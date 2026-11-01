Σύγκρουση: Το νέο δικαστικό θρίλερ του Mega έρχεται απόψε στις 22:10

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Η «Σύγκρουση», το συγκλονιστικό ερωτικό δικαστικό θρίλερ, 8 επεισοδίων, σε σενάριο Μελίνας Τσαμπάνη και Πέτρου Καλκόβαλη και σκηνοθεσία Αλέκου Κυράνη, κάνει πρεμιέρα απόψε, στις 22:10, στο MEGA.

Σε μια υπόθεση όπου κάθε στοιχείο γεννά νέα ερωτήματα και κάθε αποκάλυψη ανατρέπει όσα θεωρούνταν μέχρι εκείνη τη στιγμή βέβαια, η αλήθεια γίνεται όλο και πιο δυσδιάκριτη. Είναι ο πρωταγωνιστής αθώος ή ένοχος;

Κατηγορείται άδικα ή προσπαθεί να κρύψει όσα συνέβησαν στο τροχαίο δυστύχημα, για το οποίο οδηγείται ενώπιον της δικαιοσύνης;

Η «Σύγκρουση» ξετυλίγει μία ιστορία γεμάτη μυστήριο, αμφιβολίες και ανατροπές, που περιπλέκεται περισσότερο, όσο προχωρά. Κυρίως όμως, γεννά ένα δίλημμα στον θεατή: πίσω από τις κατηγορίες υπάρχει ένας ένοχος που πρέπει να καταδικαστεί ή ένας αθώος που πρέπει να δικαιωθεί;

Τι θα δούμε στην πρεμιέρα, απόψε, στις 22:10, στο MEGA:

Επεισόδιο 1 – «Ίχνη στην άσφαλτο»

Ένα αυτοκίνητο προσκρούει σε μια κολόνα, ένα βροχερό βράδυ, αφήνοντας πίσω του μια νεκρή γυναίκα και πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Ο οδηγός, Φίλιππος Ράπτης, επιζεί τραυματισμένος, αλλά οι γονείς της συντρόφου του, της Εύας, τον κατηγορούν πως προκάλεσε σκόπιμα το δυστύχημα.

Η νεαρή δικηγόρος Άννα Καλογήρου αναλαμβάνει την υπεράσπισή του και βρίσκεται αντιμέτωπη με αντικρουόμενες μαρτυρίες και αμφιλεγόμενα στοιχεία. Ο Φίλιππος παραδέχεται την ευθύνη του ως οδηγός, αρνείται όμως κατηγορηματικά ότι ήθελε να σκοτώσει την Εύα.

Καθώς η Άννα αναζητά την αλήθεια, ένα απροσδόκητο στοιχείο έρχεται να περιπλέξει ακόμη περισσότερο την υπόθεση.

Δείτε εδώ το trailer:

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Καπουράνης, Ελίζα Σκολίδη, Μαρία Ναυπλιώτου, Νίκος Ψαρράς, Κάτια Γκουλιώνη, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Ευαγγελία Συριοπούλου, Λεωνίδας Κακούρης, Ναταλία Σουίφτ, Άγγελος Ανδριόπουλος, Κώστας Φιλίππογλου, Αλέξανδρος Βάρθης, Άρης Νινίκας, Χριστίνα Μαθιουλάκη, Τάσος Τσούκαλης, Ελένη Στεργίου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Ζαχαρίας Γουέλα, Θοδωρής Προκοπίου, Διαμαντής Αδαμαντίδης, Πύρρος Θεοφανόπουλος, Κωνσταντίνος Σειριδάκης, Χριστίνα Χριστοδούλου, Μάρθα Τομπουλίδου, Βαγγέλης Τσαρκοβίτσας, Δημήτρης Πασσάς, Κωνσταντίνα Μεσσίνη.

Σενάριο: Μελίνα Τσαμπάνη-Πέτρος Καλκόβαλης

Σκηνοθεσία: Αλέκος Κυράνης