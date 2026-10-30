Τσάι: Η τακτική κατανάλωσή του συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο εγκεφαλικού και καρδιοπάθειας, σύμφωνα με μελέτη

Ένα φλιτζάνι τσάι μπορεί να είναι κάτι περισσότερο από μια καθημερινή απόλαυση. Μεγάλη επιστημονική μελέτη διαπίστωσε ότι η τακτική κατανάλωσή του συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων, όπως το έμφραγμα και το εγκεφαλικό επεισόδιο. Υπάρχει, ωστόσο, μια σημαντική λεπτομέρεια: η θερμοκρασία του ροφήματος. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι το πολύ καυτό τσάι συνδέθηκε με αυξημένο αγγειακής νόσου.

Η τακτική κατανάλωση τσαγιού συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο εγκεφαλικού και καρδιοπάθειας, σύμφωνα με μελέτη

Όλοι γνωρίζουμε αυτή την παρηγορητική αίσθηση όταν κρατάμε στα χέρια μας μια ζεστή κούπα τσάι. Τώρα όμως μπορείτε να την απολαμβάνετε γνωρίζοντας ότι παράλληλα μειώνετε τον κίνδυνο εμφάνισης σοβαρών παθήσεων, όπως οι καρδιοπάθειες, το έμφραγμα ή το εγκεφαλικό επεισόδιο. Σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη, η κατανάλωση τσαγιού τρεις ή περισσότερες φορές την εβδομάδα συνδέεται με 11% χαμηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων.

Ωστόσο, η κατανάλωση τσαγιού σε πολύ υψηλή θερμοκρασία φέρνει ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα: αύξηση 16% στον κίνδυνο αγγειακής νόσου.

Οι ερευνητές δημοσίευσαν τη μελέτη τους στο Journal of Internal Medicine, παρακολουθώντας σχεδόν 500.000 ανθρώπους επί εννέα χρόνια. Τα βασικά ευρήματα έδειξαν ότι:

Η συστηματική κατανάλωση τσαγιού συσχετίστηκε με 11% μικρότερο κίνδυνο αγγειακής νόσου.

Η κατανάλωση τσαγιού σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα, με αύξηση 16% στον κίνδυνο αγγειακών παθήσεων.

Η ποσότητα των 6-8 φλιτζανιών τσαγιού την ημέρα προσδιόριστηκε ως η ιδανική δόση που σχετίζεται με τον χαμηλότερο εκτιμώμενο κίνδυνο αγγειακής νόσου σε όσους το καταναλώνουν εβδομαδιαίως.

Όσοι συνδύασαν την τακτική κατανάλωση τσαγιού με την αποφυγή του καπνίσματος και την αυξημένη σωματική άσκηση είχαν έναν εντυπωσιακό 42.5% χαμηλότερο κίνδυνο αγγειακής νόσου.

Το μαύρο τσάι έδειξε την ισχυρότερη και πιο σταθερή συσχέτιση με την προστασία από αγγειακές παθήσεις, ακολουθούμενο από το πράσινο τσάι.

Φυσικά, όπως συμβαίνει με κάθε τροφή ή ρόφημα που έχει θετική επίδραση στην υγεία, το τσάι δεν αποτελεί «μαγική λύση» κατά των ασθενειών. Το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε για να διατηρήσετε τον κίνδυνο σοβαρών παθήσεων στο ελάχιστο παραμένει η ισορροπημένη διατροφική αγωγή, η άσκηση και ο ποιοτικός ύπνος.

«Αυτή ήταν μια μελέτη παρατήρησης και άλλες διαφορές στη διατροφή και τον τρόπο ζωής των ανθρώπων θα μπορούσαν να εξηγήσουν τα ευρήματα», δήλωσε στο Euronews ο Ντελ Στάνφορντ (Dell Stanford), επικεφαλής διαιτολόγος στο Βρετανικό Ίδρυμα Καρδιάς (British Heart Foundation), ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη, προσθέτοντας ότι τα αποτελέσματα δεν αποδεικνύουν πως «μια καθημερινή κούπα προστατεύει την καρδιά σας».

Γιατί το τσάι κάνει καλό στην υγεία

Αυτή δεν είναι σε καμία περίπτωση η πρώτη ιατρική μελέτη που βρίσκει συνδέσεις μεταξύ της κατανάλωσης τσαγιού και των θετικών οφελών για την υγεία. Αλλά γιατί συμβαίνει αυτό, δεδομένου ότι το τσάι δεν φημίζεται για τις βιταμίνες και τα θρεπτικά συστατικά του;

«Δεν θα βρείτε πολλές βιταμίνες ή θρεπτικά συστατικά στο τσάι, αλλά είναι πλούσιο σε φυτοχημικές ουσίες — ενώσεις που δίνουν στα φυτά τα χαρακτηριστικά τους (όπως το χρώμα και τη μυρωδιά) και έχουν φαρμακολογική δράση όταν τις καταναλώνουμε», αναφέρουν οι ειδικοί της Ιατρικής Σχολής του Χάρβαρντ (Harvard Medical School). «Οι βασικές φυτοχημικές ουσίες του τσαγιού είναι η καφεΐνη και οι πολυφαινόλες».

Οι πολυφαινόλες είναι φυτικές ενώσεις που πιστεύεται ότι προσφέρουν σημαντικά οφέλη για την υγεία, συμπεριλαμβανομένων αντιφλεγμονωδών και αντιγηραντικών ιδιοτήτων, καθώς και ευνοϊκών επιδράσεων στην υγεία του εντέρου και του εγκεφάλου. Οι πλουσιότερες πηγές πολυφαινολών περιλαμβάνουν τα φρούτα, τα λαχανικά, τα δημητριακά, τους ξηρούς καρπούς, το τσάι, τον καφέ και το κακάο.

Τι προκαλεί καρδιοπάθειες, εμφράγματα και εγκεφαλικά

Όλες αυτές αποτελούν καρδιαγγειακές παθήσεις, μια ομάδα καταστάσεων που επηρεάζουν την καρδιά και τα αιμοφόρα αγγεία σας.

Στεφανιαία νόσος: Εμφανίζεται όταν οι αρτηρίες φράσσονται από συσσώρευση λίπους, καθιστώντας δύσκολη την κυκλοφορία του αίματος προς και από την καρδιά. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε έμφραγμα (καρδιακή προσβολή).

Εγκεφαλικό επεισόδιο: Συμβαίνει όταν η ροή του αίματος σταματά ξαφνικά σε ένα τμήμα του εγκεφάλου λόγω απόφραξης.

Ο τρόπος ζωής αποτελεί βασικό παράγοντα κινδύνου για τις καρδιαγγειακές παθήσεις — ειδικότερα το κάπνισμα, η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, το υπερβολικό βάρος και η έλλειψη σωματικής άσκησης.