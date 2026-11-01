Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

Επικαιροποιήθηκε σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ, χωρίς να καταγράφονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό. Άστατος καιρός με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων προβλέπεται για την Κυριακή (01-11-2026) και τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα (02-11-2026) στα δυτικά, τα βόρεια και την ανατολική νησιωτική χώρα.

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Καιρός, Βροχές, Καταιγίδες,
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ, χωρίς να υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο.
  • Άστατος καιρός προβλέπεται για σήμερα Κυριακή (01-11-2026) και τουλάχιστον μέχρι και τη Δευτέρα (02-11-2026) με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.
  • Τα ισχυρά φαινόμενα αφορούν σήμερα την κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, ενώ αύριο Δευτέρα θα επηρεάσουν το Ιόνιο και τα δυτικά.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε το  Σάββατο, σύμφωνα και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.  Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο.

Κακοκαιρία τύπου «Π» με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλάζι – Οι περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο

Άστατος καιρός προβλέπεται για σήμερα Κυριακή (01-11-2026) και τουλάχιστον μέχρι και τη Δευτέρα (02-11-2026) κυρίως στα  δυτικά, τα βόρεια καθώς και την ανατολική νησιωτική χώρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και  καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Κυριακή (01-11-2026)

α. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία έως αργά τη  νύχτα.

β. Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου έως αργά τη νύχτα.

γ. Στα Δωδεκάνησα.

Αύριο Δευτέρα (02-11-2026)

α. Στα νησιά του Ιονίου, από τις μεσημβρινές ώρες.

β. Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια, από το απόγευμα.

γ. Στα Δωδεκάνησα, κατά διαστήματα, έως αργά τη νύχτα.

 

 

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