Έλλειψη ύπνου: Γιατρός προειδοποιεί ότι το Σαββατοκύριακο δεν αρκεί για να αναπληρώσετε τις χαμένες ώρες ξεκούρασης

Μπορεί ο ύπνος του Σαββατοκύριακου να καλύψει τις ώρες που χάσατε μέσα στην εβδομάδα; Όχι απαραίτητα. Το χρέος ύπνου, που δημιουργείται όταν κοιμόμαστε λιγότερο από όσο χρειαζόμαστε, μπορεί να επηρεάσει τη συγκέντρωση, τη διάθεση και την υγεία μας. Η Dr. Deborah Lee εξηγεί τι μπορείτε να κάνετε για να βελτιώσετε τις συνήθειες ύπνου σας και να επαναφέρετε ένα πιο σταθερό πρόγραμμα.

Χρέος ύπνου: Τι σημαίνει και γιατί απασχολεί όλο και περισσότερους ανθρώπους

Ο ύπνος παίζει καθοριστικό ρόλο στη σωματική και ψυχική υγεία, όμως έννοιες όπως ο «κιρκάδιος ρυθμός», ο «χρονοτύπος» και το «χρέος ύπνου» δεν είναι πάντα κατανοητές. Το τελευταίο, γνωστό και ως sleep debt, αφορά τη διαφορά ανάμεσα στον ύπνο που χρειάζεται ο οργανισμός και σε εκείνον που τελικά λαμβάνει. Σύμφωνα με στοιχεία της ComfyBedss, ο όρος καταγράφει κατά μέσο όρο 1.900 αναζητήσεις τον μήνα, γεγονός που δείχνει το ενδιαφέρον του κοινού για τις επιπτώσεις της ανεπαρκούς ξεκούρασης.

Σε συνεργασία με την ComfyBedss, η Dr. Deborah Lee, ειδικός στον ύπνο από το Doctor Fox, εξηγεί τι είναι το χρέος ύπνου, πώς μπορεί να επηρεάσει την καθημερινότητα και ποιες συνήθειες συμβάλλουν σε έναν πιο ποιοτικό και σταθερό ύπνο.

«Το χρέος ύπνου (ή έλλειμμα ύπνου) εκφράζει τη διαφορά ανάμεσα στις ώρες ύπνου που χρειάζεται ο οργανισμός σας για να λειτουργήσει σωστά και στις ώρες που πραγματικά κοιμάστε, συσσωρευτικά με την πάροδο του χρόνου. Παρόλο που οι ανάγκες διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο, το National Sleep Foundation συνιστά 7 έως 9 ώρες ύπνου ανά νύχτα για τους ενήλικες. Επομένως, αν κοιμάστε μόνο 6 ώρες, μπορεί να συσσωρεύετε έως και 3 ώρες χρέους ύπνου την ημέρα, δηλαδή 21 ώρες την εβδομάδα», εξηγεί η γιατρός.

Ποιες είναι οι συνέπειες της έλλειψης ύπνου στην υγεία

Σύμφωνα με την Dr. Lee, το χρέος ύπνου μοιάζει με το οικονομικό χρέος: κάνει τη ζωή πιο δύσκολη και δυσάρεστη. Οι κύριες επιπτώσεις περιλαμβάνουν:

Γνωστική έκπτωση: Εγκεφαλική θολούρα (brain fog), δυσκολία στη συγκέντρωση, αργά αντανακλαστικά, αδύναμη μνήμη και μειωμένη ικανότητα λογικής σκέψης.

Διαταραχές διάθεσης: Εκνευρισμός, κακή διάθεση και μειωμένα επίπεδα ενέργειας που επηρεάζουν την καθημερινότητα τη δική σας και των γύρω σας.

Σωματικές επιπτώσεις: Η μακροχρόνια έλλειψη ύπνου συνδέεται άμεσα με την παχυσαρκία, τον διαβήτη και το εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.

Μπορείτε να αναπληρώσετε τον χαμένο ύπνο;

Η απάντηση της ειδικού είναι σαφής: «Το χρέος ύπνου μπορεί να αποπληρωθεί εν μέρει, αλλά όχι απλά με ένα ατελείωτο χουζούρεμα το Σαββατοκύριακο. Η σταδιακή και συνεπής αποκατάσταση είναι πολύ πιο αποτελεσματική από την προσπάθεια να αναπληρώσετε τα πάντα σε μία ημέρα. Αντί να κοιμηθείτε 12 ώρες συνεχόμενα το Σάββατο —γεγονός που διαταράσσει ακόμη περισσότερο το βιολογικό σας ρολόι (κιρκάδιο ρυθμό) και κάνει το ξύπνημα της Δευτέρας δυσκολότερο— προσθέστε 30 έως 60 λεπτά ύπνου κάθε νύχτα για μερικές διαδοχικές ημέρες».

Πώς να αποκαταστήσετε το βιολογικό σας ρολόι: