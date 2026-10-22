Ζαχαριάδης στον Realfm 97,8: Η ΕΛΑΣ είναι μια συνάντηση διαφορετικών ρευμάτων – Πώς σχολίασε τη δήλωση Κυρανάκη για Κασιδιάρη και Κουτσούμπα, τι είπε για τη Γκράβα

Για την υπόθεση του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας αλλά και για την πολιτική επικαιρότητα μίλησε το μέλος της ΕΛΑΣ, Κώστας Ζαχαριάδης στον Realfm 97,8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα.

Αρχικά ο Κώστας Ζαχαριάδης αναφέρθηκε στους ελέγχους που γίνονται στη Γκράβα και τις κινήσεις που έχει κάνει έως τώρα ο Δήμος Αθηναίων.

«Εμείς έχουμε ζητήσει έλεγχο και περιμένουμε απάντηση. Έχουμε ζητήσει πλήρη ενημέρωση: Τι θερμαντικό μέσο έχει το κάθε σχολείο, αν γίνονται οι προβλεπόμενες συντηρήσεις και πότε. Αναμένουμε την απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Θέλω να πω όμως ότι από τότε που ξεκίνησε αυτό το ζήτημα με την οσμή στην Γκράβα, που ακόμα οι τεχνικοί και οι αρμόδιοι δεν μπορούν να πιστοποιήσουν από πού προέρχεται, ο Δήμος, η σημερινή διοίκηση, έκανε όλα τα προβλεπόμενα. Και αυτό είναι σημαντικό για να μην δημιουργείται και ένα κλίμα φόβου και στη μαθητική κοινότητα και στους καθηγητές και σε όλους. Γιατί όταν λέμε για Γκράβα, μιλάμε για ένα συγκρότημα 4.000 μαθητών. Ο Δήμος εν πάση περιπτώσει κάνει αυτά τα οποία είναι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. Για ένα τέτοιο σχολικό συγκρότημα όμως η αρμοδιότητα δεν εξαντλείται στο πεδίο του Δήμου ή του Δημοτικού Συμβουλίου. Ούτε το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να παίρνει μόνο του μια τέτοια ευθύνη. Υπάρχει διεύθυνση Δευτεροβάθμιας, υπάρχει Υπουργείο Παιδείας για τόσο σημαντικά ζητήματα στη χώρα όπως 4.000 μαθητές και εκπαιδευτικοί. Υπάρχει κυβέρνηση που μέχρι τώρα πάνω από έναν μήνα δεν έχει τοποθετηθεί και προσπαθεί διαρκώς να μεταθέσει την ευθύνη αλλού. Επειδή λοιπόν έχει να κάνει με την καθημερινότητα των μαθητών και των γονιών και είναι ώρα υπευθυνότητας και ευθύνης για όλους, εγώ περιμένω από όλους να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να υπάρξει μια διαδικασία που θα εξασφαλίζει την ασφαλή επιστροφή μαθητών και καθηγητών στα σχολεία και βεβαίως τη δυνατότητά τους να θερμανθούν την επόμενη περίοδο» είπε ο κ. Ζαχαριάδης και πρόσθεσε:

«Ήμουν απολύτως σαφής στις διατυπώσεις μου. Δεν μπορεί να εκκινήσει η εκπαιδευτική διαδικασία αν δεν είναι στο ανώτατο επίπεδο της ασφάλειας η επιβεβαίωση από κάποιον αρμόδιο φορέα ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «πότε ανοίγει και πότε κλείνει ένα σχολείο για μεγαλύτερο διάστημα των τριών ημερών και το έχουμε υπερβεί, δεν την έχει ο Δήμος, την έχει η Πολιτεία».

Στην ερώτηση αν ο Δήμος έχει ζητήσει επισήμως τη συνδρομή του Κράτους, ο κ. Ζαχαριάδης απάντησε ότι «εξ όσων λέει ο κ. Δούκας και εξ’ όσων γνωρίζω προσωπικά από τις επαφές στο Δημοτικό Συμβούλιο, ναι, έχει γίνει». Συμπλήρωσε πάντως ότι «αυτό με την πολυνομία και την κατάσταση των αρμοδιοτήτων στην Ελλάδα, το ζούμε και στα σχολεία. Υπάρχουν ευθύνες που είναι στους Δήμους, υπάρχουν ευθύνες που είναι στο Εσωτερικών, υπάρχουν ευθύνες οι οποίες είναι στο Παιδείας. Να μαζευτούν όλοι μαζί και να βρουν μία λύση από το να πετάει ο ένας το μπαλάκι της ευθύνης στον άλλο. Το λέω γιατί ως Δημοτικό Συμβούλιο βλέπω το μπαλάκι να έρχεται πολύ παραπάνω σε εμάς από ό, τι μας αναλογεί. Ενώ δεν υπάρχει κάτι το οποίο δεν έχει κάνει ο Δήμος από τα προβλεπόμενα, αυτές τις 40 ημέρες. Μάλιστα, σε κάποια σημεία, με τρόπο σωστό, έχει πάρει και πρωτοβουλίες που κάνουν και ένα βήμα παραπάνω σε αυτή την κατεύθυνση».

Όπως υποστήριξε ο κ. Ζαχαριάδης, «κατά την προσωπική μου άποψη δεν είναι δουλειά του Δήμου το να ανοίξει και να κλείσει το σχολείο. Πρέπει να μιλήσει και το Υπουργείο, πρέπει να μιλήσει και η Κυβέρνηση. Ο Δούκας πήρε την ευθύνη και σωστά έκανε ένα βήμα λίγο μεγαλύτερο από την αρμοδιότητα για να καθησυχάσει την εκπαιδευτική κοινότητα, τα παιδιά, την κοινωνία και εσάς που εύλογα ανησυχείτε. Από εκεί και πέρα όμως δεν είναι αυτός που έχει την αρμοδιότητα να ανοίγει και να κλείνει το σχολείο. Νομίζω ότι έχει εξαντληθεί αυτό και θα πρέπει να μιλήσουν οι ειδικοί και κάποιος να πει ότι ανοίγοντας το σχολείο είναι ασφαλές».

Για την ΕΛΑΣ και τον ΣΥΡΙΖΑ

Σε ερώτηση για το τι άλλαξε στον Αλέξη Τσίπρα ο Κώστας Ζαχαριάδης απάντησε:

«Καταρχήν νομίζω ότι βρισκόμαστε σε ένα ρευστό και δυναμικό, μεταβαλλόμενο πεδίο και στη χώρα μας και διεθνώς. Δηλαδή έτσι κι αλλιώς ανεξάρτητα του τι κάνουμε εμείς, τα πράγματα αλλάζουν και αλλάζουν δραματικά. Αλλάζει η παγκόσμια γεωπολιτική, αλλάζουν οι ισορροπίες, αλλάζει η Ευρώπη, αλλάζει ο κόσμος. Για μένα είναι και συνέχεια προφανώς. Είναι όμως και μια τομή. Και νομίζω ότι πάντα η πολιτική και οι πολιτικοί πρέπει να προσαρμόζεται και να προσαρμόζονται στις συνθήκες και στις προκλήσεις, τις οποίες έχει η εποχή τους και ο καιρός τους. Άρα κατά τη γνώμη μου τα πράγματα αλλάζουν. Οι αξίες μας, τα δομικά μας υλικά, αυτά τα οποία μας κινητοποιούν σαν πολιτικά όντα είναι σταθερά. Είμαστε στον χώρο τον δημοκρατικό, τον προοδευτικό της Αριστεράς. Αλλιώς όμως είναι το 2026, δεν είναι 2016, δεν είναι 2006» και πρόσθεσε:

«Με αυτή την έννοια λοιπόν, νομίζω ότι είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι αλλά έχουμε διαπιστώσει κάποια λάθη που κάναμε στο παρελθόν. Τα έχουμε ομολογήσει, σπάνιο πράγμα στο πολιτικό σύστημα της χώρας και προσπαθούμε στις νέες προκλήσεις και στις νέες συνθήκες να δώσουμε τις νέες απαντήσεις. Και στο ερώτημα αν είναι μια στροφή στη Σοσιαλδημοκρατία, νομίζω ότι είναι μια σύνθεση του χώρου και της Αριστεράς και της Σοσιαλδημοκρατίας και της οικολογίας. Αυτό επιχειρεί να κάνει το κόμμα μας, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και νομίζω ότι αυτό είναι το κρίσιμο στοιχείο σε μια περίοδο που στην Ευρώπη ανεβαίνει η Ακροδεξιά, στην Αμερική κυβερνά η Ακροδεξιά. Βλέπετε ο άξονας στρίβει πολύ προς τον συντηρητισμό και τον αυταρχισμό».

Ο κ. Ζαχαριάδης έκανε αναφορά στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη λέγοντας ότι «ο γραμματέας της ΝΔ λέει “περίπου το ίδιο Κασιδιάρης και Κουτσούμπας” και είναι ντροπή. Λέω ότι ζούμε σε μια εποχή που κάποια πράγματα που ήταν τα προηγούμενα χρόνια αδιανόητα σήμερα κάποιοι επιχειρούν να τα κάνουν αυτονόητα».

Όπως είπε, «ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμανλής νομιμοποίησε τη δράση και την παρουσία του Κομμουνιστικού Κόμματος μέσω του Συντάγματος. Αυτό έλεγε, αυτή ήταν η Νέα Δημοκρατία που ξεκίνησε πριν από 50 χρόνια. Ο σημερινός πατέρας του Πρωθυπουργού, ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, είχε κυβέρνηση και συνεργασία με αυτόν το χώρο. Ανεξάρτητα από το πώς αποτιμά κανένας εκείνη την περίοδο με το α’ ή β’ πρόσημο, δεν είναι ο Κασιδιάρης, Κουτσούμπας, ούτε ο Κουτσούμπας, Κασιδιάρης. Μην τρελαθούμε κιόλας τώρα».

Σχετικά με τις διαφορές της ΕΛΑΣ από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Ζαχαριάδης τόνισε:

«Η ΕΛΑΣ είναι μια συνάντηση διαφορετικών ρευμάτων. Έχει και ανθρώπους που τα προηγούμενα χρόνια ήμασταν στον ΣΥΡΙΖΑ, έχει και ανθρώπους που ήταν στο ΠΑΣΟΚ, που ήταν ανένταχτοι στον χώρο της Κεντροαριστεράς. Έχει και νέα στελέχη. Αν δει κάποιος τη διάταξη των τομεαρχών και τους ανθρώπους οι οποίοι εκπροσωπούν το κόμμα στα media, θα δει ότι, εν πάσει περιπτώσει, άλλο το πολιτικό προσωπικό σήμερα της Ελλάς, άλλο το πολιτικό προσωπικό του ΣΥΡΙΖΑ, στον οποίο εγώ ήμουν τα προηγούμενα χρόνια. Το δεύτερο, επειδή είναι μια άλλη περίοδος, πρέπει να δει κανείς με αντιστοιχία και αναλογίες προγραμματικές επεξεργασίες. Δεν μπορεί να συγκρίνει ένα πρόγραμμα ούτε για τη ΝΔ, του 2015 με το 2025, ούτε του ΠΑΣΟΚ, ούτε τίποτα».

Επανερχόμενος στο ΚΚΕ και τον κ. Κυρανάκη, ο κ. Ζαχαριάδης είπε ότι «αν αύριο, μεθαύριο βγει ο Κυρανάκης και επεκτείνει τη γραμμή του και πει να βγει το ΚΚΕ εκτός νόμου- γιατί αυτή είναι η επέκταση της γραμμής. δεν είναι άλλη- εδώ μπαίνει θέμα κοινοβουλευτικής δημοκρατίας από ένα σημείο και πέρα με τέτοιες ακραίες δηλώσεις».

Ο κ. Ζαχαριάδης αναφέρθηκε και στις χθεσινές κινητοποιήσεις λέγοντας ότι «κάποιοι προσπαθούσαν να δημιουργήσουν ένα κλίμα ότι με τις χθεσινές κινητοποιήσεις θα έχουμε αναταραχές και χάος και είχαμε ειρηνικές δημοκρατικές διαμαρτυρίες. Δεν πρέπει όλοι να βγάλουν τα συμπεράσματά τους από το ποιος δημιουργεί κλίμα έντασης και κλίμα τοξικότητας στο πολιτικό σύστημα;».

Ακούστε το ηχητικό: