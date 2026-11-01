Λάρισα: Απόπειρα ένοπλης ληστείας με πυροβολισμούς σε εταιρεία – Οι δράστες άνοιξαν πυρ κατά φύλακα και κράτησαν δύο ομήρους

Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές αρχές περίπου στις δύο τα ξημερώματα, έπειτα από απόπειρα ένοπλης ληστείας σε βιομηχανική μονάδα επί της οδού Λάρισας – Αμπελώνα. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ομάδα 4 ατόμων, κάποιοι εκ των οποίων έφεραν οπλισμό, κατάφεραν να εισέλθουν στον προαύλιο χώρο της επιχείρησης και απειλώντας με τα όπλα τους υπαλλήλους ιδιωτικής ασφάλειας (σεκιούριτι), προχώρησαν στην ακινητοποίησή τους.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα onlarissa. gr, ένας από τους φύλακες ειδοποίησε την ΕΛ.ΑΣ., αναφέροντας ότι οι κακοποιοί άρχισαν να πυροβολούν εναντίον του την ώρα που βρισκόταν μέσα στο όχημά του.

Την ίδια στιγμή, δύο ακόμη εργαζόμενοι της ιδιωτικής ασφάλειας φέρονται να κρατούνταν όμηροι από τους ενόπλους στο εσωτερικό του κτηρίου, γεγονός που σήμανε συναγερμό στις αστυνομικές αρχές. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στην περιοχή και ακολούθησε καταδίωξη, καθώς οι τέσσερις δράστες εγκατέλειψαν την προσπάθειά τους και διέφυγαν με ΙΧ αυτοκίνητο, αφήνοντας πίσω τους δύο φύλακες που κρατούσαν ομήρους.

Έκαψαν το όχημα διαφυγής

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το αυτοκίνητο με το οποίο διέφυγαν οι δράστες εντοπίστηκε σε περιοχή κοντά στο χωριό Δαμάσι. Oι δράστες φέρεται να έβαλαν φωτιά στο όχημα προκειμένου να εξαφανίσουν τα ίχνη τους. Από τον έλεγχο των πινακίδων κυκλοφορίας προέκυψε ότι ήταν πλαστές και αντιστοιχούσαν σε διαφορετικό αυτοκίνητο.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και σύλληψη των δραστών, και στο πλαίσιο αυτό προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή διαφυγής τους μετά την πυρπόληση του οχήματος.

ενώ όπως προκύπτει από την έρευνα των αρχών στόχος των δραστών ήταν χρηματοκιβώτιο της εταιρείας ή ΑΤΜ που υπήρχε στον χώρο. Βεβαίως, φαίνεται πως δεν γνώριζαν, όπως όλα δείχνουν, ότι το συγκεκριμένο ΑΤΜ εξυπηρετούσε αποκλειστικά καταθέσεις χρημάτων.