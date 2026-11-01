Ανακοινώθηκαν τα τιμολόγια της ΔΕΗ για τον Νοέμβριο – Νέα προσφορά στα «μπλε», απορρόφηση αυξήσεων στα «πράσινα»

Νέα προσφορά για σταθερό μπλε τιμολόγιο στα 13 λεπτά ανά κιλοβατώρα και απορρόφηση του μεγαλύτερου μέρους των αυξήσεων στα πράσινα τιμολόγια ανακοίνωσε η ΔΕΗ για τον Νοέμβριο. Το κυμαινόμενο πράσινο τιμολόγιο διαμορφώνεται στα 0,169 ευρώ ανά κιλοβατώρα με έκπτωση 88,3% στην ονομαστική τιμή, περιορίζοντας την επιβάρυνση στο 6,2%, παρά την άνοδο κατά 26% στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, διατηρείται διαθέσιμο χαρτοφυλάκιο σταθερών και δυναμικών προγραμμάτων για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

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Οικονομία

ΔΕΗ blue:
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέα προσφορά για σταθερό («μπλε») τιμολόγιο στα 13 λεπτά ανά κιλοβατώρα και απορρόφηση του μεγαλύτερου μέρους των αυξήσεων στα «πράσινα» ανακοίνωσε η ΔΕΗ για τον Νοέμβριο.
  • Στο κυμαινόμενο πράσινο τιμολόγιο εφαρμόζεται έκπτωση 88,3%, με την τιμή να διαμορφώνεται στα 0,169 Euro/kWh και την αύξηση να περιορίζεται στο 6,2%.
  • Οι αποφάσεις λαμβάνονται σε περίοδο σημαντικής αύξησης των τιμών χονδρικής του ρεύματος, οι οποίες έφτασαν στα 197,07 ευρώ ανά μεγαβατώρα τον Οκτώβριο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νέα προσφορά για σταθερό («μπλε») τιμολόγιο στα 13 λεπτά ανά κιλοβατώρα και απορρόφηση του μεγαλύτερου μέρους των αυξήσεων στα «πράσινα» ανακοίνωσε απόψε η ΔΕΗ για τον Νοέμβριο.

Τα νέα τιμολόγια εφαρμόζονται σε περίοδο σημαντικής αύξησης των τιμών χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας, εξαιτίας κυρίως της ανόδου του κόστους του φυσικού αερίου που ξεπέρασε στην ευρωπαϊκή αγορά τα 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Γεγονός που οδήγησε την τιμή χονδρικής για το ρεύμα τον Οκτώβριο στα 197,07 ευρώ ανά μεγαβατώρα από 156,31 ευρώ ανά μεγαβατώρα τον Σεπτέμβριο.

Η ανακοίνωση της ΔΕΗ

«Παρά τη νέα αύξηση κατά 26% στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας τον Οκτώβριο, η ΔΕΗ κάνει τη διαφορά και κρατάει χαμηλά την τιμή του σταθερού μπλε ΔΕΗ myHome Online στα 0,130Euro/kWh, δίνοντας τη δυνατότητα στα νοικοκυριά να κλειδώσουν μία ιδιαίτερα χαμηλή και ανταγωνιστική τιμή εν μέσω ανατιμήσεων και να αποκτήσουν απόλυτη προβλεψιμότητα στο ενεργειακό τους κόστος. Με αυτό τον τρόπο, η ΔΕΗ αποδεικνύει έμπρακτα ότι βρίσκεται δίπλα στα ελληνικά νοικοκυριά απέναντι στις έντονες διακυμάνσεις των διεθνών αγορών.

Η ΔΕΗ για το μήνα Νοέμβριο εφαρμόζει έκπτωση 88,3% στην ονομαστική τιμή του κυμαινόμενου Γ1/Γ1Ν πράσινου οικιακού τιμολογίου της το οποίο διαμορφώνεται στα 0,169 Euro/kWh, από 0,15913 Euro/kWh τον Οκτώβριο, καταγράφοντας αύξηση μόλις 6,2% και απορροφώντας το μεγαλύτερο μέρος της κατά 26% αύξησης στη χονδρική.

Η ΔΕΗ συνεχίζει να διαθέτει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο σταθερών μπλε προϊόντων, με διαφορετικές διάρκειες και χαρακτηριστικά, ώστε κάθε νοικοκυριό να μπορεί να επιλέξει το πρόγραμμα που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του.

Στο χαρτοφυλάκιο σταθερών προϊόντων περιλαμβάνονται τα ΔΕΗ myHome Enter, ΔΕΗ myHome EnterTwo, ΔΕΗ myHome Maxima και ΔΕΗ myHome Plan, καλύπτοντας διαφορετικά προφίλ κατανάλωσης και ανάγκες προγραμματισμού του ενεργειακού κόστους.

Τα προϊόντα δυναμικής τιμολόγησης ΔΕΗ myHome Dynamic και ΔΕΗ myBusiness Dynamic δίνουν τη δυνατότητα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις με έξυπνο μετρητή να προσαρμόζουν την κατανάλωσή τους με βάση τις τιμές της αγοράς και να ελέγχουν αποτελεσματικότερα το ενεργειακό τους κόστος.

Σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στην αγορά ενέργειας, η ΔΕΗ συνεχίζει να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο σταθερών, κυμαινόμενων και δυναμικών προϊόντων, δίνοντας στους πελάτες της επιλογές που ανταποκρίνονται σε διαφορετικές ανάγκες κατανάλωσης, με διαφάνεια και σαφήνεια στη χρέωση».

 

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