Πάτρα: Ελεύθεροι υπό όρους οι 4 ανήλικοι που επιτέθηκαν σε 15χρονο

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Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι 4 δεκαπεντάχρονοι που κατηγορούνται για ληστεία σε βάρος ενός 15χρονου στην Πάτρα.

Οι ανήλικοι οδηγήθηκαν σήμερα Πέμπτη (22/10) στον ανακριτή προκειμένου απολογηθούν για την πράξη που τους καταλογίζεται.

Τι υποστήριξαν οι 14χρονοι

Οι ίδιοι υποστήριξαν, ότι δεν λήστεψαν τον 15χρονο, καθώς το κινητό του δεν βρέθηκε σε κανέναν από αυτούς αλλά πεσμένο λίγο παραπέρα, από το σημείο όπου έγινε η συμπλοκή μεταξύ τους.

Οι ανήλικοι, υποστηρίζουν ότι τσακώθηκαν με τον 15χρονο καθώς προσπάθησε να τους πουλήσει ναρκωτικές ουσίες.

Ανακριτής και εισαγγελέας επέβαλαν περιοριστικούς όρους στους κατηγορούμενους και τους άφησαν ελεύθερους

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο ένας εξ αυτών έχει την υποχρέωση να παρουσιάζεται στα αστυνομικό τμήμα της περιοχής του ανά 15 ημέρες, ενώ όλοι τους απαγορεύεται να προσεγγίσουν το θύμα και θα πρέπει να παρακολουθούνται από επιμελητή ανηλίκων.