Μεξικό: Πυρπολήσεις οχημάτων και αποκλεισμοί δρόμων μετά τη σύλληψη υψηλόβαθμου στελέχους καρτέλ ναρκωτικών

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Σκηνικό έντασης επικράτησε την Πέμπτη σε περιοχή του βόρειου Μεξικού, κοντά στα σύνορα με τις ΗΠΑ, όπου σημειώθηκαν αποκλεισμοί δρόμων και πυρπολήσεις οχημάτων, μετά τη σύλληψη υψηλόβαθμου στελέχους καρτέλ ναρκωτικών.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας του Μεξικού, ο Άξελ Κάρδενας, ο οποίος φέρεται να αποτελεί το Νο2 μίας από τις φατρίες του Καρτέλ του Κόλπου, συνελήφθη από δυνάμεις του μεξικανικού στρατού στην πόλη Ματαμόρος, στην πολιτεία Ταμαουλίπας.

Τα περιστατικά βίας καταγράφηκαν μετά την επιχείρηση των αρχών, με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου να διαπιστώνουν πυρπολήσεις οχημάτων και αποκλεισμούς οδικών αρτηριών στην περιοχή.

Μέλη των καρτέλ των ναρκωτικών το έχουν περίπου συνήθεια να κλέβουν αυτοκίνητα και να τους βάζουν φωτιά, στήνοντας με αυτά φλεγόμενα οδοφράγματα, όταν συλλαμβάνονται ηγέτες τους.

Στη Ματαμόρος, στα σύνορα με το Τέξας, δημοσιογράφοι του AFP είδαν αποκλεισμένους οδικούς άξονες και πανικόβλητους γονείς να σπεύδουν να πάρουν τα παιδιά τους από τα σχολεία.

Ο δήμαρχος της Ματαμόρος, Αλμπέρτο Γρανάδος, κάλεσε τον πληθυσμό να καταφύγει σε ασφαλείς τοποθεσίες, ενώ οι παραδόσεις μαθημάτων στα σχολικά ιδρύματα ανεστάλησαν.

Ο κ. Κάρδενας φέρεται να ενέχεται σε ανθρωποκτονίες, απαγωγές και διακίνηση ναρκωτικών από το Μεξικό στις ΗΠΑ, σημείωσε το υπουργείο Άμυνας μέσω X.

#NoticiadeÚltimaHora #ComunicadoDePrensa Se informa la detención de Axel Alfredo N (a) “Axel” perteneciente a la facción “Ciclones” del “Cártel del Golfo” https://t.co/i5EXp1ZRVA — @Defensamx (@Defensamx1) October 29, 2026

Το Καρτέλ του Κόλπου είναι εξάλλου ανάμεσα στις λατινοαμερικάνικες συμμορίες που έχουν χαρακτηριστεί «τρομοκρατικές» οργανώσεις από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Ο Άξελ Κάρδενας είχε συλληφθεί από τον στρατό το 2023, αλλά οι αρχές τον άφησαν ελεύθερο ενόψει της δίκης του, σύμφωνα με την εισαγγελία.

Ο ίδιος κατηγορείται, μεταξύ άλλων, πως ήταν υπεύθυνος για επίθεση εναντίον πρακτόρων ομοσπονδιακών σωμάτων ασφαλείας με έναν νεκρό τον Μάιο.