Μαγιορκίνης: Νωρίτερα φέτος η έξαρση γρίπης και κορονοϊού – Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν άμεσα

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Νωρίτερα από τα προηγούμενα χρόνια έχει ξεκινήσει φέτος η έξαρση των αναπνευστικών λοιμώξεων, με τα κρούσματα κορονοϊού να παρουσιάζουν ανοδική πορεία στην Ελλάδα, ενώ η εποχική γρίπη αναμένεται να εμφανίσει έξαρση περίπου έναν μήνα νωρίτερα. Ο καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης, υπογράμμισε την ανάγκη έγκαιρου εμβολιασμού, ιδιαίτερα για τις ευπαθείς ομάδες, ενώ αναφέρθηκε και στα συμπτώματα που πρέπει να κινητοποιήσουν τους πολίτες.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο καθηγητής εξήγησε ότι η πρόωρη κυκλοφορία των αναπνευστικών ιών δεν παρατηρείται μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες του βόρειου ημισφαιρίου.

Ενδεικτικά, στο Ηνωμένο Βασίλειο η έξαρση του κορονοϊού ξεκίνησε ήδη από τον Σεπτέμβριο και, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, είχε σχεδόν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του ίδιου μήνα.

Στην Ελλάδα, ωστόσο, η εικόνα είναι διαφορετική, καθώς η πορεία της COVID-19 παραμένει ανοδική και η έξαρση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Όσον αφορά τη γρίπη, ο κ. Μαγιορκίνης ανέφερε ότι η θετικότητα παρουσίασε αύξηση πριν από περίπου δύο εβδομάδες και στη συνέχεια υποχώρησε. Παρ’ όλα αυτά, οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι η φετινή έξαρση ενδέχεται να ξεκινήσει τουλάχιστον έναν μήνα νωρίτερα σε σύγκριση με προηγούμενες χρονιές.

Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν άμεσα κατά της γρίπης

Ο Γκίκας Μαγιορκίνης συνέστησε στους πολίτες που ανήκουν στις ομάδες για τις οποίες προβλέπεται αντιγριπικός εμβολιασμός να μην καθυστερήσουν, καθώς η έγκαιρη προστασία αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει της αναμενόμενης πρόωρης έξαρσης.

Ειδικότερα, αναφέρθηκε στους πολίτες ηλικίας άνω των 60 ετών και στα παιδιά από 6 μηνών έως 5 ετών, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος αναβολής του εμβολιασμού τους.

Γρίπη και κορονοϊός: Πώς διαφέρουν τα συμπτώματα

Αναφερόμενος στα συμπτώματα των αναπνευστικών λοιμώξεων, ο καθηγητής εξήγησε ότι η γρίπη συνήθως εκδηλώνεται με πυρετό, πονόλαιμο, συνάχι και ρινική συμφόρηση, ενώ ο βήχας μπορεί να εμφανιστεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Αντίθετα, στην περίπτωση της COVID-19, το μπούκωμα και η καταρροή ενδέχεται να εμφανιστούν νωρίτερα.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι δεν είναι εύκολο να διαχωρίσει κανείς τη γρίπη από τον κορονοϊό ή κάποια άλλη αναπνευστική λοίμωξη αποκλειστικά με βάση τα συμπτώματα, καθώς αυτή την περίοδο κυκλοφορούν πολλοί διαφορετικοί ιοί.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από όσους ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, τους οποίους ο καθηγητής συμβούλευσε να προχωρούν σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test) όταν εμφανίζουν συμπτώματα.

Όπως εξήγησε, τόσο για τη γρίπη όσο και για την COVID-19 υπάρχουν ειδικές θεραπείες, η αποτελεσματικότητα των οποίων εξαρτάται και από την έγκαιρη έναρξή τους.

Αύξηση των περιστατικών μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου

Ο Γκίκας Μαγιορκίνης αναφέρθηκε και στην περίπτωση της 20χρονης γυναίκας που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, με υποψία βακτηριακής μηνιγγίτιδας.

Όπως διευκρίνισε, με βάση τα στοιχεία που είχαν γίνει γνωστά, δεν είχε ακόμη επιβεβαιωθεί η οριστική διάγνωση, καθώς για τη διαπίστωσή της ενδέχεται να χρειαστούν ορισμένα 24ωρα.

Παράλληλα, επισήμανε ότι τα τελευταία χρόνια καταγράφεται αύξηση των περιστατικών μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες.

Ο καθηγητής διευκρίνισε ότι η αύξηση δεν οφείλεται σε αποτυχία των εμβολίων, αλλά φαίνεται να συνδέεται με την εντονότερη κυκλοφορία συγκεκριμένων στελεχών του μηνιγγιτιδόκοκκου.

Υπενθύμισε, επίσης, ότι η μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος συγκαταλέγεται στις λοιμώξεις που μπορούν να προληφθούν με εμβολιασμό, με τα σχετικά εμβόλια να χορηγούνται κυρίως σε μικρότερες ηλικίες.

Τα συμπτώματα της μηνιγγίτιδας που απαιτούν άμεση προσοχή

Ο καθηγητής αναφέρθηκε στα προειδοποιητικά συμπτώματα της μηνιγγίτιδας, τονίζοντας ότι η έγκαιρη αναγνώρισή τους είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Τα πιο χαρακτηριστικά είναι:

Έντονος πονοκέφαλος.

Πολύ υψηλός πυρετός.

Δυσκαμψία στον αυχένα.

Ληθαργικότητα.

Φωτοφοβία.

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν και εξανθήματα στο σώμα, ιδιαίτερα όταν η λοίμωξη έχει εξελιχθεί σε συστηματική νόσο.

Ο Γκίκας Μαγιορκίνης υπογράμμισε ότι η εμφάνιση τέτοιων συμπτωμάτων απαιτεί άμεση ιατρική αξιολόγηση, καθώς η μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος μπορεί να εξελιχθεί σοβαρά.