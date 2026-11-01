Μητέρα παιδιού με λευχαιμία αποκαλύπτει πώς την προσέγγισε η «αμαρτωλή» ΜΚΟ – «Εκμεταλλεύτηκαν την ανάγκη μου, νιώθω προδοσία»

Κύμα οργής προκαλεί η αποκάλυψη της δράσης εγκληματικού δικτύου στη Βόρεια Ελλάδα, τα μέλη του οποίου χρησιμοποιούσαν Μη Κυβερνητική Οργάνωση ως προκάλυμμα για να υπεξαιρούν ποσά από εράνους που γίνονταν για παιδιά με σοβαρές ασθένειες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών, οι δωρεές ευαισθητοποιημένων πολιτών, ανθρώπων των επιχειρήσεων, του καλλιτεχνικού και του αθλητικού χώρου διοχετεύονταν στη χρηματοδότηση της χλιδάτης ζωής των κατηγορουμένων, καθώς και σε παράνομες δραστηριότητες που συνδέονται με «στημένους» αγώνες ποδοσφαίρου.

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία μητέρας ενός 12χρονου αγοριού που δίνει μάχη με τη λευχαιμία, η οποία περιέγραψε στο ThessPost.gr πώς η ανάγκη της οικογένειάς της για οικονομική στήριξη φέρεται να μετατράπηκε σε μέσο συγκέντρωσης χρημάτων για την οργάνωση.

«Μου είπαν ότι είναι μια σελίδα που βοηθά τα παιδιά που είναι άρρωστα»

Όλα ξεκίνησαν πριν από μερικούς μήνες, όταν η μητέρα άκουσε πρώτη φορά για τη ΜΚΟ από μητέρες στην κλινική όπου νοσηλευόταν ο γιος της, με λευχαιμία. «Ήμουν στο νοσοκομείο και μιλούσα με μητέρες που είχαν άρρωστα παιδιά μέσα. Δυσκολευόμουν πάρα πολύ και προσευχόμουν, όχι μόνο για το παιδί μου. Και άκουσα ότι η ….. βοηθάει. Και ρώτησα, Τι είναι αυτό ……..; Και μου είπαν ότι είναι μια σελίδα που βοηθά τα παιδιά που είναι άρρωστα και είπα, πώς μπορώ κι εγώ; Και εγώ θέλω βοήθεια, εάν υπάρχει περίπτωση να βοηθήσουν κι εμένα».

«Είσαι έτοιμη; Ξέρεις ότι θα βάλουμε φωτογραφίες από το παιδί;»

Μέσω των γονέων, εξηγεί πως ήρθε σε επικοινωνία με την 35χρονη η οποία φέρεται να είναι ένα από τα ηγετικά στελέχη του κυκλώματος και έχει συλληφθεί, η οποία την ενημέρωσε ότι θα δημοσιευτούν φωτογραφίες του παιδιού της, αλλά και στοιχεία για την ασθένειά του, στα social media. «Με ρώτησε, ‘’είσαι εντάξει να βάλουμε φωτογραφίες του παιδιού; Είσαι έτοιμη; ξέρεις ότι θα βάλουμε το παιδί;’’ κι εγώ είπα ναι. Μου μάζεψαν ένα μεγάλο ποσό και μου έβαλαν μια κάρτα Flex One στο κινητό που μπορούσα να πληρώνω, να ψωνίζω για το παιδί, να πάρω ρούχα, φαΐ, ό,τι είχα ανάγκη», περιγράφει, λέγοντας πως δεν γνωρίζει πόσα ήταν συνολικά τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν για το παιδί της.

Πώς οι φωτογραφίες άρρωστων παιδιών γέμιζαν τους λογαριασμούς τους

Η μαρτυρία της μητέρας στο ThessPost.gr, επιβεβαιώνει ότι η ΜΚΟ δημοσίευε ιστορίες άρρωστων παιδιών στα social media συνοδευόμενες από φωτογραφίες αλλά και διαβεβαιώσεις για «απόλυτη διαφάνεια». Σκοπός, να ευαισθητοποιήσει πολίτες να δώσουν το υστέρημά τους, πεπεισμένοι πως έκαναν μια καλή πράξη. Στην πραγματικότητα, μόνο ένα μικρό μέρος των χρημάτων που μαζεύονταν για κάθε παιδί, κατέληγε εν τέλει σε αυτό.

Η ίδια μετά τις αποκαλύψεις αισθάνεται, όπως λέει, προδοσία και εκμετάλλευση καθώς όλα τα στοιχεία του παιδιού της εκτέθηκαν στο διαδίκτυο, ώστε να συγκεντρωθούν χρήματα με σκοπό το κέρδος. «Μακάρι να μην έχει κανείς ανάγκη από τέτοια λεφτά, από τέτοια αρρώστια. Όλα τα παιδιά να είναι καλά. Εάν το έχουν κάνει αυτό, είναι κρίμα. Γιατί έχουμε άρρωστα παιδιά.. και βάλαμε τα παιδιά μας μέσα, να τα κοιτάει ο κόσμος. Βάλαμε φωτογραφίες, βάλαμε πόσων χρονών είναι, τι ασθένειες έχουν. Από ανάγκη το κάναμε αυτό. Και είναι κρίμα», καταλήγει.