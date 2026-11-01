«Είμαι το έπαθλο, είμαι ιδιοφυΐα»: Ο «απατεώνας του Tinder» ισχυρίζεται ότι έβγαλε 100 εκατ. δολάρια και ετοιμάζει εφαρμογή γνωριμιών

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Προκλητικές δηλώσεις για τις γυναίκες, τα χρήματα και τη δημοσιότητα που απέκτησε μετά το ντοκιμαντέρ του Netflix έκανε ο διαβόητος «απατεώνας του Tinder», Σάιμον Λεβιέβ, ο οποίος ισχυρίζεται ότι έχει κερδίσει περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια από τη φήμη του. Ο 36χρονος, που έγινε παγκοσμίως γνωστός για τις καταγγελίες γυναικών ότι τις εξαπάτησε αποσπώντας τους τεράστια χρηματικά ποσά, δηλώνει πλέον «ιδιοφυΐα», ετοιμάζει δική του εφαρμογή γνωριμιών και αποκαλύπτει ότι φιλοδοξεί ακόμη και να γίνει πρωθυπουργός του Ισραήλ.

Σε αποκλειστική συνέντευξή του στη βρετανική The Sun, που δημοσιεύθηκε την Κυριακή (1/11), ο Λεβιέβ εμφανίζεται αμετανόητος για τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιεί εμπορικά τη δημοσιότητά του, υποστηρίζοντας ότι η εικόνα του «κακού» που δημιουργήθηκε γύρω από το όνομά του εξελίχθηκε σε επικερδή επιχείρηση.

Ο ίδιος επιμένει ότι οι καταγγελίες των γυναικών που πρωταγωνίστησαν στο ντοκιμαντέρ του Netflix είναι ψευδείς, ενώ ισχυρίζεται πως η παγκόσμια αναγνωρισιμότητα τού άνοιξε επαγγελματικές πόρτες που διαφορετικά θα παρέμεναν κλειστές.

«Είμαι το έπαθλο» – Ισχυρίζεται ότι χρεώνει 10.000 λίρες για 45 λεπτά

Αναφερόμενος στην προσωπική του ζωή, ο Σάιμον Λεβιέβ υποστήριξε ότι χιλιάδες γυναίκες εξακολουθούν να ενδιαφέρονται ερωτικά γι’ αυτόν, παρά τη δημοσιότητα γύρω από το παρελθόν του.

Όπως ανέφερε, μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ έχει δεχθεί προσεγγίσεις από δεκάδες χιλιάδες γυναίκες, ενώ αποδίδει αυτή την προσοχή στην εικόνα ενός άνδρα που δεν λυγίζει μπροστά στην κριτική.

«Είμαι το έπαθλο», δήλωσε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η εμφάνιση, η εξυπνάδα και η επαγγελματική του επιτυχία τον καθιστούν ιδιαίτερα περιζήτητο.

Μάλιστα, ισχυρίστηκε ότι χρεώνει 10.000 λίρες για μια συμβουλευτική συνεδρία διάρκειας 45 λεπτών, παρουσιάζοντας τον χρόνο του ως προνόμιο που λίγοι μπορούν να αποκτήσουν.

Οι ισχυρισμοί του για τις απολαβές και τα εισοδήματά του δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Από τον «απατεώνα του Tinder» σε δημιουργό εφαρμογής γνωριμιών

Η πιο παράδοξη επιχειρηματική του πρωτοβουλία είναι η σχεδιαζόμενη εφαρμογή γνωριμιών με την ονομασία Safe Love, την οποία παρουσιάζει ως ένα ασφαλές περιβάλλον για όσους αναζητούν σύντροφο στο διαδίκτυο.

Ο Λεβιέβ υποστηρίζει ότι η εμπειρία του στην εξαπάτηση και τη χειραγώγηση ανθρώπων του επιτρέπει να αναγνωρίζει τις μεθόδους που χρησιμοποιούν επιτήδειοι στις διαδικτυακές γνωριμίες.

Σε προηγούμενη συνέντευξή του στη βρετανική εκπομπή «This Morning» του ITV, είχε παραδεχθεί ότι γνωρίζει πώς να λέει ψέματα, να εξαπατά και να χειραγωγεί ανθρώπους, παρουσιάζοντας αυτές τις γνώσεις ως εφόδια για τη δημιουργία της εφαρμογής.

Σύμφωνα με όσα έχει ανακοινώσει, η πλατφόρμα θα διαθέτει αυστηρότερους ελέγχους ταυτοποίησης των χρηστών και λειτουργίες ασφαλείας για τις συναντήσεις που πραγματοποιούνται εκτός διαδικτύου.

Η εφαρμογή δεν έχει ακόμη κυκλοφορήσει.

Ζητούν από Apple και Google να μπλοκάρουν την εφαρμογή του

Τα σχέδια του Λεβιέβ έχουν ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον χώρο των διαδικτυακών γνωριμιών.

Σύμφωνα με το Διεθνές Κονσόρτσιουμ Ερευνητικών Δημοσιογράφων (ICIJ), η ένωση Online Dating and Discovery Association (ODDA), που εκπροσωπεί επιχειρήσεις στον κλάδο των γνωριμιών, απευθύνθηκε στην Apple και την Google ζητώντας να εξετάσουν το ενδεχόμενο να μην επιτρέψουν τη διάθεση της εφαρμογής τους μέσω των ηλεκτρονικών καταστημάτων τους.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ένωσης, Σάιμον Νιούμαν, υποστήριξε ότι η συμμετοχή ενός καταδικασμένου απατεώνα στη βιομηχανία των διαδικτυακών γνωριμιών υπονομεύει τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την αντιμετώπιση της απάτης.

Παρά τις αντιδράσεις, ο Λεβιέβ εμφανίζεται αποφασισμένος να προχωρήσει με τα σχέδιά του, υποστηρίζοντας ότι έχει αποκαταστήσει τη ζωή του και έχει αφήσει πίσω του το εγκληματικό παρελθόν του.

Αρώματα, κρυπτονομίσματα και πολυτελής ζωή

Στη συνέντευξή του στη The Sun, ο 36χρονος παρουσίασε σειρά από επιχειρηματικά σχέδια που, όπως υποστηρίζει, αποσκοπούν στην περαιτέρω αξιοποίηση της αναγνωρισιμότητάς του.

Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η δημιουργία σειράς αρωμάτων, νέα εγχειρήματα στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, συνεργασίες με γνωστά πρόσωπα και δραστηριότητες στον χώρο της ψυχαγωγίας.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι έχει αξιοποιήσει τη δημοτικότητά του μέσω της πλατφόρμας Cameo, προσφέροντας εξατομικευμένα βιντεοσκοπημένα μηνύματα έναντι αμοιβής.

Ο Λεβιέβ παραδέχθηκε ακόμη ότι οι φωτογραφίες του μέσα σε ιδιωτικά αεροσκάφη και πολυτελή αυτοκίνητα αποτελούν κομμάτι της δημόσιας εικόνας που έχει δημιουργήσει.

Όπως εξήγησε, ακόμη και τα χαρακτηριστικά γυαλιά που φορά δεν είναι απαραίτητα για την όρασή του, αλλά αποτελούν στοιχείο της προσωπικής του ταυτότητας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Θέλει να γίνει πρωθυπουργός του Ισραήλ

Οι φιλοδοξίες του δεν περιορίζονται στις επιχειρήσεις. Ο Λεβιέβ αποκάλυψε ότι ένα από τα μεγαλύτερα όνειρά του είναι να αναλάβει την πρωθυπουργία του Ισραήλ.

Υποστήριξε ότι θα μπορούσε να προσελκύσει νεαρούς ψηφοφόρους που τον γνωρίζουν από το TikTok, καθώς και ανθρώπους που ταυτίζονται με την προσωπική του διαδρομή.

Μάλιστα, ανέφερε ότι είχε πραγματοποιήσει δική του δημοσκοπική έρευνα το 2022, από την οποία, όπως ισχυρίζεται, προέκυπτε ότι θα μπορούσε να συγκεντρώσει αρκετές ψήφους για να εισέλθει στο ισραηλινό Κοινοβούλιο.

Δεν παρουσίασε, ωστόσο, ανεξάρτητα επαληθεύσιμα στοιχεία που να τεκμηριώνουν αυτούς τους ισχυρισμούς.

Το ντοκιμαντέρ του Netflix και οι γυναίκες που τον κατήγγειλαν

Ο Σάιμον Λεβιέβ, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Σιμόν Γεχούντα Χαγιούτ, έγινε διεθνώς γνωστός το 2022 μέσα από το ντοκιμαντέρ του Netflix «The Tinder Swindler».

Σύμφωνα με τις καταγγελίες που παρουσιάστηκαν στην παραγωγή, ο Ισραηλινός προσέγγιζε γυναίκες μέσω της εφαρμογής Tinder, υποδυόμενος τον γιο δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία που δραστηριοποιούνταν στον χώρο των διαμαντιών.

Ακολουθούσαν πολυτελή ραντεβού, ακριβά δώρα και ταξίδια με ιδιωτικά αεροσκάφη, προκειμένου να κερδίσει την εμπιστοσύνη τους.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις καταγγέλλουσες, επικαλούνταν απειλές κατά της ζωής του και έκτακτα οικονομικά προβλήματα, ζητώντας μεγάλα χρηματικά ποσά τα οποία οι γυναίκες δανείζονταν ή συγκέντρωναν μέσω πιστωτικών καρτών.

Η συνολική οικονομική ζημιά από τις καταγγελλόμενες απάτες έχει εκτιμηθεί σε περίπου 7 εκατομμύρια λίρες.

Το 2019 ο Λεβιέβ συνελήφθη στην Ελλάδα και εκδόθηκε στο Ισραήλ, όπου καταδικάστηκε για αδικήματα απάτης, κλοπής και πλαστογραφίας. Του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 15 μηνών, από την οποία εξέτισε περίπου πέντε μήνες.

Οι συγκεκριμένες καταδίκες δεν αφορούσαν όλες τις καταγγελίες που παρουσιάστηκαν στο ντοκιμαντέρ, τις οποίες ο ίδιος εξακολουθεί να αρνείται.

Παρά τις αντιδράσεις των γυναικών που υποστηρίζουν ότι καταστράφηκαν οικονομικά εξαιτίας του, ο Λεβιέβ δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει να εκμεταλλεύεται τη δημοσιότητά του, μετατρέποντας το όνομα με το οποίο έγινε διαβόητος σε εμπορικό πλεονέκτημα.