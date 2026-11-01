Αιμίλιος Χειλάκης: «Αν δεν είχα την Αθηνά δίπλα μου, δεν ξέρω πώς θα μπορούσα να είμαι»

Για τη βαθιά σχέση που τον συνδέει με την Αθηνά Μαξίμου, τις δυσκολίες που έχουν αντιμετωπίσει στην κοινή τους πορεία, αλλά και την απώλεια της μητέρας του μίλησε ο Αιμίλιος Χειλάκης, σε συνέντευξη που παραχώρησε μαζί με τη σύζυγό του στην εκπομπή «For You». Ο ηθοποιός εξομολογήθηκε πόσο καθοριστική υπήρξε η στήριξή της στη διαχείριση του πένθους του, ενώ το ζευγάρι αναφέρθηκε και στις σοβαρές οικονομικές δυσκολίες που χρειάστηκε να ξεπεράσει.

Οι δύο ηθοποιοί μίλησαν αρχικά για τη σχέση τους, τονίζοντας ότι, πέρα από την προσωπική τους ζωή, τους συνδέει και μια ισχυρή επαγγελματική συνεργασία.

«Είμαστε δύο άνθρωποι που συνεργάζονται, αγαπιούνται πολύ. Ακόμα κι αν δεν ήμασταν ζευγάρι, θα ήμασταν αγαπημένοι συνεργάτες», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Αθηνά Μαξίμου: «Αντιμετωπίσαμε οικονομικές καταστροφές»

Η Αθηνά Μαξίμου παραδέχθηκε ότι η κοινή τους πορεία δεν ήταν πάντα εύκολη, καθώς βρέθηκαν αντιμέτωποι ακόμη και με σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

«Πολλές δυσκολίες αντιμετωπίσαμε ως ζευγάρι, οικονομικές καταστροφές», αποκάλυψε η ηθοποιός.

Από την πλευρά του, ο Αιμίλιος Χειλάκης εξήγησε πόσο σημαντική είναι για εκείνον η γνώμη των ανθρώπων που αγαπά και θαυμάζει, ιδιαίτερα της συζύγου του.

«Εγώ θέλω να βλέπω τον εαυτό μου στον καθρέφτη και να βλέπω την Αθηνά. Εγώ ετεροκαθορίζομαι από τους ανθρώπους που θαυμάζω. Τους βλέπω πώς με κοιτάνε και έτσι καταλαβαίνω ποιος έχω γίνει», δήλωσε.

Η συγκινητική εξομολόγηση για τον θάνατο της μητέρας του

Ιδιαίτερα φορτισμένος εμφανίστηκε ο ηθοποιός όταν αναφέρθηκε στην πρόσφατη απώλεια της μητέρας του, εξηγώντας ότι η παρουσία της Αθηνάς Μαξίμου τον βοήθησε να αντιμετωπίσει μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο της ζωής του.

«Το χέρι της Αθηνάς είναι πάντα δίπλα μου. Πρόσφατα που είχα την απώλεια της μητέρας μου, αν δεν είχα την Αθηνά δίπλα μου, δεν ξέρω πώς θα μπορούσα να είμαι πιο συνεπής στο κοινωνικό σύνολο. Μπορεί να ήμουν ένας κλεισμένος άνθρωπος στον εαυτό μου, να πενθώ. Αυτό κάνεις όταν χάνεις τη μητέρα σου. Στο πένθος φοβόμαστε να αφεθούμε στους άλλους», εξομολογήθηκε.

«Θέλει γενναίους ανθρώπους η σχέση»

Ο Αιμίλιος Χειλάκης αναφέρθηκε και στις στιγμές αμφιβολίας που μπορούν να προκύψουν ακόμη και σε μια μακροχρόνια σχέση, τονίζοντας ότι η αγάπη δεν είναι μόνο συναίσθημα, αλλά και συνειδητή επιλογή.

«Δεν υπάρχει ζευγάρι να μην έχει σκεφτεί “τι κάνω εγώ, να σηκωθώ να είμαι μόνος;”. Η γενναιότητα είναι ότι συνεχίζεις. Θέλει γενναίους ανθρώπους η σχέση. Είναι επιλογή να αγαπάς και να μη γίνεσαι ο ρίψασπις στη σχέση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός.