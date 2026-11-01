Έρευνα: Ποια προϊόντα πωλούνται φθηνότερα και ποια ακριβότερα – Ανησυχία για νέες ανατιμήσεις

Η κλιμάκωση της ενεργειακής κρίσης και η άνοδος σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ρεύμα εντείνουν την ανησυχία για νέες ανατιμήσεις στα τρόφιμα, με ορισμένες εταιρείες να έχουν ήδη αυξήσει τις τιμές τους. Παράλληλα, έρευνα των ΣΕΒΤ και ΙΟΒΕ καταγράφει μείωση 1,1% στα τυποποιημένα τρόφιμα αλλά αύξηση 0,9% στα νωπά, με σημαντική υποχώρηση τιμών σε έλαια (-6,2%) και φρούτα (-8,0%).

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Οικονομία

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με την ενεργειακή κρίση να βρίσκεται σε πλήρη κλιμάκωση, έντονη είναι η ανησυχία στελεχών της αγοράς για νέες ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά, όπως είναι τα τρόφιμα.
  • Σύμφωνα με έρευνα του ΣΕΒΤ σε συνεργασία με το ΙΟΒΕ, τα τυποποιημένα τρόφιμα κατέγραψαν μείωση 1,1%, ενώ στα νωπά και μη επεξεργασμένα τρόφιμα σημειώθηκε αύξηση 0,9%.
  • Σε αποπληθωριστική τροχιά συνεχίζουν τα Έλαια και λίπη (-6,2%) κυρίως από την πτώση του ελαιολάδου, με σημαντική πτώση για τρίτο συνεχόμενο μήνα στα Φρούτα (-8,0%).

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με την ενεργειακή κρίση να βρίσκεται σε πλήρη κλιμάκωση, έντονη είναι η ανησυχία στελεχών της αγοράς για νέες ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά, όπως είναι τα τρόφιμα.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

 Σύμφωνα με πληροφορίες του enikonomia.gr ήδη ορισμένες εταιρίες έχουν πραγματοποιήσει ανατιμήσεις σε συγκεκριμένα προϊόντα. Η ταυτόχρονη άνοδος του πετρελαίου, του φυσικού και του ρεύματος αυξάνουν σημαντικά το κόστος παραγωγής και εμπορίας των προϊόντα με αποτέλεσμα, μέσος αυτής της αύξησης να μετακυλίεται στις τελικές τιμές των προϊόντων. Την ίδια στιγμή όμως καταγράφονται και κάποιες μειώσεις σε βασικά αγαθά. Χαρακτηριστικά είναι τα ευρήματα της έρευνας του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) σε συνεργασία με το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικώνν Ερευνών (ΙΟΒΕ), σύμφωνα με την οποία τα τυποποιημένα τρόφιμα κατέγραψαν μείωση 1,1%, ενώ στα νωπά και μη επεξεργασμένα τρόφιμα σημειώθηκε αύξηση 0,9%.

Σε ποια προϊόντα μειώνονται οι τιμές

Στις επιμέρους κατηγορίες τροφίμων, σε αποπληθωριστική τροχιά συνεχίζουν τα Έλαια και λίπη (-6,2%) κυρίως από την πτώση του ελαιολάδου, με σημαντική πτώση για τρίτο συνεχόμενο μήνα στα Φρούτα (-8,0%), ενώ μείωση σημειώθηκε επίσης στα Λοιπά τρόφιμα (-1,3%), στα Ψάρια (-0,4%) και στην κατηγορία Ζάχαρη-σοκολάτες-γλυκά-παγωτά (-0,3%).

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