Μελόνι: «Αφόρητος ο πολιτισμικός ρατσισμός της Αριστεράς» για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας

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Σφοδρή επίθεση στην ιταλική Αριστερά εξαπέλυσε η πρωθυπουργός της Ιταλίας,Τζόρτζια Μελόνι, κατηγορώντας την για «αφόρητο πολιτισμικό ρατσισμό» όσον αφορά την επιλογή του επόμενου Προέδρου της Δημοκρατίας. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η ίδια δεν σκοπεύει να διεκδικήσει το ανώτατο πολιτειακό αξίωμα, καθώς προτεραιότητά της παραμένει η ολοκλήρωση της κυβερνητικής της θητείας και η διεκδίκηση της επανεκλογής της.

Οι δηλώσεις της περιλαμβάνονται στο νέο βιβλίο του Ιταλού δημοσιογράφου Μπρούνο Βέσπα, με τίτλο «Ιστορία της Δεύτερης Δημοκρατίας: Από τον Μπερλουσκόνι στη Μελόνι, από τον Πρόντι στη Σλάιν», το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει τη Δευτέρα (2/11).

Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA, η Μελόνι αμφισβήτησε την αντίληψη ότι ο Πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας πρέπει απαραίτητα να προέρχεται από τον χώρο της Κεντροαριστεράς.

«Γιατί ένας συντηρητικός να μην μπορεί να γίνει Πρόεδρος της Δημοκρατίας;»

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός υποστήριξε ότι δεν υπάρχει λόγος να προκαλεί αντιδράσεις το ενδεχόμενο ένας πολιτικός με συντηρητικές αντιλήψεις να αναλάβει στο μέλλον την προεδρία της χώρας.

Όπως ανέφερε, θεωρεί απαράδεκτο να αντιμετωπίζονται οι πολίτες που δεν ανήκουν στην Αριστερά ως άνθρωποι με λιγότερα πολιτικά δικαιώματα ή μικρότερη αξία.

Μάλιστα, κατηγόρησε ορισμένους εκπροσώπους της Αριστεράς ότι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν περίπου τη μισή Ιταλία ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας, παρά το γεγονός ότι, όπως σημείωσε, κάποιοι από αυτούς υποστήριζαν τη Σοβιετική Ένωση στα νεανικά τους χρόνια.

Η Μελόνι χαρακτήρισε τη στάση αυτή «αφόρητο πολιτισμικό ρατσισμό», επιμένοντας ότι η πολιτική προέλευση ενός προσώπου δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο για την ανάδειξή του στο ανώτατο πολιτειακό αξίωμα.

«Η Αριστερά θεωρεί τους θεσμούς ιδιοκτησία της»

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας προχώρησε ακόμη περισσότερο, κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι αντιδρά έντονα κάθε φορά που τίθεται το ενδεχόμενο η επόμενη κυβερνητική πλειοψηφία της Κεντροδεξιάς να υποδείξει τον νέο Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Κατά τη Μελόνι, οι αντιδράσεις αυτές αποκαλύπτουν μια αντίληψη σύμφωνα με την οποία ορισμένες πολιτικές δυνάμεις θεωρούν ότι έχουν αποκλειστικό δικαίωμα στη διαχείριση των θεσμών.

Η ίδια έκανε λόγο για υπερβολικές αντιδράσεις της Αριστεράς απέναντι στην προοπτική ανάδειξης ενός συντηρητικού προσώπου στην προεδρία, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη στάση φανερώνει μια ιδιοκτησιακή αντίληψη για τους κρατικούς θεσμούς.

«Το Κυρηνάλιο δεν βρίσκεται στα σχέδιά μου»

Παρά την τοποθέτησή της υπέρ της δυνατότητας εκλογής ενός συντηρητικού Προέδρου της Δημοκρατίας, η Μελόνι απέκλεισε το ενδεχόμενο να επιδιώκει η ίδια τη μετακίνησή της στο Κυρηνάλιο, την έδρα της ιταλικής προεδρίας.

Όπως εξήγησε, είναι απόλυτα προσηλωμένη στην ολοκλήρωση της τρέχουσας κυβερνητικής θητείας της και επιθυμεί να ζητήσει εκ νέου την εμπιστοσύνη των Ιταλών πολιτών για ακόμη πέντε χρόνια.

Η συζήτηση για τον επόμενο Πρόεδρο της Δημοκρατίας έχει ήδη αρχίσει στην Ιταλία, παρότι η δεύτερη θητεία του σημερινού προέδρου, Σέρτζιο Ματαρέλα, ολοκληρώνεται το 2029.

Η Μελόνι είχε τοποθετηθεί και τον περασμένο Ιούνιο υπέρ της προοπτικής εκλογής ενός προσώπου από τον χώρο της Δεξιάς, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική του προέλευση δεν πρέπει να αποκλείει την ανάληψη του αξιώματος.

Από την πλευρά της, η αντιπολίτευση έχει επισημάνει ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει να λειτουργεί ως υπερκομματικός θεσμός και να εκπροσωπεί το σύνολο των Ιταλών πολιτών.