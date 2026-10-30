Μεξικό: Πυρπολήσεις οχημάτων και αποκλεισμοί δρόμων μετά τη σύλληψη υψηλόβαθμου στελέχους καρτέλ ναρκωτικών

Σκηνικό έντασης επικράτησε την Πέμπτη σε περιοχή του βόρειου Μεξικού, κοντά στα σύνορα με τις ΗΠΑ, όπου σημειώθηκαν αποκλεισμοί δρόμων και πυρπολήσεις οχημάτων, μετά τη σύλληψη υψηλόβαθμου στελέχους καρτέλ ναρκωτικών.
Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας του Μεξικού, ο Άξελ Κάρδενας, ο οποίος φέρεται να αποτελεί το Νο2 μίας από τις φατρίες του Καρτέλ του Κόλπου, συνελήφθη από δυνάμεις του μεξικανικού στρατού στην πόλη Ματαμόρος, στην πολιτεία Ταμαουλίπας.
🎥‼️Otro video inédito de la detención del líder criminal Axel Cardenas en Matamoros, Tamaulipas ‼️ https://t.co/MCoUsAuckJ
— Contacto Revista (@ContactoRevist) October 30, 2026
Τα περιστατικά βίας καταγράφηκαν μετά την επιχείρηση των αρχών, με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου να διαπιστώνουν πυρπολήσεις οχημάτων και αποκλεισμούς οδικών αρτηριών στην περιοχή.
Detención de capo en Matamoros desata narcobloqueos y violencia en Tamaulipas
La detención de Axel Alfredo Cárdenas, identificado como el segundo al mando de la facción de “Los Ciclones” del Cártel del Golfo, desencadenó una jornada violenta de bloqueos carreteros en los municipios de Matamoros y Río Bravo, en Tamaulipas.
Un operativo encabezado por el Ejército y la Guardia Nacional derivó en la captura y el traslado inmediato a la Ciudad de México de Axel Cárdenas, hijo de José Alfredo Cárdenas, alias “El Contador” y sobrino del capo Osiel Cárdenas Guillén.
En respuesta, miembros del crimen organizado utilizaron camiones para cerrar múltiples vialidades, incendiaron vehículos y esparcieron ponchallantas para frenar el avance a las autoridades, e incluso se enfrentaron contra autoridades que dejaron hasta el momento un guardia nacional herido.
La Vocería de Seguridad de Tamaulipas reportó bloqueos en al menos ocho puntos de Matamoros, la zona industrial y casetas de Río Bravo, así como en el kilómetro 45 de la carretera Victoria-Matamoros.
La Embajada de EUA en México emitió alertas de seguridad a sus ciudadanos y realizaron cierres preventivos en los puentes internacionales de la frontera con Tamaulipas.
#AbejorroMedia
— Abejorro (@AbejorroMedia) October 29, 2026
Μέλη των καρτέλ των ναρκωτικών το έχουν περίπου συνήθεια να κλέβουν αυτοκίνητα και να τους βάζουν φωτιά, στήνοντας με αυτά φλεγόμενα οδοφράγματα, όταν συλλαμβάνονται ηγέτες τους.
Στη Ματαμόρος, στα σύνορα με το Τέξας, δημοσιογράφοι του AFP είδαν αποκλεισμένους οδικούς άξονες και πανικόβλητους γονείς να σπεύδουν να πάρουν τα παιδιά τους από τα σχολεία.
Ο δήμαρχος της Ματαμόρος, Αλμπέρτο Γρανάδος, κάλεσε τον πληθυσμό να καταφύγει σε ασφαλείς τοποθεσίες, ενώ οι παραδόσεις μαθημάτων στα σχολικά ιδρύματα ανεστάλησαν.
Ο κ. Κάρδενας φέρεται να ενέχεται σε ανθρωποκτονίες, απαγωγές και διακίνηση ναρκωτικών από το Μεξικό στις ΗΠΑ, σημείωσε το υπουργείο Άμυνας μέσω X.
#NoticiadeÚltimaHora #ComunicadoDePrensa
Se informa la detención de Axel Alfredo N (a) “Axel” perteneciente a la facción “Ciclones” del “Cártel del Golfo” https://t.co/i5EXp1ZRVA
— @Defensamx (@Defensamx1) October 29, 2026
Το Καρτέλ του Κόλπου είναι εξάλλου ανάμεσα στις λατινοαμερικάνικες συμμορίες που έχουν χαρακτηριστεί «τρομοκρατικές» οργανώσεις από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.
Ο Άξελ Κάρδενας είχε συλληφθεί από τον στρατό το 2023, αλλά οι αρχές τον άφησαν ελεύθερο ενόψει της δίκης του, σύμφωνα με την εισαγγελία.
Ο ίδιος κατηγορείται, μεταξύ άλλων, πως ήταν υπεύθυνος για επίθεση εναντίον πρακτόρων ομοσπονδιακών σωμάτων ασφαλείας με έναν νεκρό τον Μάιο.