Πάτρα: Ελεύθεροι υπό όρους οι 4 ανήλικοι που επιτέθηκαν σε 15χρονο

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι τέσσερις ανήλικοι που κατηγορούνται για ληστεία σε βάρος 15χρονου στην Πάτρα, μετά την απολογία τους ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα. Οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν την πράξη της ληστείας, υποστηρίζοντας ότι η συμπλοκή σημειώθηκε όταν το θύμα επιχείρησε να τους πουλήσει ναρκωτικές ουσίες. Στους ανήλικους επιβλήθηκαν όροι απαγόρευσης προσέγγισης του θύματος, επίβλεψη από επιμελητή ανηλίκων και εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα για έναν εξ αυτών.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι 4 ανήλικοι που κατηγορούνται για ληστεία σε βάρος ενός 15χρονου στην Πάτρα, μετά την απολογία τους στον ανακριτή.
  • Οι ίδιοι υποστήριξαν ότι δεν λήστεψαν τον 15χρονο, αλλά τσακώθηκαν μαζί του καθώς προσπάθησε να τους πουλήσει ναρκωτικές ουσίες.
  • Στους κατηγορούμενους απαγορεύεται να προσεγγίσουν το θύμα και θα παρακολουθούνται από επιμελητή ανηλίκων, ενώ ο ένας έχει την υποχρέωση να παρουσιάζεται στο αστυνομικό τμήμα ανά 15 ημέρες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι 4 δεκαπεντάχρονοι που κατηγορούνται για ληστεία σε βάρος ενός 15χρονου στην Πάτρα.

Οι ανήλικοι οδηγήθηκαν σήμερα Πέμπτη (22/10) στον ανακριτή προκειμένου απολογηθούν για την πράξη που τους καταλογίζεται.

Τι υποστήριξαν οι 14χρονοι

Οι ίδιοι υποστήριξαν, ότι δεν λήστεψαν τον 15χρονο, καθώς το κινητό του δεν βρέθηκε σε κανέναν από αυτούς αλλά πεσμένο λίγο παραπέρα, από το σημείο όπου έγινε η συμπλοκή μεταξύ τους.

Οι ανήλικοι, υποστηρίζουν ότι τσακώθηκαν με τον 15χρονο καθώς προσπάθησε να τους πουλήσει ναρκωτικές ουσίες.

Ανακριτής και εισαγγελέας επέβαλαν περιοριστικούς όρους στους κατηγορούμενους και τους άφησαν ελεύθερους

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο ένας εξ αυτών έχει την υποχρέωση να παρουσιάζεται στα αστυνομικό τμήμα της περιοχής του ανά 15 ημέρες, ενώ όλοι τους απαγορεύεται να προσεγγίσουν το θύμα και θα πρέπει να παρακολουθούνται από επιμελητή ανηλίκων.

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