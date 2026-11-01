ΝΔ για επίθεση στο γραφείο του Θάνου Πλεύρη: «Φασιστική ενέργεια θρασύδειλων τραμπούκων»

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Την εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια στο πολιτικό γραφείο του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, στο Κολωνάκι, τα ξημερώματα της Κυριακής (1/11), καταδικάζει με ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία, κάνοντας λόγο για «φασιστική ενέργεια θρασύδειλων τραμπούκων» και καλώντας όλα τα πολιτικά κόμματα να αποδοκιμάσουν απερίφραστα το περιστατικό.

«Η επίθεση στο πολιτικό γραφείο του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και Βουλευτή Α΄ Αθηνών Θάνου Πλεύρη, είναι μια ακόμα φασιστική ενέργεια θρασύδειλων τραμπούκων, οι οποίοι μάλιστα δεν δίστασαν να τοποθετήσουν εκρηκτικούς μηχανισμούς στην είσοδο του γραφείου του στο κέντρο της Αθήνας», αναφέρει χαρακτηριστικά το κυβερνών κόμμα.

Στην ανακοίνωσή της, η Νέα Δημοκρατία υπογραμμίζει ότι καταδικάζει κάθε μορφή βίας, ζητώντας αντίστοιχη τοποθέτηση από το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων.

«Η Νέα Δημοκρατία στέκεται αταλάντευτα απέναντι σε κάθε μορφή βίας και καλεί όλα τα κόμματα να εκφράσουν καθαρά και δυνατά την αυτονόητη αποδοκιμασία και καταδίκη τους.

Η Δημοκρατία μας και όσοι την υπηρετούν, δεν εκφοβίζονται ούτε πτοούνται από τους εχθρούς της», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πώς έγινε η επίθεση με γκαζάκια στο γραφείο του Θάνου Πλεύρη

Υπενθυμίζεται ότι η εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε περίπου στις 02:10 τα ξημερώματα της Κυριακής (1/11), στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου στεγάζεται το πολιτικό γραφείο του Θάνου Πλεύρη, στην οδό Αλεξάνδρου Σούτσου, στο Κολωνάκι.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., δύο άγνωστοι δράστες τοποθέτησαν αυτοσχέδιο μηχανισμό αποτελούμενο από δύο γκαζάκια στην είσοδο του κτιρίου, με αποτέλεσμα να σημειωθεί έκρηξη.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν φθορές στην κεντρική πόρτα της πολυκατοικίας, ενώ έσπασαν τζάμια, με θραύσματα να εκτοξεύονται στον περιβάλλοντα χώρο.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), το οποίο εντόπισε δύο γκαζάκια, εκ των οποίων το ένα είχε διαρραγεί και το άλλο παρέμενε άθικτο, καθώς και τρεις κροτίδες.