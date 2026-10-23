Σκέρτσος για τον περιορισμό των social media στους ανήλικους κάτω των 15 ετών: Η προστασία των παιδιών άξιζε ευρύτερη συναίνεση, απούσα η αντιπολίτευση

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Ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, με ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Παρασκευή (23/1) αφήνει σαφείς αιχμές κατά της αντιπολίτευσης για τη στάση της απέναντι στο νομοσχέδιο που θεσπίζει ηλικιακούς περιορισμούς στη χρήση του Διαδικτύου από ανήλικους κάτω των 15 ετών.

Με αφορμή τη χθεσινή ψήφιση της σχετικής νομοθετικής πρωτοβουλίας, ο υπουργός υπογραμμίζει ότι η προστασία των παιδιών από τον ψηφιακό εθισμό θα έπρεπε να αποτελεί πεδίο ευρύτερης πολιτικής συναίνεσης, επισημαίνοντας πως το νομοσχέδιο υπερψηφίστηκε μόνο από τη Νέα Δημοκρατία. Παράλληλα, ευχαριστεί τους συναδέλφους του για τη συνεργασία και τους βουλευτές της κυβερνητικής παράταξης για τη στήριξή τους στη Βουλή.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου

Η προστασία των παιδιών μας άξιζε ευρύτερη πολιτική συναίνεση.

Από σήμερα η πρωτοβουλία της κυβέρνησης για τη θέσπιση ηλικιακού περιορισμού στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι νόμος του κράτους χάρη μόνο στις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας.

Εμείς αναλάβαμε ως κυβέρνηση την ευθύνη να προχωρήσουμε. Η αντιπολίτευση δυστυχώς καταχωρίζεται πλέον και δια της ψήφου της στους απόντες από τη μάχη που καλούμαστε να δώσουμε για την αντιμετώπιση του κινδύνου του ψηφιακού εθισμού των ανηλίκων.

Ευχαριστώ θερμά τους συναδέλφους για την εξαιρετική συνεργασία και την υποστήριξη, όπως και τους βουλευτές της ΝΔ για την υπερψήφιση του νομοσχεδίου και την παρουσία τους με πολλές και ενδιαφέρουσες ομιλίες στην ολομέλεια της Βουλής.

Λίγο αργότερα ο κύριος Σκέρτσος έκανε και νέα ανάρτηση στην οποία αναφέρει:

«Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην ΕΕ που από σήμερα ξεκινάει τη μάχη για ένα πιο υπεύθυνο και ασφαλές ψηφιακό περιβάλλον για τα παιδιά μας. Είναι ευθύνη δική μας -ως γονείς και ως πολιτεία- όπως και των εταιριών τεχνολογίας να εξαλείψουμε την ψηφιακή ασυμμετρία που έχει δημιουργηθεί σε βάρος των παιδιών μας».