Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

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Επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε το Σάββατο, σύμφωνα και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο.

Άστατος καιρός προβλέπεται για σήμερα Κυριακή (01-11-2026) και τουλάχιστον μέχρι και τη Δευτέρα (02-11-2026) κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια καθώς και την ανατολική νησιωτική χώρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Κυριακή (01-11-2026)

α. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία έως αργά τη νύχτα.

β. Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου έως αργά τη νύχτα.

γ. Στα Δωδεκάνησα.

Αύριο Δευτέρα (02-11-2026)

α. Στα νησιά του Ιονίου, από τις μεσημβρινές ώρες.

β. Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια, από το απόγευμα.

γ. Στα Δωδεκάνησα, κατά διαστήματα, έως αργά τη νύχτα.