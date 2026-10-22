Τζάνειο: Αποσωληνώθηκε η 21χρονη που διακομίστηκε από την Πάρο – «Πήγε με τρεις αναπνοές το λεπτό στο Κέντρο Υγείας»

Ευχάριστα είναι τα νέα για την 21χρονη που μεταφέρθηκε από την Πάρο στο Τζάνειο σε κωματώδη κατάσταση, λόγω ουσιών που πιθανολογείται ότι της έδωσε ο φίλος της, ο οποίος και συνελήφθη για την υπόθεση.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, η νεαρή γυναίκα αποσωληνώθηκε, έχει επικοινωνία με το περιβάλλον και φαίνεται να έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο.

«Πήγε με τρεις αναπνοές το λεπτό στο Κέντρο Υγείας – Θα μπορούσε να ήταν νεκρή»

«Αποσωληνώθηκε χθες το απόγευμα, έχει επικοινωνία, ευτυχώς έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο. Αλλά θα μπορούσε όμως, αν δεν είχε διασωληνωθεί έγκαιρα στο Κέντρο Υγείας Πάρου από έναν καταπληκτικό γενικό γιατρό, αυτή τη στιγμή να ήταν νεκρή. Γιατί πήγε με τρεις αναπνοές το λεπτό, δηλαδή σε κωματώδη κατάσταση, στο Κέντρο Υγείας. Ευτυχώς, εκεί διασωληνώθηκε έγκαιρα, έγινε πολύ έγκαιρα και η αεροδιακομιδή στο Τζάνειο και σήμερα είναι ζωντανή», είπε αρχικά ο Μιχάλης Γιαννάκος μιλώντας στο Action24.

«Ο σύντροφός της είπε στον γιατρό ότι πήρε το χάπι του βιασμού»

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, «σημασία έχει ότι αυτός που ήταν ο σύντροφός της και στο σπίτι του έγιναν όλα αυτά, τα μεσάνυχτα, είπε στον γιατρό, όταν τον πίεσε να του πει τι έχει γίνει, ότι πήρε το χάπι του βιασμού. Και αυτό θα πρέπει να ελεγχθεί από τις αρχές».

Δημογλίδου: «Μας παραδόθηκε υγρή ναρκωτική ουσία»

Στον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό μίλησε και η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, επισημαίνοντας πως «οι αστυνομικοί είναι αρκετοί επιφυλακτικοί ως προς το προανακριτικό υλικό που έχουν συλλέξει, καθώς η κοπέλα αυτή δεν είναι σε θέση να μας μιλήσει και να μας δώσει πληροφορίες για το τι είναι αυτό συνέβη μέσα σε αυτή την οικία, μας έχει παραδοθεί και συγκεκριμένη υγρή ναρκωτική ουσία, που είναι γνωστή ως υγρό έκσταση. Βέβαια, δεν γνωρίζουμε εάν καταναλώθηκε και με ποιο τρόπο από την κοπέλα, αυτό είναι κάτι που αναμένουμε να μας απαντήσουν οι γιατροί στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται».

Σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, οι εμπλεκόμενοι δεν έχουν απασχολήσει για οποιοδήποτε αδίκημα.

Συνελήφθη ο 23χρονος, τι υποστηρίζει

Ο 23χρονος φίλος της κοπέλας, που έχει συλληφθεί, υποστηρίζει ότι η 21χρονη κατανάλωσε μόνη της μεγάλη ποσότητα από ένα φιαλίδιο που είχαν μαζί τους στο σπίτι όπου βρίσκονταν μαζί με άλλο ένα ζευγάρι, μεγαλύτερης ηλικίας.

Ο 23χρονος έχει συλληφθεί, προς το παρόν, μόνο για την κατοχή και χρήση ναρκωτικών, αφού παραδέχτηκε και ο ίδιος στην πρώτη του κατάθεση στις αρχές ότι έγινε χρήση.

Μιλώντας στο «Live News», ο σύντροφος της 21χρονης περιέγραψε όσα, σύμφωνα με τον ίδιο, συνέβησαν εκείνο το βράδυ.

«Είμαι πολύ στενοχωρημένος και σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Ήταν ένα ατυχές συμβάν. Ήταν ένα βράδυ που περνούσαμε πάρα πολύ καλά και συνέβη κάτι για το οποίο δεν φταίει κανένας. Δεν έχει πάρει κανείς κανένα χάπι. Δεν πήρε κανένα χάπι βιασμού. Η σύντροφός μου έκανε ένα πολύ κακό συνδυασμό. Δεν ήπιε καθόλου αλκοόλ, πήρε όμως μια λάθος απόφαση. Εγώ απλώς ενημερώθηκα ότι δεν είναι καλά και επειδή γνωρίζω πρώτες βοήθειες, έσπευσα να βοηθήσω. Μόλις της έδωσα τις πρώτες βοήθειες και την τοποθέτησα στη σωστή θέση, κάλεσα αμέσως το ασθενοφόρο» ανέφερε ο 23χρονος.

Μητέρα 21χρονης: Δεν μου είχε δώσει δείγματα με ουσίες

Η μητέρα της 21χρονης, εμφανώς ταραγμένη, είπε από την πλευρά της πως δεν έχουν βγει τα αποτελέσματα από τις τοξικολογικές.

«Έχω πέσει από τα σύννεφα, δεν μπορούσα να φανταστώ κάτι τέτοιο. Ο σύντροφός της με πήρε και μου είπε ότι έγινε ένα ατύχημα και διακομίστηκε στο Τζάνειο», τόνισε. «Στενοχωριέμαι πολύ γιατί υπάρχει μεγάλη παραπληροφόρηση. (Μου είπε ο σύντροφός της) ότι έγινε χρήση κάνναβης. Όχι κάτι άλλο. Τον ρώτησα αν ήπιαν κι αλκοόλ και μου είπε ότι δεν έχουν αλκοόλ στο σπίτι. “Δεν την έχασα από τα μάτια μου”. Δεν την είδα λέει να καταναλώνει αλκοόλ και δεν είχαμε στο σπίτι αλκοόλ», πρόσθεσε η μητέρα του κοριτσιού.

Για την κωματώδη κατάσταση της κόρης της, η μητέρα δεν μπορούσε να δώσει εξήγηση, «δεν ήμουν εκεί, δεν ξέρω τι έχει γίνει», είπε. «Εγώ ξέρω ότι ήταν όλοι συνομήλικοι, δεν ήταν 30 και 35 χρονών (το άλλο ζευγάρι που βρισκόταν στο σπίτι)», ανέφερε στη συνέχεια.

Από την πλευρά της, η αδελφή της 21χρονης, είπε: «Μια χαρά είναι, πολύ καλύτερα. Δεν πολυσυζητήσαμε. Σημασία έχει η υγεία της».

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