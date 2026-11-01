Μαρινάκης για την επίθεση στο γραφείο Πλεύρη: Η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται και δεν πρόκειται ποτέ να λειτουργήσει με τους όρους τους

Εγκληματική ενέργεια από θρασύδειλους χαρακτήρισε την επίθεση με γκαζάκια στο πολιτικό γραφείο του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Υπογραμμίζει ότι η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται και εκφράζει την εμπιστοσύνη του στην Ελληνική Αστυνομία για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

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Παύλος Μαρινάκης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εγκληματική ενέργεια από θρασύδειλους χαρακτήρισε την επίθεση στο γραφείο του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
  • «Ας το καταλάβουν καλά: η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται και δεν πρόκειται ποτέ να λειτουργήσει με τους όρους τους» αναφέρει.
  • «Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία ότι θα εντοπίσει και θα συλλάβει τους δράστες το ταχύτερο δυνατό» προσθέτει.

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Εγκληματική ενέργεια από θρασύδειλους χαρακτήρισε την επίθεση στο γραφείο του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. 

Επίθεση με γκαζάκια στο γραφείο του Θάνου Πλεύρη: «Δεν υπολογίζω τα συγκεκριμένα καθάρματα» – Δείτε εικόνες

«Η επίθεση με γκαζάκια στο πολιτικό γραφείο του Θάνου Πλεύρη είναι μια εγκληματική ενέργεια από θρασύδειλους. Είναι εκείνοι που θέλουν να «φιμώσουν» τον Θάνο και κάθε άλλον που κάνει το «λάθος» να μη συντάσσεται με τη λογική του χάους και της βίας.

Ας το καταλάβουν καλά: η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται και δεν πρόκειται ποτέ να λειτουργήσει με τους όρους τους. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία ότι θα εντοπίσει και θα συλλάβει τους δράστες το ταχύτερο δυνατό» τονίζει ο κ. Πλεύρης.

ΝΔ για επίθεση στο γραφείο του Θάνου Πλεύρη: «Φασιστική ενέργεια θρασύδειλων τραμπούκων»

 

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