη διαδρομή», σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν.

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Oι ιρανικές Αρχές σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσαν και μετέδωσε το Αljazeera, αναφέρουν ότι τα πλοία ακολουθούσαν μια «μη εξουσιοδοτημένη διαδρομή» μέσω του στενού.

Έχουν επιβληθεί περιορισμοί

Ανέφεραν επίσης ότι τα δεξαμενόπλοια είχαν απενεργοποιήσει τα συστήματα πλοήγησης και αναγνώρισής τους και ακινητοποιήθηκαν μετά τις εκρήξεις.

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Το Ιράν έχει επιβάλει περιορισμούς στα πλοία που επιδιώκουν να διέλθουν από το Στενό και έχει επιτεθεί σε πλοία που, όπως ισχυρίζεται, παραβιάζουν τους περιορισμούς αυτούς, καθώς επιδιώκει να επιβάλει τον έλεγχό του επί της στρατηγικής αυτής θαλάσσιας οδού και να ασκήσει πίεση στις ΗΠΑ.

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