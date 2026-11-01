Σκάνδαλο με τη ΜΚΟ στη Θεσσαλονίκη: Οι επώνυμοι δωρητές που εξαπατήθηκαν, η καφετέρια-στρατηγείο και τα «πλοκάμια» στο ποδόσφαιρο

Μεγάλες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση της ΜΚΟ, η οποία εκμεταλλευόταν την ευαισθητοποίηση των πολιτών συγκεντρώνοντας δωρεές δήθεν για τη στήριξη οικογενειών με παιδιά με σοβαρές ασθένειες. Βάσει των ευρημάτων της προανάκρισης, σημαντικό τμήμα των ποσών που είχαν συγκεντρωθεί διοχετεύτηκε τελικά σε προσωπικά έξοδα των εμπλεκομένων, συμμετοχή σε παράνομο στοιχηματισμό και πολυτελή ταξίδια.

Στην παγίδα της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά-Child’s Happiness» φέρονται να έπεσαν και γνωστά ονόματα από τον χώρο της μουσικής, του αθλητισμού, της τηλεόρασης και των επιχειρήσεων, που προέβησαν σε γενναίες δωρεές με μοναδικό κίνητρο την ενίσχυση παιδιών. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η προσέγγιση αναγνωρίσιμων προσώπων φέρεται να αποτελούσε μέρος της προσπάθειας των μελών της οργάνωσης να ενισχύσουν την εικόνα αξιοπιστίας της και να προσελκύσουν περισσότερους δωρητές. Το σωματείο αξιοποιούσε τις οικονομικές συνεισφορές επικοινωνιακά, δημοσιεύοντας ευχαριστήριες αναρτήσεις.

Η εργαλειοποίηση αναγνωρίσιμων προσωπικοτήτων για την οικοδόμηση δημόσιας αποδοχής αποτυπώνεται καθαρά σε δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις του καλοκαιριού του 2026. Στις 21 Αυγούστου, η οργάνωση γνωστοποίησε δωρεά 8.000 ευρώ από την πρωταθλήτρια του τένις Μαρία Σάκκαρη υπέρ παιδιού που επρόκειτο να υποβληθεί σε μεταμόσχευση λόγω λευχαιμίας – είδηση που έλαβε εκτενή κάλυψη από τα ΜΜΕ. Είχε προηγηθεί, στις 27 Ιουλίου, η ανακοίνωση για συνεισφορά 10.000 ευρώ από τον δημοφιλή τραγουδιστή Νίκο Οικονομόπουλο ο οποίος σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΜΚΟ, κατέβαλε 10.000 ευρώ για τη στήριξη παιδιού που χρειαζόταν άμεσα χρήματα για να αντιμετωπιστεί σοβαρό πρόβλημα στο χέρι του.

Ανάμεσα στους γνωστούς υποστηρικτές των δράσεων της οργάνωσης περιλαμβάνεται και ο διεθνής ποδοσφαιριστής Τάσος Χατζηγιοβάνης που φέρεται να είχε προσφέρει 12.450 ευρώ. Το ίδιο το σωματείο είχε φροντίσει να αναδείξει τη συνεισφορά του σε ερανική πρωτοβουλία υπέρ παιδιού με σοβαρή πάθηση, αναρτώντας δημόσιες ευχαριστίες στη σελίδα του στο Facebook. Η συγκεκριμένη δημοσίευση, η οποία συνοδευόταν από κοινές φωτογραφίες του αθλητή με το παιδί, κατέγραψε τεράστια απήχηση, αποσπώντας περίπου 19.500 αντιδράσεις, 700 σχόλια και 476 κοινοποιήσεις.

Στη λίστα των δωρητών περιλαμβάνονται επίσης η εφοπλίστρια Μαρία Αγγελικούση, η Μαίρη Συνατσάκη καθώς και η Ιωάννα Τούνη.

Τα 2,6 εκατ. στο στοίχημα, το social laundering, ο Βατανιακός και το live bet σε αγώνα Κ19

Διπλή εγκληματική δραστηριότητα, που συνδύαζε την εκμετάλλευση παιδικού πόνου με χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων και στοιχηματισμό, καταλογίζεται στο κύκλωμα της ΜΚΟ με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τα στοιχεία, από τα συνολικά 4 εκατομμύρια ευρώ των δωρεών για παιδιά με σοβαρές παθήσεις (κυρίως μορφές καρκίνου), μόλις το 1 εκατομμύριο κατέληξε στους πραγματικούς αποδέκτες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, σε μία περίπτωση εισέπραξαν 74.000 ευρώ και δεν έδωσαν τίποτα. Σε μία άλλη περίπτωση εισέπραξαν 165.000 ευρώ και έδωσαν μόλις 7.000. Σε μία άλλη περίπτωση εισέπραξαν 340.000 ευρώ, από τους ελέγχους που έχει κάνει η αστυνομία, και έδωσαν 55.000.

Η οργάνωση λειτουργούσε με δύο διακριτούς βραχίονες: ο πρώτος αναλάμβανε την άντληση κεφαλαίων για νεοπλασματικές κυρίως ασθένειες, ενώ ο δεύτερος επεδίωκε την αγωνιστική εύνοια ερασιτεχνικής ομάδας στην Πιερία και να αποκομίσει κέρδη από στοιχηματισμό σε αγώνες που, σύμφωνα με την έρευνα, είχαν χειραγωγηθεί.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση, που ήρθε στην επιφάνεια από μια ανώνυμη καταγγελία στην αστυνομία, συνελήφθησαν έξι άτομα: ο 37χρονος Κ. Φ., η 35χρονη Β. Μ., ο 32χρονος Π.Μ., ο 43χρονος Ν. Κ., ο 35χρονος Γ. Α. και ο 38χρονος Κ. Χ. Σύμφωνα με την έρευνα, ο 37χρονος, που εμφανιζόταν ως ιδρυτής της ΜΚΟ με έδρα τη Θεσσαλονίκη, φέρεται να ήταν το κοινό πρόσωπο των δύο υποομάδων και να χρηματοδοτούσε τη δεύτερη με χρήματα που προέρχονταν από τη δράση της πρώτης.

2,6 εκατ. ευρώ στον στοιχηματισμό και οι εικονικές εταιρείες

Ένα σημαντικό μέρος της οικονομικής δραστηριότητας που εξετάστηκε αφορά τον διαδικτυακό στοιχηματισμό. Σύμφωνα με τα ευρήματα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, ο Κ.Φ. είχε πιστώσει περισσότερα από 2.600.000 ευρώ σε στοιχηματικούς λογαριασμούς, ενώ είχε πραγματοποιήσει αναλήψεις άνω των 2.000.000 ευρώ.

Η συγκεκριμένη πρακτική περιγράφεται από τις Αρχές ως μέθοδος νομιμοποίησης εσόδων, καθώς χρηματικά ποσά που προέρχονταν από δωρεές μπορούσαν να επανεμφανίζονται ως κέρδη από τυχερά παίγνια. Παράλληλα, η οργάνωση φέρεται να χρησιμοποιούσε εικονικές επιχειρήσεις για τη δικαιολόγηση χρηματικών μεταφορών.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα voria.gr, στις 21 Απριλίου 2026 ιδρύθηκαν δύο εταιρείες με κοινή έδρα στη Θεσσαλονίκη: η «MVP MEDIA GROUP Ε.Ε.», με αντικείμενο τη διαφήμιση, και η «ELPIS HEALTH CARE MEDICAL COORDINATION Ε.Ε.», με αντικείμενο τη διαμεσολάβηση υπηρεσιών υγείας, τις επιχειρηματικές συμβουλές και την τουριστική προβολή. Στις δύο εταιρείες η Β.Μ. κατείχε ποσοστό 99% και ο Π.Μ. ποσοστό 1% -πρόκειται για αδέρφια. Επίσης, ο Κ.Φ. διατηρούσε ατομική επιχείρηση ενοικίασης αυτοκινήτων χωρίς οδηγό, η οποία επίσης χαρακτηρίζεται από την αστυνομική έρευνα ως εικονική. Συνολικά εντοπίστηκαν εννέα εικονικά φορολογικά παραστατικά, αξίας 149.700 ευρώ.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο διαζύγιο του Κ.Φ. με τη Β.Μ., λίγες ημέρες πριν από τη σύσταση των δύο εταιρειών. Σύμφωνα με τους αστυνομικούς, το διαζύγιο ήταν εικονικό, καθώς οι δύο κατηγορούμενοι εξακολουθούσαν να διαμένουν μαζί.

Η Β.Μ. είχε επίσης αποχωρήσει από το σωματείο την 1η Φεβρουαρίου 2025. Οι Αρχές συνδέουν τις κινήσεις αυτές με την προσπάθεια απόκρυψης της σχέσης μεταξύ της ΜΚΟ και των εταιρειών που πραγματοποιούσαν συναλλαγές μαζί της.

Ο «Παναθηναϊκός της Πιερίας» και οι 250.000 ευρώ στο ποδόσφαιρο

Η άλλη όψη της υπόθεσης οδηγεί στα ερασιτεχνικά ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα της Πιερίας. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο Κ.Φ. φέρεται να διέθεσε περισσότερα από 250.000 ευρώ για τη χρηματοδότηση δύο ποδοσφαιρικών σωματείων, του Αιγινιακού και του Βατανιακού, του επονομαζόμενου και «Παναθηναϊκού της Πιερίας».

Κατά τις αγωνιστικές περιόδους 2023-2024 και 2024-2025, ο Κ.Φ. εμφανίζεται στην έρευνα ως αφανής διοικητικός παράγοντας και χρηματοδότης του Αιγινιακού, ο οποίος αγωνίστηκε αρχικά στην Α’ ερασιτεχνική κατηγορία της ΕΠΣ Πιερίας και στη συνέχεια στη Γ’ Εθνική.

Την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο 2026-2027, ο ίδιος φέρεται να χρηματοδοτούσε τον Βατανιακό, που αγωνίζεται στην Α’ κατηγορία της ΕΠΣ Πιερίας, με στόχο την άνοδο στη Γ’ Εθνική.

Η χρηματοδότηση των ομάδων, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, πραγματοποιούνταν εκτός τραπεζικού συστήματος, με πληρωμές σε μετρητά προς ποδοσφαιριστές, τεχνικό προσωπικό και προμηθευτές, χωρίς την έκδοση των προβλεπόμενων φορολογικών παραστατικών.

Οι Αρχές χαρακτηρίζουν την πρακτική αυτή ως «social laundering», δηλαδή αξιοποίηση αθλητικών σωματείων για τη μετατροπή παράνομων εσόδων σε υπηρεσίες, αγαθά και κοινωνική επιρροή.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα voria.gr, στην περίπτωση του Αιγινιακού, η έρευνα κατέγραψε 62 στοιχήματα που είχε τοποθετήσει ο Κ.Φ. σε αγώνες της ομάδας κατά την περίοδο 2024-2025. Αξιοσημείωτο είναι ότι αρκετά από αυτά αφορούσαν την ήττα του Αιγινιακού, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος φέρεται να αποτελούσε χρηματοδότη του.

Τα 1.000 ευρώ, τα δύο πέναλτι και η κόκκινη κάρτα

Η δεύτερη υποομάδα της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να συγκροτήθηκε τουλάχιστον από τις 15 Σεπτεμβρίου 2026, με τη συμμετοχή του Κ.Φ., του Ν.Κ., γεννημένου το 1983, του Γ.Α., γεννημένου το 1991, και του Κ.Χ., γεννημένου το 1988.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο Κ.Φ. και ο Κ.Χ., που εμφανίζονται ως αφανείς διοικητικοί παράγοντες του Βατανιακού, επιχείρησαν να επηρεάσουν την έκβαση ποδοσφαιρικού αγώνα της ομάδας με τον Αιγινιακό. Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2026 και ολοκληρώθηκε με νίκη του Βατανιακού με σκορ 2-1. Στη διάρκεια της αναμέτρησης καταλογίστηκαν δύο πέναλτι υπέρ του Βατανιακού και μία κόκκινη κάρτα σε βάρος του Αιγινιακού.

Κατά την αστυνομική έρευνα, είχε προηγηθεί καταβολή 1.000 ευρώ για τον επηρεασμό προσώπων που μπορούσαν να παρέμβουν στη διαιτησία του αγώνα. Στην υπόθεση εμπλέκονται, σύμφωνα με τα στοιχεία της Υποδιεύθυνσης, ο Ν.Κ., πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας της ΕΠΣ Πιερίας, ο οποίος ανέλαβε τον ορισμό του διαιτητή, και ο Γ.Α., ο οποίος διηύθυνε ως διαιτητής τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Η συμφωνία, όπως περιγράφεται στην αστυνομική έρευνα, δεν περιοριζόταν στον συγκεκριμένο αγώνα.

Οι Κ.Φ., Ν.Κ. και Κ.Χ. φέρονται να είχαν συμφωνήσει τη συστηματική διαιτητική εύνοια του Βατανιακού καθ’ όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, με σκοπό την άνοδο της ομάδας στη Γ’ Εθνική. Ο Ν.Κ. φέρεται να είχε αναλάβει τη διευθέτηση αγώνων έναντι αμοιβής από 300 έως 500 ευρώ ανά αναμέτρηση. Ιδιαίτερη έμφαση δινόταν στους αγώνες του Βατανιακού με τον ΓΑΣ Σβορώνου και τον Α.Ο. Παραλίας, δύο ομάδες που επίσης διεκδικούσαν την άνοδο. Οι αναμετρήσεις ήταν προγραμματισμένες για τις 7 και 14 Νοεμβρίου 2026 αντίστοιχα.

Η αστυνομική έρευνα κατέγραψε ακόμη μία περίπτωση, αυτή τη φορά σε αγώνα των ομάδων Κ19 του Αστέρα Τρίπολης και του Ηρακλή. Η αναμέτρηση πραγματοποιήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2026, στο πλαίσιο του πρωταθλήματος Super League Κ19, με διαιτητή τον Γ.Α. Στην εν λόγω περίπτωση, ο Κ.Φ., έχοντας λάβει σχετική ενημέρωση από τον Κ.Χ., προχώρησε σε ζωντανό στοιχηματισμό κατά τη διάρκεια του αγώνα, αποκομίζοντας παράνομα κέρδη. Κατόπιν, φέρεται να ενημέρωσε φιλικά του πρόσωπα προκειμένου να τοποθετήσουν αντίστοιχα στοιχήματα.

Στην αστυνομική έκθεση διευκρινίζεται ότι, από τα μέχρι τότε δεδομένα, δεν προέκυπτε συμμετοχή των δύο ποδοσφαιρικών ομάδων στη χειραγώγηση του αποτελέσματος.

Καλαμαριά: Σε καφετέρια στήνονταν οι απάτες με τις δωρεές

Μία καφετέρια στον πεζόδρομο της Καλαμαριάς, απέναντι από το δημαρχείο ήταν το «στρατηγείο» του κυκλώματος. Σύμφωνα με το MEGA, εκεί πραγματοποιούνταν οι συσκέψεις μεταξύ των μελών, και δεν αποκλείεται να γινόταν και οι μοιρασιά στον συγκεκριμένο χώρο.

Σημειώνεται ότι το κατάστημα ανήκει ουσιαστικά στον 37χρονο και τη σύζυγό του, ενώ ένα μικρό ποσοστό (5%) έχει ένα άλλο μέλος του κυκλώματος.