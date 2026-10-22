Σε αστυνομικό κλοιό η Γαλλία: Ο Μακρόν απαγορεύει τις διαδηλώσεις εκτός των συνδικάτων – «Όπου μπορούμε, θα τις μπλοκάρουμε»

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Πέντε ημέρες μετά τα σοβαρά επεισόδια της 17ης Οκτωβρίου και ενόψει των νέων κινητοποιήσεων που σχεδιάζονται για το Σάββατο, η γαλλική κυβέρνηση επιχειρεί να αποτρέψει μια νέα κρίση.

Στο πλαίσιο αυτό, εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων συναντώνται την Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου, στο Μέγαρο Ματινιόν με τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Παράλληλα, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, επιστρέφοντας στη χώρα έπειτα από τριήμερο ταξίδι στον Κόλπο, υποδέχθηκε στο Μέγαρο των Ηλυσίων όλες τις υπηρεσίες πληροφοριών, οι οποίες επικρίθηκαν για ελλιπή πρόβλεψη της μαζικής κινητοποίησης.

Δραστικά μέτρα και απαγορεύσεις

Ο Εμανουέλ Μακρόν δεσμεύτηκε ότι το κράτος θα πράξει τα πάντα για να «αποτρέψει την επιστροφή στις απαράδεκτες εικόνες» της 17ης Οκτωβρίου.

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε ότι οι διαδηλώσεις που δεν διοργανώνονται από συνδικαλιστικούς φορείς θα απαγορεύονται «όπου αυτό είναι εφικτό».

Ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας σημείωσε ότι η «γενική σύσταση είναι να μην πραγματοποιηθούν διαδηλώσεις τις επόμενες ημέρες» στη χώρα.



Όσον αφορά τις πορείες των συνδικάτων, οι οποίες έχουν δηλωθεί επίσημα στην αστυνομική διεύθυνση, θα προταθούν «εναλλακτικές διαδρομές για την προστασία των αστικών κέντρων».

Δύο ημέρες πριν από την 24η Οκτωβρίου, το κράτος αυστηροποιεί τους περιορισμούς. Το δόγμα της κυβέρνησης για τις επόμενες ημέρες —και ειδικότερα για το Σάββατο— είναι η απαγόρευση των αιτημάτων για συγκεντρώσεις από άτομα «που δεν έχουν καμία νομιμοποίηση να το πράξουν», όπως ανακοίνωσε ο Μακρόν την Πέμπτη.

«Όπου μπορούμε, θα το απαγορεύσουμε», δεσμεύτηκε ο Γάλλος Πρόεδρος στο περιθώριο της συνεδρίασης του συμβουλίου ασφαλείας που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι στο Μέγαρο των Ηλυσίων με τις υπηρεσίες πληροφοριών.

«Πλήρης αποφασιστικότητα» και παραδοχή για κενά στην πρόβλεψη

Παρά τα περιοριστικά μέτρα, η κυβέρνηση διακηρύσσει την «πλήρη αποφασιστικότητά» της. Ωστόσο, ο Μακρόν διευκρίνισε ότι όπου «τα συνδικάτα υποβάλλουν σχετικά αιτήματα, αυτά θα εξετάζονται από τους νομάρχες, αλλά θα προτείνονται εναλλακτικές διαδρομές προκειμένου να προστατευθούν τα κέντρα των πόλεων, οι επιχειρήσεις και τα δημόσια κτίρια».

Λιγότερο από μία εβδομάδα μετά τις διαδηλώσεις της 17ης Οκτωβρίου που μετατράπηκαν σε συγκρούσεις και λεηλασίες σε αρκετές πόλεις, η κυβέρνηση επιδεικνύει την ετοιμότητά της.

Παράλληλα, ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε τη σύγκληση συμβουλίου άμυνας για την Παρασκευή, προσθέτοντας: «Θα λάβουμε περαιτέρω αποφάσεις».

Ο Γάλλος Πρόεδρος τοποθετήθηκε αμέσως μετά τη συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας, χαρακτηρίζοντας τη βία της 17ης Οκτωβρίου ως «στασιαστικές πράξεις».

«Είναι σαφές ότι υπήρξαν ελλείψεις στην πρόβλεψη και στοιχεία αιφνιδιασμού», υπογράμμισε, διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι η κυβέρνηση θα «βγάλει τα απαραίτητα συμπεράσματα».

Δρακόντεια μέτρα, απαγορεύσεις και κυκλοφοριακοί περιορισμοί

Ήδη, η νομαρχία του Ροδανού έχει απαγορεύσει όλες τις διαδηλώσεις στη Λυών για το Σάββατο, 24 Οκτωβρίου, έπειτα από μια ημέρα «χάους», όπως την περιέγραψε ο δήμαρχος της πόλης, Γκρεγκουάρ Ντουσέ.

Στην πρωτεύουσα, Παρίσι, η διαδήλωση που εγκρίθηκε από τις αρχές θα ξεκινήσει από την Πλατεία της Βαστίλης και θα καταλήξει στην Πλατεία του Έθνους. Την ίδια στιγμή, ο Δήμος Παρισίων καλεί τους πολίτες να επιδείξουν «μεγίστη εγρήγορση».

Η Αστυνομική Διεύθυνση ενέκρινε το μεσημέρι της Πέμπτης τη διαδρομή που πρότεινε το συνδικάτο CGT για το Σάββατο 24 Οκτωβρίου. Ωστόσο, θα απαγορεύσει με διάταγμα τη διαδρομή που ζητούσαν τα «Κίτρινα Γιλέκα».

Όπως εξήγησε η Αστυνομική Διεύθυνση, «Οι υπερβολές που παρατηρήθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο, όπως και στο τέλος των τελευταίων διαδηλώσεων (ειδικά στις 13 Οκτωβρίου), επιβάλλουν τη μέγιστη προσοχή στην επιλογή των διαδρομών για τη διατήρηση της δημόσιας τάξης».

Στο Τουλόν, η νομαρχία του Βαρ ανακοίνωσε την έκδοση διατάγματος για την προσωρινή απαγόρευση των διαδηλώσεων στο κέντρο της πόλης από τις 11:00 το πρωί έως τις 23:59 το βράδυ του Σαββάτου. Παράλληλα, επιβάλλεται προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκων χωρίς συνοδό από το Σάββατο στις 18:00 έως την Κυριακή στις 06:00 στο κέντρο της πόλης και στα εμπορικά κέντρα Grand Var και Avenue 83.

Για το Σάββατο προβλέπεται η ανάπτυξη ενισχυμένων δυνάμεων ασφαλείας στους δρόμους ολόκληρης της χώρας. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται ειδικές μονάδες της αστυνομίας και της χωροφυλακής (RAID και GIGN), στρατιώτες της Επιχείρησης Sentinelle που θα αναπτυχθούν σε σταθερά σημεία για να αποδεσμεύσουν την αστυνομία, πράκτορες της BRI, αύρες νερού, θωρακισμένα οχήματα και ελικόπτερα.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια των επεισοδίων του περασμένου Σαββατοκύριακου τραυματίστηκαν 997 αστυνομικοί και χωροφύλακες σε όλη τη Γαλλία, οι επτά εξ αυτών σοβαρά.