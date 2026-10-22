Σκέρτσος για απαγόρευση πρόσβασης στο Διαδίκτυο παιδιών κάτω των 15 ετών: Καλώ την αντιπολίτευση να δείξει υπεύθυνη στάση – Απέρριψε την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ

Ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση κατηγορώντας την για «υποκρισία, στείρα αντιπαράθεση και διαστρέβλωση των πραγματικών δεδομένων», ενώ υπεραμύνθηκε του νομοσχεδίου του για την απαγόρευση πρόσβασης στο Διαδίκτυο για παιδιά κάτω των 15 ετών, το οποίο συζητείται σήμερα Πέμπτη (22/10) στην Ολομέλεια.

Ο κ. Σκέρτσος κάλεσε εκ νέου τα κόμματα να ξανασκεφθούν τη στάση τους και να συναινέσουν «σε μία λύση που είναι συμβατή με το ενωσιακό δίκαιο, έχει πάρει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επιβάλει αυστηρούς κανόνες και πρόστιμα στη λειτουργία των ψηφιακών πλατφορμών.

Σχολιάζοντας την κριτική και τις αιχμές κατά του νομοσχεδίου, ο κ. Σκέρτσος αντέτεινε ότι δυστυχώς η συζήτηση εξελίχθηκε σε παράλληλους μονολόγους με την αντιπολίτευση να δείχνει ανεύθυνη στάση.

Απέρριψε την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ

Παράλληλα απέρριψε την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ για την διαβαθμισμένη απαγόρευση πρόσβασης ανηλίκων στο διαδίκτυο, χαρακτηρίζοντάς την «αντιενωσιακή και παρελκυστική που μας θέτει εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου».

Στη συνέχεια καταλόγισε υποκρισία στα κόμματα της αντιπολίτευσης, επικαλέστηκε τις απόψεις των αρμόδιων εξωκοινοβουλευτικών φορέων στη Επιτροπή, σημειώνοντας ότι 13 από τους 15 συμφώνησαν ότι είναι μια αναγκαία και χρήσιμη λύση για την προστασία της ψυχικής υγείας των παιδιών.

«Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει 10 μέρες κοσκινίζει»

«Όλοι διαπιστώνουν την ανάγκη αντιμετώπισης του προβλήματος και συμφωνούν ότι απαιτείται να προχωρήσουμε σε λύση. Μπορεί κανείς να πει ότι δεν είναι η τέλεια, αλλά και κανείς δεν αμφισβητεί ότι η συνέχιση της κατάχρησης του Διαδικτύου οδηγεί σε σοβαρά προβλήματα για την ψυχική υγεία των παιδιών μας», ανέφερε και πρόσθεσε:

«Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει 10 μέρες κοσκινίζει. Αυτό ακριβώς κάνει η αντιπολίτευση. Προτείνει να καθυστερήσουμε άλλα δύο χρόνια. Με βάσει την εμπειρία μας γνωρίζουμε ότι ο ευρωπαϊκός κανονισμός για να ψηφιστεί χρειάζεται 18 με 24 μήνες. Τι μας λέτε λοιπόν; Να καθυστερήσουμε άλλα δύο χρόνια μέχρι να νομοθετήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο;».

Ο κ. Σκέρτσος επέμεινε ότι όλες οι ενδείξεις και όλα τα επιστημονικά δεδομένα, συντείνουν ότι κάτι πρέπει να κάνουμε άμεσα γιατί η κατάχρηση του διαδικτύου οδηγεί στην μείωση της γνωστικής ικανότητας των παιδιών και ο μη έλεγχος τους εκθέτει, τους αφήνει απροστάτευτους σε σειρά κινδύνων.

Όπως είπε ο κ Σκέρτσος, η Ελλάδα βρίσκεται στην πρωτοπορία της Ευρώπης και καταγράφεται ανάμεσα στα 7 κράτη που έχουν κατοχυρώσει την ευρωπαϊκή λύση.

Πρόσθεσε δε ότι η Γαλλία νομοθέτησε δύο φορές ερήμην της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και χωρίς να πάρει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και γι’ αυτό οι ρυθμίσεις της έχουν απορριφθεί καθώς δεν συμβάδιζαν με το ευρωπαϊκό δίκαιο. «Μην συγκρίνετε λοιπόν ανόμοια πράγματα. Εμείς εδώ και δύο χρόνια προετοιμαζόμασταν, διαβουλευτήκαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έχουμε καλύψει στον πόντο το ζήτημα», τόνισε ο κ. Σκέρτσος.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, επανέλαβε την πρόσκλησή του προς την αντιπολίτευση να συναινέσει στο νομοσχέδιο, τονίζοντας ότι «είναι μια τεράστια ευκαιρία να στείλουμε όλοι ένα σωστό πολιτικό μήνυμα υπευθυνότητας».

Πρόσθεσε δε, ότι «το 80% της ελληνικής κοινωνίας ζητά αυτή τη ρύθμιση. Θέλει τον περιορισμό, από την ανεξέλεγκτη χρήση του Διαδικτύου από τους ανηλίκους και λέει “δώστε μας τα εργαλεία”».

Ο κ. Σκέτσος απέρριψε την κριτική ότι για οριζόντια και κάθετα μέτρα απαγόρευσης, αντιτείνοντας δεν απαγορεύεται η χρήση του Διαδικτύου αλλά η αποδεδειγμένη κατάχρηση που κρατάει τα παιδιά σε ομηρία.

«Δεν έχουμε την πολυτέλεια να αφήσουμε τα πράγματα ανεξέλεγκτα άλλα δύο χρόνια. Μην παίζετε το παιχνίδι των καθυστερήσεων που θέλουν οι μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες. Δεν είμαστε δογματικοί αλλά πραγματιστές. Γνωρίζουμε ότι οι αγορές δεν λειτουργούν υπεύθυνα και τέλεια. Η παρέμβασή μας στοχεύει στην προστασία της ελληνικής οικογένειας. Δείχνουμε μία υπεύθυνη στάση. Δείξτε και εσείς ανάλογη υπευθυνότητα, γιατί θα εκτεθείτε», κατέληξε απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση.