Μαρινάκης για την επίθεση στο γραφείο Πλεύρη: Η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται και δεν πρόκειται ποτέ να λειτουργήσει με τους όρους τους

Εγκληματική ενέργεια από θρασύδειλους χαρακτήρισε την επίθεση στο γραφείο του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Η επίθεση με γκαζάκια στο πολιτικό γραφείο του Θάνου Πλεύρη είναι μια εγκληματική ενέργεια από θρασύδειλους. Είναι εκείνοι που θέλουν να «φιμώσουν» τον Θάνο και κάθε άλλον που κάνει το «λάθος» να μη συντάσσεται με τη λογική του χάους και της βίας.

Ας το καταλάβουν καλά: η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται και δεν πρόκειται ποτέ να λειτουργήσει με τους όρους τους. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία ότι θα εντοπίσει και θα συλλάβει τους δράστες το ταχύτερο δυνατό» τονίζει ο κ. Πλεύρης.