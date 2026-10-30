Σκέρτσος: «Η αντιπολίτευση μπορεί να έχει χρόνο για χάσιμο, η προστασία των παιδιών μας όμως δεν μπορεί να περιμένει άλλο»

Την εξαίρεση της Ελλάδας από τη δωδεκάμηνη αναστολή προώθησης εθνικών νομοθετικών πρωτοβουλιών, που επικαλύπτονται με τους προτεινόμενους ευρωπαϊκούς κανόνες, για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο, επικαλείται ο υπουργός Επικρατείας ‘Ακης Σκέρτσος, ασκώντας παράλληλα κριτική στο ΠΑΣΟΚ και στα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Σκέρτσος αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποφάσισε να βάλει «δωδεκάμηνο φρένο σε εθνικά νομοθετικά σχέδια, τα οποία επικαλύπτονται με τους προτεινόμενους κοινούς ευρωπαϊκούς κανόνες», με εξαίρεση την Ελλάδα και τη Γαλλία.

Όπως σημειώνει, η εξέλιξη αυτή δικαιώνει την επιλογή της κυβέρνησης να προχωρήσει η χώρα μας στην υιοθέτηση εθνικών ρυθμίσεων για τον περιορισμό της πρόσβασης ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αντί να αναμένει την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής νομοθετικής διαδικασίας.

Ο υπουργός υποστηρίζει ότι η τροπολογία που είχε προτείνει το ΠΑΣΟΚ, θα μπορούσε να οδηγήσει σε καθυστέρηση τουλάχιστον ενός έτους, με αποτέλεσμα να μετατεθεί η εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων και των υποχρεώσεων των ψηφιακών πλατφορμών, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί να τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027.

«Είναι κρίμα που ακόμη και πριν λίγες ώρες ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ αναπαρήγαγε εντός της Βουλής την ίδια επιχειρηματολογία που κυριολεκτικά “αδειάστηκε” από τη σημερινή απόφαση της ΕΕ», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Σκέρτσος.

Καταλήγοντας, τονίζει ότι η προστασία των ανηλίκων δεν μπορεί να καθυστερεί λόγω της πολιτικής αντιπαράθεσης, σημειώνοντας: «Η αντιπολίτευση μπορεί να έχει χρόνο για χάσιμο, η προστασία των παιδιών μας όμως δεν μπορεί να περιμένει άλλο», υπογράμμισε υπουργός Επικρατείας.