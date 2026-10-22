Σκέρτσος για απαγόρευση πρόσβασης στο Διαδίκτυο παιδιών κάτω των 15 ετών: Καλώ την αντιπολίτευση να δείξει υπεύθυνη στάση – Απέρριψε την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ

Ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, υπεραμύνθηκε στην Ολομέλεια του νομοσχεδίου για την απαγόρευση πρόσβασης στο Διαδίκτυο για παιδιά κάτω των 15 ετών, καλώντας την αντιπολίτευση να επιδείξει υπεύθυνη στάση και να συναινέσει σε μια λύση συμβατή με το ενωσιακό δίκαιο. Παράλληλα, απέρριψε την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ για διαβαθμισμένη πρόσβαση ως αντιενωσιακή και παρελκυστική, υπογραμμίζοντας ότι η συντριπτική πλειονότητα των αρμόδιων φορέων αλλά και της κοινωνίας ζητούν άμεσα μέτρα για την προστασία της ψυχικής υγείας των ανηλίκων.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πολιτική

Άκης Σκέρτσος
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος υπεραμύνθηκε του νομοσχεδίου για την απαγόρευση πρόσβασης στο Διαδίκτυο για παιδιά κάτω των 15 ετών, καλώντας την αντιπολίτευση να επιδείξει υπεύθυνη στάση.
  • Απέρριψε την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ και κατηγόρησε τα κόμματα για καθυστερήσεις, σημειώνοντας ότι 13 από τους 15 αρμόδιους φορείς συμφώνησαν πως πρόκειται για αναγκαία λύση για την προστασία των παιδιών.
  • Τόνισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην πρωτοπορία της Ευρώπης σε διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προσθέτοντας πως το 80% της κοινωνίας ζητά μέτρα ενάντια στην ανεξέλεγκτη χρήση του Διαδικτύου από τους ανηλίκους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση κατηγορώντας την για «υποκρισία, στείρα αντιπαράθεση και διαστρέβλωση των πραγματικών δεδομένων», ενώ υπεραμύνθηκε του νομοσχεδίου του για την απαγόρευση πρόσβασης στο Διαδίκτυο για παιδιά κάτω των 15 ετών, το οποίο συζητείται σήμερα Πέμπτη (22/10) στην Ολομέλεια.

Άκης Σκέρτσος: «Λυπηρή» η στάση της αντιπολίτευσης για τον ηλικιακό περιορισμό στα social media

Ο κ. Σκέρτσος κάλεσε εκ νέου τα κόμματα να ξανασκεφθούν τη στάση τους και να συναινέσουν «σε μία λύση που είναι συμβατή με το ενωσιακό δίκαιο, έχει πάρει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επιβάλει αυστηρούς κανόνες και πρόστιμα στη λειτουργία των ψηφιακών πλατφορμών.

Σχολιάζοντας την κριτική και τις αιχμές κατά του νομοσχεδίου, ο κ. Σκέρτσος αντέτεινε ότι δυστυχώς η συζήτηση εξελίχθηκε σε παράλληλους μονολόγους με την αντιπολίτευση να δείχνει ανεύθυνη στάση.

Σκέρτσος: Οι κυβερνητικές προτεραιότητες για τα social media ανηλίκων, τη στήριξη των νοικοκυριών και τις εκλογές

Απέρριψε την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ

Παράλληλα απέρριψε την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ για την διαβαθμισμένη απαγόρευση πρόσβασης ανηλίκων στο διαδίκτυο, χαρακτηρίζοντάς την «αντιενωσιακή και παρελκυστική που μας θέτει εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου».

Στη συνέχεια καταλόγισε υποκρισία στα κόμματα της αντιπολίτευσης, επικαλέστηκε τις απόψεις των αρμόδιων εξωκοινοβουλευτικών φορέων στη Επιτροπή, σημειώνοντας ότι 13 από τους 15 συμφώνησαν ότι είναι μια αναγκαία και χρήσιμη λύση για την προστασία της ψυχικής υγείας των παιδιών.

Σκέρτσος στο ΕΡΤnews: Από την 1η Ιανουαρίου 2027 η απαγόρευση των social media για ανηλίκους κάτω των 15 ετών

«Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει 10 μέρες κοσκινίζει»

«Όλοι διαπιστώνουν την ανάγκη αντιμετώπισης του προβλήματος και συμφωνούν ότι απαιτείται να προχωρήσουμε σε λύση. Μπορεί κανείς να πει ότι δεν είναι η τέλεια, αλλά και κανείς δεν αμφισβητεί ότι η συνέχιση της κατάχρησης του Διαδικτύου οδηγεί σε σοβαρά προβλήματα για την ψυχική υγεία των παιδιών μας», ανέφερε και πρόσθεσε:

«Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει 10 μέρες κοσκινίζει. Αυτό ακριβώς κάνει η αντιπολίτευση. Προτείνει να καθυστερήσουμε άλλα δύο χρόνια. Με βάσει την εμπειρία μας γνωρίζουμε ότι ο ευρωπαϊκός κανονισμός για να ψηφιστεί χρειάζεται 18 με 24 μήνες. Τι μας λέτε λοιπόν; Να καθυστερήσουμε άλλα δύο χρόνια μέχρι να νομοθετήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο;».

Ο κ. Σκέρτσος επέμεινε ότι όλες οι ενδείξεις και όλα τα επιστημονικά δεδομένα, συντείνουν ότι κάτι πρέπει να κάνουμε άμεσα γιατί η κατάχρηση του διαδικτύου οδηγεί στην μείωση της γνωστικής ικανότητας των παιδιών και ο μη έλεγχος τους εκθέτει, τους αφήνει απροστάτευτους σε σειρά κινδύνων.

Όπως είπε ο κ Σκέρτσος, η Ελλάδα βρίσκεται στην πρωτοπορία της Ευρώπης και καταγράφεται ανάμεσα στα 7 κράτη που έχουν κατοχυρώσει την ευρωπαϊκή λύση.

Πρόσθεσε δε ότι η Γαλλία νομοθέτησε δύο φορές ερήμην της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και χωρίς να πάρει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και γι’ αυτό οι ρυθμίσεις της έχουν απορριφθεί καθώς δεν συμβάδιζαν με το ευρωπαϊκό δίκαιο. «Μην συγκρίνετε λοιπόν ανόμοια πράγματα. Εμείς εδώ και δύο χρόνια προετοιμαζόμασταν, διαβουλευτήκαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έχουμε καλύψει στον πόντο το ζήτημα», τόνισε ο κ. Σκέρτσος.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, επανέλαβε την πρόσκλησή του προς την αντιπολίτευση να συναινέσει στο νομοσχέδιο, τονίζοντας ότι «είναι μια τεράστια ευκαιρία να στείλουμε όλοι ένα σωστό πολιτικό μήνυμα υπευθυνότητας».

Πρόσθεσε δε, ότι «το 80% της ελληνικής κοινωνίας ζητά αυτή τη ρύθμιση. Θέλει τον περιορισμό, από την ανεξέλεγκτη χρήση του Διαδικτύου από τους ανηλίκους και λέει “δώστε μας τα εργαλεία”».

Ο κ. Σκέτσος απέρριψε την κριτική ότι για οριζόντια και κάθετα μέτρα απαγόρευσης, αντιτείνοντας δεν απαγορεύεται η χρήση του Διαδικτύου αλλά η αποδεδειγμένη κατάχρηση που κρατάει τα παιδιά σε ομηρία.

«Δεν έχουμε την πολυτέλεια να αφήσουμε τα πράγματα ανεξέλεγκτα άλλα δύο χρόνια. Μην παίζετε το παιχνίδι των καθυστερήσεων που θέλουν οι μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες. Δεν είμαστε δογματικοί αλλά πραγματιστές. Γνωρίζουμε ότι οι αγορές δεν λειτουργούν υπεύθυνα και τέλεια. Η παρέμβασή μας στοχεύει στην προστασία της ελληνικής οικογένειας. Δείχνουμε μία υπεύθυνη στάση. Δείξτε και εσείς ανάλογη υπευθυνότητα, γιατί θα εκτεθείτε», κατέληξε απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ