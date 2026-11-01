ΝΔ για επίθεση στο γραφείο του Θάνου Πλεύρη: «Φασιστική ενέργεια θρασύδειλων τραμπούκων»

Εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (1/11) στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου στεγάζεται το πολιτικό γραφείο του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, στο Κολωνάκι. Η Νέα Δημοκρατία καταδίκασε το περιστατικό κάνοντας λόγο για «φασιστική ενέργεια θρασύδειλων τραμπούκων» και κάλεσε όλα τα πολιτικά κόμματα να αποδοκιμάσουν απερίφραστα την ενέργεια. Από την έκρηξη του αυτοσχέδιου μηχανισμού προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην είσοδο του κτιρίου, ενώ στο σημείο εντοπίστηκαν υπολείμματα από κλιμάκιο του ΤΕΕΜ.

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Πηγή: @thanosplevris/X
Πηγή: @thanosplevris/X
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (1/11) στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου στεγάζεται το πολιτικό γραφείο του Θάνου Πλεύρη, στο Κολωνάκι.
  • Από την έκρηξη προκλήθηκαν φθορές στην κεντρική είσοδο και έσπασαν τζάμια, ενώ κλιμάκιο του ΤΕΕΜ εντόπισε στο σημείο δύο γκαζάκια και τρεις κροτίδες.
  • Με ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει την επίθεση, κάνοντας λόγο για «φασιστική ενέργεια θρασύδειλων τραμπούκων» και καλώντας όλα τα κόμματα να αποδοκιμάσουν απερίφραστα το περιστατικό.

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Την εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια στο πολιτικό γραφείο του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, στο Κολωνάκι, τα ξημερώματα της Κυριακής (1/11), καταδικάζει με ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία, κάνοντας λόγο για «φασιστική ενέργεια θρασύδειλων τραμπούκων» και καλώντας όλα τα πολιτικά κόμματα να αποδοκιμάσουν απερίφραστα το περιστατικό.

«Η επίθεση στο πολιτικό γραφείο του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και Βουλευτή Α΄ Αθηνών Θάνου Πλεύρη, είναι μια ακόμα φασιστική ενέργεια θρασύδειλων τραμπούκων, οι οποίοι μάλιστα δεν δίστασαν να τοποθετήσουν εκρηκτικούς μηχανισμούς στην είσοδο του γραφείου του στο κέντρο της Αθήνας», αναφέρει χαρακτηριστικά το κυβερνών κόμμα.

Στην ανακοίνωσή της, η Νέα Δημοκρατία υπογραμμίζει ότι καταδικάζει κάθε μορφή βίας, ζητώντας αντίστοιχη τοποθέτηση από το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων.

«Η Νέα Δημοκρατία στέκεται αταλάντευτα απέναντι σε κάθε μορφή βίας και καλεί όλα τα κόμματα να εκφράσουν καθαρά και δυνατά την αυτονόητη αποδοκιμασία και καταδίκη τους.

Η Δημοκρατία μας και όσοι την υπηρετούν, δεν εκφοβίζονται ούτε πτοούνται από τους εχθρούς της», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πώς έγινε η επίθεση με γκαζάκια στο γραφείο του Θάνου Πλεύρη

Υπενθυμίζεται ότι η εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε περίπου στις 02:10 τα ξημερώματα της Κυριακής (1/11), στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου στεγάζεται το πολιτικό γραφείο του Θάνου Πλεύρη, στην οδό Αλεξάνδρου Σούτσου, στο Κολωνάκι.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., δύο άγνωστοι δράστες τοποθέτησαν αυτοσχέδιο μηχανισμό αποτελούμενο από δύο γκαζάκια στην είσοδο του κτιρίου, με αποτέλεσμα να σημειωθεί έκρηξη.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν φθορές στην κεντρική πόρτα της πολυκατοικίας, ενώ έσπασαν τζάμια, με θραύσματα να εκτοξεύονται στον περιβάλλοντα χώρο.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), το οποίο εντόπισε δύο γκαζάκια, εκ των οποίων το ένα είχε διαρραγεί και το άλλο παρέμενε άθικτο, καθώς και τρεις κροτίδες.

 

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