Επιδοτήσεις: Αύριο οι ανακοινώσεις για πετρέλαιο θέρμανσης και καύσιμα – Τι αναμένεται

Αμετάβλητες αναμένεται να παραμείνουν οι επιδοτήσεις για την αμόλυβδη βενζίνη, το πετρέλαιο κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου. Οι σχετικές ανακοινώσεις του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης αναμένονται αύριο.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν υπάρχει ένδειξη για αύξηση των επιδοτήσεων, ακόμη και αν οι τιμές του πετρελαίου Brent κινούνται ελαφρώς υψηλότερα σε σχέση με το προηγούμενο δεκαπενθήμερο. Οι εκτιμήσεις επιφυλάσσονται μόνο για την περίπτωση «πολύ μεγάλου απροόπτου», το οποίο θα μπορούσε να μεταβάλει την εικόνα.

Οι επιδοτήσεις

Αναλυτικά, στην αμόλυβδη βενζίνη η μέση τιμή διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή στα 2,14 ευρώ το λίτρο, με επιδότηση 10 λεπτών. Η ίδια επιδότηση αναμένεται να ισχύσει και τον Νοέμβριο.

Στο πετρέλαιο κίνησης η μέση τιμή ανέρχεται σε 2,13 ευρώ το λίτρο, με επιδότηση 20 λεπτών, η οποία επίσης αναμένεται να παραμείνει σε ισχύ για το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα.

Τέλος, στο πετρέλαιο θέρμανσης η μέση τιμή είναι 1,56 ευρώ το λίτρο, με επιδότηση 40 λεπτών, η οποία θα συνεχίσει να ισχύει αμετάβλητη.

Τσάπαλος: Θα παραταθούν τα μέτρα στήριξης

Θα παραταθούν τα υφιστάμενα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα τουλάχιστον για ένα 15ήμερο, όπως είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος μιλώντας την Πέμπτη (29/10) στο Open TV και την εκπομπή “10 Παντού” με τον Νίκο Στραβελάκη και την Κατερίνα Παπακωστοπούλου.

«Με βάση τις τιμές που διαμορφώνονται όλες αυτές τις ημέρες (σ.σ. στα καύσιμα) δεν έχει υπάρξει κάποια θεαματική μείωση, αντιθέτως έχουν σταθεροποιηθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα. Επομένως οδεύουμε προς μια παράταση των υφιστάμενων μέτρων τουλάχιστον για 15 ημέρες, δηλαδή για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου, αυτό φαίνεται από τα στοιχεία. Θα ανακοινωθούν μέσα στο επόμενο διάστημα οι αποφάσεις της κυβέρνησης, ούτως ώστε να στηρίξουμε στην αντλία και για το ντίζελ κίνησης και για την βενζίνη. Αλλά φυσικά θυμίζω τη στήριξή μας και για το πετρέλαιο θέρμανσης τόσο στην αντλία όσο και μέσω του επιδόματος του αυξημένου για περίπου 1 εκατ. νοικοκυριά» υπογράμμισε ο κ. Τσάπαλος.

«Επομένως η στήριξη της κυβέρνησης τόσο στο ντίζελ όσο και στην βενζίνη και στο πετρέλαιο θέρμανσης μέσω του επιδόματος θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα. Τα οικονομικά δεδομένα που έχουμε μπροστά μας από την άλλη θα πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε. Τα δημοσιονομικά περιθώρια είναι συγκεκριμένα, είναι περιορισμένα. Αυτό έχει να κάνει με μια κρίση που θα βιώσουμε και τους επόμενους μήνες. Άρα μέσα στον χειμώνα η Ελλάδα έχει κάποια δημοσιονομικά περιθώρια να στηρίζει περαιτέρω. Ωστόσο, ήρθε η ώρα της Ευρώπης να πάρει τις αποφάσεις που πρέπει να πάρει. Είναι ένας κρίσιμος Νοέμβριος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ούτως ώστε να δούμε τι θα αποφασίσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες» συμπλήρωσε.