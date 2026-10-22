Πόθεν Έσχες: Τα SOS της τελευταίας στιγμής πριν από τη λήξη της προθεσμίας

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Την Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2026 εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων Πόθεν Έσχες στην πλατφόρμα pothen.gr.

Οι υπόχρεοι θα πρέπει να ολοκληρώσουν εγκαίρως τη διαδικασία μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων, καθώς οι ίδιοι δηλούντες έχουν την ευθύνη για την ακρίβεια και την πληρότητα των δηλώσεων .

Σημειώνεται δε πως, η διαδικασία για την υποβολή δηλώσεων γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο από τους υπόχρεους και είναι αναγκαία η χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet.

Πριν όμως ο φορολογούμενος υποβάλει οριστικά τη δήλωση θα πρέπει να τσεκάρει προσεκτικά την αυτόματη συμπλήρωση των στοιχείων και να προστεθούν οι πληροφορίες, των οποίων η άντληση δεν έχει γίνει από τα διαθέσιμα ηλεκτρονικά συστήματα.

Πόθεν Έσχες: Ποιοι είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν δήλωση

Διευκρινίζεται πως Πόθεν Έσχες υποχρεούνται να υποβάλουν μεταξύ άλλων

πολιτικά πρόσωπα,

αιρετοί εκπρόσωποι,

συγκεκριμένες κατηγορίες δημοσίων λειτουργών και στελεχών,

επαγγελματίες που εμπίπτουν στις σχετικές νομοθετικές διατάξεις

συγκεκριμένες κατηγορίες προσώπων που κατέχουν θέσεις ή ασκούν ιδιότητες στον δημόσιο, πολιτικό, δικαστικό και ιδιωτικό τομέα, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Γενικότερα η υποχρέωση αυτή αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες προσώπων που έχουν θέσεις ή που ασκούν ιδιότητες στον δημόσιο, πολιτικό, δικαστικό και ιδιωτικό τομέα, συμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία.

Οι κατηγορίες των προσώπων που οφείλουν να υποβάλουν δήλωση καθορίζονται από την ιδιότητα που κατέχουν και τις προβλέψεις του νόμου 5026/2023.

Η διαδικασία περιλαμβάνει τη Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και, όπου απαιτείται, τη Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ). Στη δήλωση καταγράφονται τα περιουσιακά στοιχεία που αφορούν το προηγούμενο έτος, ενώ προβλέπονται αντίστοιχες υποχρεώσεις και για τους συζύγους ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης, καθώς και για τα ανήλικα τέκνα, σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος.

Pothen.gr: Πώς γίνεται η υποβολή της δήλωσης

Για να υποβάλουν τη δήλωση του Πόθεν Έσχες οι υπόχρεοι θα πρέπει να ακολουθήσουν συγκεκριμένα βήματα. Ειδικότερα:

Αρχικά θα πρέπει να επισκεφθούν το www.pothen.gr με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet.

με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Θα πρέπει να εξετάσουν τα στοιχεία που εμφανίζονται στην πλατφόρμα και να προχωρήσουν στη συμπλήρωση των απαραίτητων πληροφοριών, αφού πρώτα συνδεθούν με την εφαρμογή. Ο στόχος είναι η δήλωση να αποτυπώνει με ακρίβεια την περιουσιακή τους κατάσταση.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να ελέγχονται τα δεδομένα που μεταφέρουν αυτόματα τράπεζες και άλλοι αρμόδιοιφορείς. Διευκρινίζεται πως η αυτόματη συμπλήρωση των στοιχείων δεν απαλλάσσει τους υπόχρεους από την ευθύνη να διασφαλίσουν ότι η δήλωση είναι πλήρης και ορθή. Εάν λοιπόν δεν έχει γίνει αυτόματη καταχώριση κάποιων πληροφοριών, τότε ο ίδιος υπόχρεος θα πρέπει να τις συμπληρώσει, όπου αυτό προβλέπεται.

Ο έλεγχος των στοιχείων πριν από την οριστική υποβολή

Πριν ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία, οι υπόχρεοι θα πρέπει να τσεκάρουν τα στοιχεία για:

τραπεζικούς λογαριασμούς, καταθέσεις και λογαριασμούς στους οποίους συμμετέχουν ως συνδικαιούχοι.

επενδυτικά προϊόντα. Ενδεικτικά κάποια από αυτά είναι μετοχές, ομόλογα και αμοιβαία κεφάλαια.

ακίνητα, οχήματα και εταιρικές συμμετοχές. Αυτά θα πρέπει να αποτυπώνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις.

τραπεζικές θυρίδες και λοιπά περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε δήλωση.

Εάν όμως ο φορολογούμενος διαπιστώσει στη δήλωση του Πόθεν Έσχες λάθη, ελλείψεις ή ανακρίβειες, τότε θα πρέπει να κάνει τις απαιτούμενες διορθώσεις πριν από την οριστικοποίηση.

Η ευθύνη για την ακρίβεια και την πληρότητα των δηλωθέντων στοιχείων εξακολουθεί να βαρύνει τον υπόχρεο, ακόμη και όταν μέρος των πληροφοριών έχει συμπληρωθεί αυτόματα.

Οι διορθώσεις

Σύμφωνα με το υφιστάμενο πλαίσιο, οι φορολογούμενοι μπορούν να διορθώσουν στοιχεία στη δήλωση μετά την υποβολή υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και μέσα σε προβλεπόμενα χρονικά όρια.

Ωστόσο, η δυνατότητα τροποποίησης μιας δήλωσης δεν συνεπάγεται παράταση της αρχικής προθεσμίας. Για αυτό, οι υπόχρεοι θα πρέπει προκειμένου να ολοκληρώσουν εγκαίρως τη διαδικασία και να επιβεβαιώσουν ότι η δήλωσή τους έχει υποβληθεί και οριστικοποιηθεί επιτυχώς.